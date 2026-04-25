Sokszor igazán értékes részeket dobunk ki a kukába, ami sem a pénztárcánknak, sem a környezetnek nem kedvez. Segítünk, hogy ez mostantól ne így legyen!

A zeller igazi jolly joker, hiszen roppanós, friss ízvilágú és meglepően sokoldalú alapanyag. Mégis gyakran csak úgy gondolunk rá, mint egy kiegészítőre – például egy alapléhez –, pedig rengeteg lehetőség rejlik benne. Ráadásul nemcsak a szára értékes: azok a részek is tele vannak tápanyaggal, amelyeket sokan automatikusan kidobnak. Ha viszont egy kicsit tudatosabban állunk hozzá, nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem a környezetet is kíméljük. Nézzük, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet ebből az alulértékelt zöldségből.

Maradék zellerszár? Így használhatod fel, elkerülve a pazarlást

Mely részeket nem érdemes kidobni?

A legtöbben csak a zeller szárát használjuk, miközben a többi részt – a leveleket, a keményebb végeket vagy a rostosabb darabokat – gondolkodás nélkül kidobjuk. Ennek oka általában az állag vagy az íz: a levelek kesernyésebbek lehetnek, a szár külső része szálasabb, az alsó rész pedig keményebb. Pedig ezek a részek is értékesek. A levelek például gazdagok vitaminokban (C- és K-vitaminban), flavonoidokban és antioxidánsokban, míg a rostosabb részek kifejezetten jót tesznek az emésztésnek. Vagyis amit hulladéknak gondolunk, valójában tápanyagban gazdag alapanyag.

Így tárold, hogy tovább friss maradjon

A zeller magas víztartalma miatt gyorsan romlik, ezért fontos a megfelelő tárolás. A hűtőben, nedves papírtörlőbe csomagolva, majd fóliába tekerve sokkal tovább friss marad. Ha már felvágtuk, vízben is tárolhatjuk – így akár hetekig ropogós marad. Ha hosszabb távra tervezünk, a fagyasztás a legjobb megoldás: nyersen is eltehetjük, de blansírozva még tovább eltartható.

