Előfordul, hogy siettünkben nem mossuk meg kellően vagy egyáltalán a répát, barackot, almát, hanem mosatlan állapotban fogyasztjuk. Hiába való a saját kertünkből, vagy kaptuk épp ismerőstől a saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, a fogyasztásuk előtt mindenképp érdemes ezeket megmosni. Mutatjuk miért, és kikre jelent nagyobb veszélyt a mosatlan fogyasztott zöldség és gyümölcs!

Szinte mindannyian ettünk már mosatlan gyümölcsöt vagy zöldséget, de ennek egészségügyi kockázatáról valószínűleg annál kevesebbet tudunk. Most élelmiszerbiztonsági szakértők árulják el, miért lehet veszélyes az egészségünkre nézve.

Élelmiszerbiztonsági szakértők szerint ez történhet, ha mosatlan zöldséget vagy gyümölcsöt eszel

Van, amikor elfelejtjük, van, amikor nincs rá lehetőségünk, hogy megmossuk, például egy kirándulás vagy utazás során, hogy a frissen vásárolt gyümölcsöt vagy zöldséget vízzel alaposan megmossuk. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ezek elfogyasztása mennyire egészséges, és, hogy milyen kockázatokkal járhat. Lássuk a szakértők válaszát!

Biztonságos-e mosatlan zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani?

Általánosságban elmondható, hogy ez attól függ, hogy ki fogyasztja az adott mosatlan terméket, de a szakértők nem tartják jó ötletnek, hogy bárki is ilyen formában zöldséget vagy gyümölcsöt egyen.

A mosatlan termékek káros baktériumokat hordozhatnak, amik a talajból, a vízből, az állatokból vagy a kezelés során kerülnek rájuk, ez pedig élelmiszer eredetű megbetegedésekhez vezethet. A termékeken gyakran előforduló baktériumok közé tartozik az E. coli , a Salmonella , a Listeria és a Shigella , valamint az olyan paraziták, mint a Cyclospora – osztja meg Kimberly Baker PhD, RD, LD, a Clemson Extension Food Systems and Safety Program Team igazgatója

Ezek a kórokozók terhes vagy immunhiányos egyéneknél:

hasmenést,

gyomorgörcsöket,

hányingert,

hányást ,

, lázat és kiszáradást okozhatnak,

míg súlyos esetek veseelégtelenséghez, véráramfertőzésekhez, agyhártyagyulladáshoz vagy szövődményekhez vezethetnek.

A szakértők nem tartják jó ötletnek a mosatlan zöldség- és gyümölcsevést

Sandra Eskin szerint a bogyós gyümölcsök még nagyobb figyelmet érdemelnek porózus és réteges jellegük miatt, hasonlóan azokhoz a talajközeli gyümölcsökhöz, mint a dinnye.

A mosatlan termékek esetében sok mindent elfogyasztunk, amit nem kéne

Például szennyeződéseket, rovarokat, állati ürüléket és törmeléket, homokot vagy apró köveket. Baker rámutat arra, hogy ezek a szennyeződések a termesztés, a betakarítás és a szállítás során is rákerülhetnek az adott zöldségre és gyümölcsre.

A gyümölcsök mosása segít eltávolítani a látható törmeléket, és csökkenti a szennyező anyagok fogyasztásának kockázatát, amelyek mind az élelmiszerbiztonságot, mind az élelmiszerminőséget befolyásolhatják – állítja.

A növényvédőszer-maradványok sem veszélytelenek

A növényvédő szereket a termesztett növények rovarok, gyomok és gombás betegségek elleni védelmére használják, de betakarítás után kisebb mennyiségben a gyümölcsök és zöldségek felületén is visszamaradhatnak.

Emiatt a mosatlan termények fogyasztása növelheti a növényvédőszer-maradványok szervezetbe jutásának kockázatát.

A szőrös héjú vagy erősen barázdált termések, például az őszibarack és a leveles zöldségek általában több maradványt tartalmaznak.

Receptajánló:

Hasonlóan magasabb értékek jellemzők a paradicsomra, az uborkára, a paprikára, valamint a kisebb bogyós gyümölcsökre, például az áfonyára és a szederre.

A gyümölcsök és zöldségek hideg folyó víz alatti alapos leöblítése segít csökkenteni a felületen lévő növényvédőszer-maradványok mennyiségét, bár a növény belsejébe felszívódott anyagokat nem távolítja el teljesen. Ahol lehetséges, a héj eltávolítása tovább mérsékelheti a vegyszereknek való kitettséget.

Vannak kivételek, amiket mosatlanul is megehetünk?

Bár lehetséges mosatlan zöldséget vagy gyümölcsöt enni, és mégis sokáig élni, Baker szerint általában a legjobb, ha fogyasztás előtt megmossuk az összes zöldséget és gyümölcsöt, még akkor is, ha meghámozzuk vagy megfőzzük.

A szennyeződés, a baktériumok, a növényvédőszer-maradványok és a fizikai törmelék a vágás vagy kezelés során is átkerülhet a felületről a belsejébe – magyarázza Baker.

És mivel a káros baktériumok láthatatlanok, a gyümölcsök és zöldségek hideg folyó víz alatti mosása a legbiztonságosabb gyakorlat.

Egyes emberek esetében ez a gyakorlat kiemelten fontos. Ahogy Eskin megjegyzi, az idősebb felnőttek, a kisgyermekek, a terhes nők és az immunhiányos egyének (például a kemoterápián részt vevők) nagyobb kockázatnak vannak kitéve a súlyos, élelmiszer eredetű fertőzések kialakulására. Testük kevésbé képes leküzdeni a káros baktériumokat, és nagyobb valószínűséggel alakulnak ki náluk súlyos tünetek, mint például kiszáradás, véráramfertőzések, vesekárosodás vagy terhességi szövődmények.

Forrásunk volt.