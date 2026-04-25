7 hely, ahol garantáltan finom virslivel vagy hot doggal ünnepelheted a május elsejét

Nekem sokáig május elseje a családi bográcsozás szimbóluma volt, idő kellett hozzá, hogy megtanuljam, a munka ünnepének első számú szimbóluma a sör-virsli páros. Mostani gyűjtésemben kerestem nektek kiváló hot dogot, reggelire kínált roppanó virslit, és persze olyan majálisokat, ahol a hagyományokat tiszteletben tartva sörrel és virslivel készülnek az embereknek.

Sarki fűszeres

Mai napig emlékszem a Sarki fűszeres nyitására, és arra, hogy mennyire izgatott voltam, mikor egy srác oda szervezte az első randinkat. Az ismerkedés aztán a második randi után félbeszakadt, a Sarki fűszeres viszont azóta is a Pozsonyi út kedvencei közé tartozik. Ráérős reggeli, egy napközbeni, frissítő kávé, egy pohár bor munka után a barátokkal, ez mind-mind lehetséges náluk. A reggeli kínálatuk mindig is erős volt, ez mit sem változott az évek során. Alapvetően klasszikusokra építenek, de azokat megbízhatóan, nagyon jó alapanyagokból és nagyon jó minőségben készítik el.

A bécsi virsli kérhető tükörtojással vagy mustárral és salátával, jár hozzá a friss pékáru is.

Igazi, retro reggeli, ami egész évben elérhető, május elsején viszont, ha jóllaktatok, a Margit-sziget is közel van, lehet menni majálisozni egy jót.

Budapest, Pozsonyi út 53-55.

Nyitvatartás: hétfő 8.00-18.00, kedd-péntek 8.00-20.00, szombat 9.00-17.00, vasárnap 9.00-15.00

Majális Kismaroson

A főváros zaját elhagyó, és a Dunakanyarban letelepedő barátaim, meg persze az ő már ott élő barátaik példáján keresztül látom, hogy a környék települései milyen klasszul bánnak a közösségeikkel. Közös programok, egymásra figyelés, aktív közösségi élet, amibe belefér egy klassz közös majálisozás is. A Kismarosi Művelődési Ház először is egész májusban, mindennap gyereknapot tart, május elsejére viszont külön programokkal készülnek az egész család számára. A muvhazkismaros@gmail.com címen lehet regisztrálni, ez nyilván azért is fontos, hogy a szervezők lássák, mennyi vendéggel kell kalkulálniuk. Tíztől kezdődnek a programok, lesznek mindenféle játékok, és a legjobbat a végére hagytam: lesz sör és virsli, vagy üdítő és virsli, kinek, hogy hozza a kedve (és az életkora) 1500 Ft/fő áron.

Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-20.00

KEG Sörművház

A KEG havonta változó étlapján mindig van hot dog, és mindig másfélét lehet kóstolni náluk. Volt már a legszebb müncheni napjaimat idéző currywurstos változat, klasszikus pirított hagymás, csemegeuborkás verzió, most április 30-ig pedig egy medvehagymás, savanyított lilahagymás hot dogot kóstolhattok. Hogy mi jön május 1-én? Az legyen meglepetés, viszont a sör-virsli kombót olyannyira nem kell nélkülözni, hogy harminckét csapra vert tétel közül válogathat az érdeklődő közönség. A KEG konyhájában még nem kellett csalódnunk, úgyhogy akinek kedve támad a Bartók Béla út környékén majálisozni, az térjen be hozzájuk, aki pedig biztosra akar menni, az foglaljon asztalt.

