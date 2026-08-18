Nem a legdrágább készülék a legjobb: a Tudatos Vásárlók Egyesülete 123 mosogatógépet tesztelt

Egy mosogatógép főprogramja modelltől függően 8 vagy akár 30 liter vizet is

felhasználhat egyetlen ciklus alatt. Ezen felül az energiafogyasztásban, a

tisztításban, a szárításban és még a zajszintben is jelentős különbségeket mértek a

szakemberek a Tudatos Vásárlók Egyesületének frissen publikált teszteredményei

szerint. Ráadásul a magasabb ár sem feltétlenül jelent jobb teljesítményt.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztói szervezetekkel együttműködve

16 márka 123, hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mosogatógépét

tesztelte. A vizsgált készülékek között szabadon álló, részben és teljesen beépíthető,

60 és 45 cm széles modellek is szerepeltek, köztük 13 keskeny kivitelű mosogatógép.



A készülékeket az alábbi szempontok szerint vizsgálták:



• mennyire hatékonyan tisztítanak és szárítanak,

• mennyi vizet és energiát fogyasztanak,

• mennyi ideig tartanak a programok,

• milyen zajosan működnek,

• mennyire egyszerű használni és karbantartani őket,

• illetve milyen a kivitelezésük minősége.



Az összesített eredmények között nagy a különbség: a legjobb készülék összesítésben

71%-os, a leggyengébb 28%-os eredményt ért el. Az első helyezett átlagára 469 000

Ft, a leggyengébbre értékelté 345 000 Ft. A jó hír, hogy már 200 000 Ft alatt is bőven

van választék átlagon felülire értékelt gépek közül.

Ugyanaz a mosogatás 8 vagy akár 30 liter vízből



A víz- és energiafogyasztás a készülékek környezeti terhelése miatt is fontos. Emellett

rendszeres használatuk a háztartás kiadásaira is hatással van.



A főprogramok fogyasztását tekintve különösen nagy eltérést mértek a tesztelt

mosogatógépek esetében:



• vízfogyasztás: 8,1–30 liter/ciklus

• energiafogyasztás: 0,6–1,39 kWh/ciklus

Eco programon kisebbek az értékek, de ezesetben is érzékelhetőek a különbségek:



• vízfogyasztás: 7,8–14,8 liter/ciklus

• energiafogyasztás: 0,4–0,9 kWh/ciklus



De legalább tiszták lesznek az edények?



Az alacsony vagy éppen magas fogyasztási értékek a gépek tisztítási és szárítási

hatékonyságával együtt értelmezhetőek igazán.

A fő programon legtöbb vizet (30 l) fogyasztó Whirlpool W8F HS61BS például kiváló

(⭐⭐⭐⭐⭐) értékelést kapott tisztítási hatékonyságra – a főprogram mérésekor. A

szárításra ugyanakkor már csak elégségeset (⭐⭐).



Ha nem szeretnénk ennyi vizet elhasználni, választhatnánk az eco programját, ami a

mezőnyben ugyan nem a leghatékonyabb, de a fő programjához képest már sokkal

barátságosabb, 10,3 l vízzel mosogat. Azonban ezen a programon már csak kielégítő

(⭐⭐⭐) tisztítási hatékonysággal bírt, a szárítási hatékonysága pedig elégtelen (⭐).



Más gépek, mint például a Bosch SMV4ECX28E fő programon fogyasztott annyit

vizet, mint az említett Whirlpool eco programon.



Eco programon pedig még kevesebbet, 8,8 litert. Esetében inkább az az érdekes és jó

hír, hogy az eco programja hatékonyabbnak bizonyult mind tisztítási, mind szárítási

hatékonyság tekintetében, mint a fő programja. Tehát kisebb fogyasztással jobb

eredményt tud elérni. Ez esetben viszont hosszabb mosogatási idővel kell számolni,

ahogy az eco programoknál általában.

Gyakran hallani, hogy a fő program jobban tisztít, mert magasabb hőfokon mosogat, illetve, hogy több vizet használ, mint az Eco program. Ezek az állítások azonban önmagukban nem mondják meg, melyik készülék tisztít jobban. Tesztjeink azt mutatják, hogy a különböző mosogatógépek és programok teljesítménye jelentősen eltérhet, ezért az egyes készülékeknél szerzett tapasztalatokat nem érdemes általános igazságként kezelni. Ami az egyik gépnél igaz, nem feltétlenül igaz egy másiknál – Füves Eszter, a terméktesztek projektvezetője.



108 ezer vagy 870 ezer forint? Az ár nem rendezi sorba a gépeket



A tesztelt mosogatógépek átlagára 108 000 és 870 000 forint között mozgott a teszt

publikálásakor. A 870 000 Ft-os termék 56%-os összesített eredménnyel végzett a

mezőnyben. A legjobbak között Bosch, Ikea és Miele termékek végeztek, a

legkedvezőbb átlagárú közülük 170 000 Ft-ért kapható.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető ITT!



MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?



Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes

sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy

megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi

szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja

reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik.

A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek

publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja

a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon

teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói

szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható

termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE

tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket

végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.