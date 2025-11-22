Család

2025.11.22.

Magaddal szúrsz ki, ha elöblíted a mosatlant, mielőtt betennéd a mosogatógépbe

A mosogatógép lényege, hogy megkönnyítse az életed, ezért ne szúrj ki szándékosan magaddal: semmi szükség leöblíteni az edényeket, mielőtt betennéd őket a mosogatógépbe. Most eláruljuk, miért.

A mosogatógép az igazi hétköznapi luxus. Ez a készülék elvégzi a munkát helyetted, így megtakarítod azt a drága időt és energiát, amit egyébként a mosogató mellett állva töltenél. A használatát azonban érdemes alaposan tanulmányozni: ahhoz, hogy kihozd a mosogatógépedből a maximumot: érdemes tudnod, hogyan kell tisztán tartani, miként érdemes bepakolni az edényeket, de az sem elhanyagolható szempont, hogy le kell-e egyáltalán öblíteni azokat, mielőtt betennéd őket a gépbe. Sokaknak meglepő lehet, de egy kivételtől eltekintve nincs szükség az edények előöblítésére, mielőtt a mosogatógépbe kerülnének.

Nyitott mosogatógében edények
Felesleges leöblíteni az edényeket

Az előzetes öblítés nemcsak bonyolítja az egyébként gyors feladatot, hanem valójában csökkenti a mosás hatékonyságát.

A mosogatógépekhez való mosószerekben található enzimek ugyanis jobban hatnak, ha közvetlenül hozzáférnek a piszkos tányérokon lévő ételmaradékokhoz, anélkül, hogy a víz akadályozná őket.

A mosószerekben különböző anyagok végzik el a kemény munkát, például az amiláz a keményítővel, a proteáz a hús- és tejtermékmaradványokkal, a lipáz pedig a zsírokkal és olajokkal. Röviden: hagyd, hogy tegyék a dolgukat.

A mosogatógép is jobban működik előmosás nélkül. A modern mosogatógépek érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek érzékelik a víz tisztaságát, hogy meghatározzák, milyen erős ciklust kell futtatni.

Az előzetes öblítés becsapja a mosogatógépet

Ha az edényeket korábban már leöblítetted, a víz tisztábbnak tűnik, így a mosogatógép nem fog elég erősen működni, és a tányérokon maradhatnak a szennyeződések. Az előmosásból származó víz a mosogatógép hőmérsékletét és víznyomását is megváltoztatja.

Az előmosás lényegében megtéveszti a mosogatógépeket, ami azt hiszi, hogy az edények tisztábbak, mint valójában.

Van azonban egy kivétel

Ez a szabály azonban nem érvényes egy esetben: ha régebbi modelled van.

A legjobb mosogatógép-márkák újabb verziói rendelkeznek olyan intelligens funkciókkal, amelyek testre szabják a ciklus erősségét és a vízsugarak irányát. A kevésbé új mosogatógépek – a 10 vagy 15 évnél régebbi modellek – azonban nem rendelkeznek ezekkel, ezért az előmosás valóban segíthet a tisztítási folyamatban.

Az új modelleknél azonban tényleg csak a legnagyobb ételmaradékokat távolítsd el:

kapard le vagy egy papírtörlővel szedd le az edény felületéről a szennyeződéseket. Ügyelj arra, hogy ne terheld túl a mosogatógépet, és úgy helyezd be az edényeket, hogy a szennyezett felületük a készülék szórókarjai felé nézzen.

Forrásunk volt.

