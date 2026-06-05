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2026.06.05.

Érzékeny a gyerek bőre? Így mossuk a babaruhát a gyermekgyógyász szerint – Tippek minden szülőnek

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Az újszülöttek és kisgyermekek ruháinak és ágyneműjének megfelelő mosása elengedhetetlen az érzékeny bőr védelméhez, és ahhoz, hogy a textíliák viselése komfortos maradjon számukra. A szakértők szerint van pár lépés, amit kifejezetten fontos betartani.

A baba- és kisgyerekruhák mosásánál a fő cél a bőr védelme és az irritáció elkerülése. Illatmentes, kímélő mosószerrel és a címkén található utasítások követésével biztosítható a ruhák tisztasága és a gyerekek számára komfortos mivolta - írja Martha Stewart oldala.

Lássuk, mik a szakértők tanácsai, ha a legprofibb gyerekruha-mosási tippekről van szó!

babaruhák száradnak az abalkban, kötélen, nyáron
Fontos, hogy szülőként illatmentes mosószert használjunk, és kerüljük az öblítőket!

Alapszabályok a gyerekorvos szerint

A baba- és kisgyerekruhák sosem lesznek teljesen foltmentesek, de a megfelelő mosási rutin segítségével, a bőrirritációt elkerülve tiszták és komfortosak maradnak, hosszú időre.

A szülőknek inkább a javasolt mennyiségű kímélő, illatmentes mosószerre kell koncentrálniuk, és lehetőség szerint mindig kövessék a ruhák címkéjén leírtakat

– mondja Dr. Mitzner gyermekorvos.

Kattints a képre a galériáért, és olvasd el, mit ajánlanak még a szakértők, ha a baba érzékeny bőrét figyelembe véve szeretnénk gyerekruhát mosni!

5 fotó

Összegezve: a legfontosabb babaruhamosási tippek gondos szülőknek

1.) Használjunk kímélő, illatmentes, lehetőleg organikus mosószert!

2.) Ne terheljük túl a mosógépet, csak így lesz minden egyes ruha alaposan kimosva.

3.) A nagyon szennyezett ruhákat külön mossuk, magas hőfokon - ha a címke engedi!

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Ezeket pedig jó, ha örökre megjegyezzük:

  • Az öblítők irritálhatják a baba érzékeny bőrét - sőt, a felnőttekét is -->
    az öblítőhasználat káros hatásairól itt írtunk korábban.
  • Ne használjunk illatosító golyókat, lapokat, mosóparfümöket!
  • Az extra öblítőprogram segíthet csökkenteni a mosószermaradék mennyiségét, és fokozhatja a ruhák puhaságát - ezt pedig a babák is értékelni fogják.

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