Sokan rosszul használják a mosógépet – A kutatók szerint ezért maradhatnak baktériumok az ágyneműben

Sokan szeretnek biztosra menni, és (legalább) 60 fokon mossák az ágyneműt vagy a törölközőket. Egy 2025-ös brit kutatás szerint viszont a háztartási mosógépek több mint fele nem éri el a beállított hőmérsékletet, így a baktériumok egy része simán túlélheti a mosást.

A De Montfort Egyetem kutatói a PLOS ONE szaklapban publikált 2025-ös tanulmányukban arra jutottak, hogy a vizsgált mosógépek fele nem melegítette fel a vizet eléggé, még 60 °C-os program mellett sem.

Volt olyan készülék, amelyik a teljes mosás alatt mindössze 20 fokig melegedett fel. Ez nagyjából egy szobahőmérsékletű pohár víz hőmérséklete, nem pedig fertőtlenítő mosásé.

A kutatók szerint több gépben is kimutatható maradt az Enterococcus baktérium a mosás után, különösen gyorsprogram esetén.

Az eco program lehet a legnagyobb probléma

Az energiatakarékos mosási programok ma már szinte minden háztartásban alapnak számítanak. Csakhogy ezek a ciklusok gyakran túl alacsony hőmérsékleten működnek ahhoz, hogy valóban elpusztítsák a baktériumokat.

Eredmények A kutatás szerint néhány eco 40–60 program csak rövid időre haladta meg a 37 fokot, ami inkább ideális környezet a baktériumok szaporodásához, mintsem fertőtlenítéshez.

A szakértők szerint a rövid és alacsony hőfokú mosások során a mikrobák egyszerűen egyik ruháról a másikra kerülhetnek a dobban.

Már a mosószernek is ellenállhatnak bizonyos baktériumok

A kutatás egyik legijesztőbb megállapítása, hogy egyes baktériumok idővel alkalmazkodhatnak a mosószerekhez is. A szakemberek olyan mikroorganizmusokat találtak a mosógépekben, amelyek antibiotikum-rezisztens tulajdonságokat mutattak. Többek között olyan baktériumokat is azonosítottak, amelyek szerepelnek a WHO kiemelten veszélyes kórokozóinak listáján.

A tanulmány szerint a gyakori, langyos vizes mosások és az eco ciklusok hosszú távon kedvezhetnek ezeknek az úgynevezett „szuperbaktériumoknak”.

Mit érdemes csinálni a szakértők szerint?

A kutatók nem azt javasolják, hogy mindent 90 fokon mossunk, de néhány szokáson érdemes lehet változtatni:

3 dolog, amit mostantól érdemes megtenni

ágyneműt és törölközőt időnként magasabb hőfokon mosni

kerülni a túl gyakori gyorsprogramokat

rendszeresen üres, forró mosást indítani a mosógép tisztítására

A szakértők szerint fontos, hogy a víz valóban és tartósan elérje a 60 fokot, ne csak a program neve utaljon erre.

A kutatás legfontosabb tanulságai A 60 fokos program nem jelenti automatikusan, hogy a víz valóban 60 fokos lesz.

Az eco programok energiatakarékosak, de nem mindig elég hatékonyak a baktériumok ellen.

A mosógép rendszeres tisztítása legalább annyira fontos, mint maga a mosás.

Nemcsak a mosási hőfok számít, hanem az is, milyen gyakran tisztítod magát a mosógépet. Egy dohos szagú dob vagy penészes gumitömítés ugyanis annak a jele lehet, hogy baktériumok és lerakódások maradtak a gépben.

Időnként indíts üres, magas hőfokú mosást ecettel vagy mosógéptisztítóval, mert az eco programok mellett könnyebben alakulhat ki lerakódás és kellemetlen szag. Az elöltöltős mosógépeknél különösen fontos a gumitömítés rendszeres áttörlése, mert itt könnyen megtelepszik a penész.

