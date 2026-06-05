Érzékeny a gyerek bőre? Így mossuk a babaruhát a gyermekgyógyász szerint – Tippek minden szülőnek

A baba- és kisgyerekruhák mosásánál a fő cél a bőr védelme és az irritáció elkerülése. Illatmentes, kímélő mosószerrel és a címkén található utasítások követésével biztosítható a ruhák tisztasága és a gyerekek számára komfortos mivolta - írja Martha Stewart oldala.
Lássuk, mik a szakértők tanácsai, ha a legprofibb gyerekruha-mosási tippekről van szó!
Alapszabályok a gyerekorvos szerint
A baba- és kisgyerekruhák sosem lesznek teljesen foltmentesek, de a megfelelő mosási rutin segítségével, a bőrirritációt elkerülve tiszták és komfortosak maradnak, hosszú időre.
A szülőknek inkább a javasolt mennyiségű kímélő, illatmentes mosószerre kell koncentrálniuk, és lehetőség szerint mindig kövessék a ruhák címkéjén leírtakat– mondja Dr. Mitzner gyermekorvos.
Kattints a képre a galériáért, és olvasd el, mit ajánlanak még a szakértők, ha a baba érzékeny bőrét figyelembe véve szeretnénk gyerekruhát mosni!
Összegezve: a legfontosabb babaruhamosási tippek gondos szülőknek
1.) Használjunk kímélő, illatmentes, lehetőleg organikus mosószert!
2.) Ne terheljük túl a mosógépet, csak így lesz minden egyes ruha alaposan kimosva.
3.) A nagyon szennyezett ruhákat külön mossuk, magas hőfokon - ha a címke engedi!
Kapcsolódó cikkek:
4 élelmiszer, amit kerülj el, ha ekcémával küzdesz
Az ekcéma igazán kellemetlen bőrbetegség: váratlanul bukkan fel és nem akar elmúlni. Ha te is ekcémával küzdesz, vannak olyan ételek, amiket jobb, ha messziről elkerülsz.Kremmer Magdi
5 módszer, hogy öblítő nélkül is illatos legyen a ruhád
Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan lehetnek illatosak a ruháid anélkül, hogy öblítőt öntenél a mosáshoz.Nosalty
4 mosási tipp, amit tarts be, ha érzékeny a bőröd
Akinek érzékeny a bőre, annak mindenre oda kell figyelnie, ami érintkezik vele. Ezért az sem mindegy, hogyan mossa a ruháit.Nosalty
Ezeket pedig jó, ha örökre megjegyezzük:
- Az öblítők irritálhatják a baba érzékeny bőrét - sőt, a felnőttekét is -->
az öblítőhasználat káros hatásairól itt írtunk korábban.
- Ne használjunk illatosító golyókat, lapokat, mosóparfümöket!
- Az extra öblítőprogram segíthet csökkenteni a mosószermaradék mennyiségét, és fokozhatja a ruhák puhaságát - ezt pedig a babák is értékelni fogják.