Budapest, Orlay utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 12.00-23.00, csütörtök-szombat 12.00-0.00

Békési Retro Majális

Szerintem a közös bográcsozás, a papa kazettásmagnójába beragadt egyetlen Kadlott Karcsi kazetta recsegése, és családi focimeccs jelentik a retro majális esszenciáját, de felfigyeltem rá, hogy egyre több település illeti ezzel a jelzővel a május 1-jei rendezvényét, és ez többnyire old timer autók felvonulását, és helyi rockabilly zenekarok esti fellépését jelenti. A Békési Retro Majálison vidámparkkal, kirakodóvásárral és mások mellett Delhusa Gjonnal készülnek, de amiért feltétlenül itt a helye az Erzsébet-ligeti programnak, az az, hogy külön kiemelik, hogy a színes és izgalmas programok mellett sörrel és virslivel várnak minden kedves érdeklődőt. Úgyhogy, aki kitáncolta magából az összes energiát a Nika se perimenora, a legautentikusabb május 1-jei fogásból meríthet erőt.

Békés, Erzsébet-liget, Gödör

Black Cab Burger

Amikor a hamburgerek (nem a smashburger, a rendes, classic burger) jelentették mindazt, amit nemrég a pizza napoletana, vagy újabban a ramen, és egyre másra nyíltak a burgerezők városszerte, a Black Cab volt az egyik legnagyobb szenzáció. Hogy nem ok nélkül, azt az is mutatja, hogy az amerikai stílusú street foodra építő hely a mai napig a Mester utca egyik fix pontja. Egy tökéletes opció, ha a környéken járva megéhezel, vagy egyszerűen csak vágysz egy tökéletesen elkészített hamburgerre. Esetleg egy izgalmas hot dogra! A Cab Dogba ugyanis fehér grillkolbász kerül, és bár én annyira nem vagyok oda érte, tudom, hogy óriási rajongótábora van, és itt tényleg nagyon jól csinálják.

A kolbász mellé megy még mustár, pirított hagyma, majonéz és bbq-szósz is, szóval senkinek nem ajánlom, hogy fehér blúzban/ingben egye, de azt mindenképp, hogy próbálja ki. Aki már unja az önmagukat ismétlő hot dogokat, tegyen egy próbát a IX. kerületben!

Budapest, Mester utca 46.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Four Guys

Mikor tizenhat évvel ezelőtt beköltöztem az akkor még csak éledező bulinegyed közepébe, arra gondoltam, hogy aki időben nyit olyan helyet, ahol jó ár-érték arányú street food kapható, jóformán éjjel-nappal, az megcsinálhatja a szerencséjét. Hát mi kell az egyik szórakozásból a másikba lépő közönségnek, ha nem hús és szénhidrát? A Wesselényi utcában található Four Guys, amit négy testvér nyitott az anyukájukkal közösen, és akik a hot dogokra építették a vállalkozásukat.

Az alap hot dog kétféle feltéttel 2550 Ft, de kérhetünk rá mindenféle extrát is, például avokádót, esetleg nachost vagy curryszószt. Természetesen adott a ketchup, a mustár és a majonéz is, úgyhogy az se idegeskedjen, aki nem akar extrázni, csak egy igazán finom, jól elkészített, minőségi hot dogra vágyik.

Gyors ebéd, kényelmes vacsora, vagy egy éjszakai életmentő, a Four Guys-ban mindenre van megoldás, aki egy erősebb majálisra készül, az is melegíthet náluk, hogy feltöltött kalóriaraktárral lásson neki a munka ünnepének.

Budapest, Wesselényi utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-0.00

+1. IKEA

Mit is mondhatnék?! A városi hot dogozás alfája és ómegája az IKEA hot-dog. Nem lehet megunni, nem lehet abbahagyni, nem lehet belőle eleget enni, úgy street food-, mint komfortétel-kategóriában örök dobogós helye van, nálam legalábbis biztosan. Egész évben vár minket, mindig fordulhatunk hozzá, se ünnep, se majális, se semmi nem kell hozzá, csak egy IKEA a közelben. Kikezdhetetlen, virslin, kiflin, mustáron alapuló stabil kapcsolat ez, tartson még jó sokáig!

