Meghalt Gazsi Zoltán, az ember, aki mögött a magyar saláták egyik legismertebb márkája állt

Hosszan tartó betegség után meghalt Gazsi Zoltán, az Eisberg korábbi ügyvezetője, aki nemcsak a salátás cég arca volt, hanem az emberközpontú vezetés egyik legismertebb hazai képviselője is.

Meghalt Gazsi Zoltán, az Eisberg Hungary korábbi ügyvezető igazgatója és cégvezetője. A halálhírt hétfő reggel a felesége közölte a Facebookon. Gazsi Zoltánnál 2019-ben diagnosztizáltak rákot, betegsége alatt több műtéten és kezelésen is átesett, erről pedig végig szokatlanul nyíltan beszélt.

Gazsi Zoltán Facebook

Közel két évtizedig volt az Eisberg egyik meghatározó arca

Gazsi Zoltán 1965-ben született, a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológia-kémia tagozatán tanult, majd a gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Pályáját a Mezőgazdasági Minősítő Intézetben kezdte, később 14 évig dolgozott multinacionális környezetben a Syngentánál.

Az Eisberg Hungary vezetését 2007-ben vette át, és neve az évek alatt szinte összeforrt a friss salátakeverékeket gyártó céggel.

2024-ben az ügyvezetői pozíciót Pál Gyula vette át tőle, Gazsi Zoltán pedig cégvezetőként támogatta tovább a menedzsment munkáját. 2025-ben, közel húsz év után távozott az Eisbergtől.

Nem csak cégvezetőként hagyott nyomot

Gazsi Zoltán vezetőként nemcsak üzleti eredményekben gondolkodott: fontosnak tartotta, hogy egy munkahely ne csak teljesítményről, hanem emberekről, figyelemről és felelősségvállalásról is szóljon.

Több mentorprogramban vett részt, dolgozott civil szervezetekkel, kampányokkal, és aktív szerepet vállalt az üzleti élet társadalmi szemléletformálásában is.

Számos szakmai elismerést kapott, 2024-ben pedig megjelent az Emberszemlélet – Az életigenlő cégvezető című könyve. A kötet bevételével a KórházSulit és a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványt támogatta.

Betegségéről is őszintén beszélt

Gazsi Zoltán különösen nagy hatást gyakorolt azzal, ahogyan a betegségéről kommunikált. Nem titkolta el a diagnózisát a munkatársai elől, mert úgy gondolta, a hallgatás csak találgatásokat és félelmet szülne. Inkább maga mondta el nekik, mi történik vele, milyen kezelések várnak rá, és hogyan érinti ez a munkáját.

Ez a fajta őszinteség később a nyilvános szerepléseiben is fontos maradt: interjúkban, előadásokban és a könyvében is beszélt arról, hogyan változtatta meg a betegsége az élethez, a munkához és az emberekhez való viszonyát.

Az Önzetlenség napja is az ő nevéhez kötődik

Gazsi Zoltán indította el az Önzetlenség napja kezdeményezést is, amelynek célja az volt, hogy a tudatosságot, az önzetlen értékteremtést és a társadalmi felelősségvállalást hozza közelebb az emberekhez.

Az Eisberg korábbi vezetője sokak számára nemcsak sikeres cégvezető volt, hanem olyan ember, aki megmutatta, hogy az üzleti világban is lehet helye az empátiának, a sebezhetőségnek és az őszinte párbeszédnek.

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