Ezek a rövid, egyszerű szokások könnyen beilleszthetők a mindennapi rutinba, és a tudatos étkezés kiegészítéseként jelentősen hozzájárulhatnak a vércukorszint-szabályozáshoz.

A vércukorszint étkezés utáni ingadozása mindannyiunknál előfordul, függetlenül attól, hogy cukorbetegséggel élünk vagy sem. A szervezet természetes válaszreakciója az evésre a glükóz (vércukor) emelkedése, amelyet az inzulin segítségével próbál kezelni. Ugyanakkor ez a folyamat nem csak a bevitt étel összetételétől függ: az is számít, mit csinálsz közvetlenül étkezés után.

3 dolog, amit étkezés után tehetsz a jobb vércukorszintért

Dietetikusok szerint néhány egyszerű, mégis hatékony szokás segíthet abban, hogy a vércukorszinted ne szökjön túl magasra, és kiegyensúlyozottabb maradjon a nap folyamán.

