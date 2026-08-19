Cserpes István végül eladta az általa 1992-ben alapított Cserpes Sajtműhelyt. A vállalat új tulajdonosa a mosonmagyaróvári Profood Flexum Kft., amely a márka, a termékek és az üzlethálózat megtartását ígéri. Az alapító sem tűnik el teljesen a cég életéből: tanácsadóként továbbra is részt vesz a Cserpes jövőjének alakításában.

A tulajdonosváltás különösen érdekes annak fényében, hogy Cserpes István korábban már többször beszélt a vállalkozás eladásáról. 2023-ban még arról nyilatkozott, hogy zajlik egy értékesítési folyamat, egy évvel később azonban már úgy fogalmazott, hogy a cégeladás csupán „múló bolondéria” volt. Most mégis sor került az eladásra.

Eladták a Cserpes Sajtműhelyt: új tulajdonoshoz kerül a magyar tejipari márka forrás

Magyar kézben marad a Cserpes

A vevő a Profood Flexum Kft., amely szintén a hazai sajtgyártásban érdekelt. A megállapodás szerint a Cserpes márkanév nem változik, ahogy a jól ismert termékek és receptúrák sem. A munkatársak és a teljes üzlethálózat is megmarad, vagyis a vásárlók számára a tulajdonosváltás várhatóan nem jelent azonnali változást.

A Cserpes a Profood Flexum portfóliójában a Chepke márka mellé kerül.

A vállalat vezérigazgatója, Domokos Zsolt szerint az egyik legfontosabb céljuk, hogy megőrizzék mindazt, amit a fogyasztók a Cserpes névhez kötnek, ugyanakkor megteremtsék a márka hosszú távú fejlődésének feltételeit.

A Cserpes márkanév nem változik

Cserpes István nem vonul ki teljesen

Az alapító számára fontos szempont volt, hogy olyan partnernek adja át a vállalatot, amely továbbviszi a márkához kötődő értékeket. Cserpes szerint a Cserpes név mindig a minőséget, a tisztességes munkát és a fogyasztók bizalmát jelentette.

Éppen ezért az értékesítés után sem szakítja meg teljesen a kapcsolatát a céggel: alapító tanácsadóként továbbra is aktívan segíti majd a vállalatot.

A Cserpes Sajtműhely több mint három évtized alatt vált ismert magyar tejipari márkává. A vállalkozás saját bemutatkozása szerint Cserpes István 1992-ben alapította a céget, amely később országosan is ismertté vált, többek között a tejtermékei és a Cserpes Tejivó révén. A márka az évek során több szakmai elismerést is kapott.

A vételárat nem árulták el

A tulajdonosváltás pénzügyi részleteit egyik fél sem hozta nyilvánosságra, így azt sem tudni, mekkora összegért cserélt gazdát a Cserpes Sajtműhely. A mostani megállapodás ugyanakkor lezár egy évek óta húzódó történetet.

Cserpes István először már 2023-ban fontolgatta a vállalkozás értékesítését, majd visszalépett az üzlettől.

Három évvel később végül mégis új tulajdonoshoz került a cég, de úgy, hogy közben a Cserpes név, a termékek és az alapító szakmai jelenléte is megmarad.

Címlapkép.

Forrásunk volt.