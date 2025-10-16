Gasztro

4 növény az otthonodba, aminek a cicád is örülni fog

A macskatulajdonosok általában kétszer meggondolják, hogy legyen-e egyáltalán növény a lakásban, hiszen köztudott, hogy a cicák szeretnek játszani, elbújni, felfedezni, alkalomadtán pedig még meg is rágcsálják azt. Most 4 olyan növényt mutatunk, amit nyugodt szívvel tarthatsz otthon, sőt, sok esetben még a cicádnak is jót teszel vele.

Kényes kérdés, hogy szabad-e növényeket tartani otthon, ha macska is van a háznál. A válasz egyértelműen igen, csupán körültekintően kell eljárni, hogy olyan növényeket válasszunk, melyek nem árthatnak házi kedvencünknek akkor sem, ha megrágcsálják őket.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek azok a növények, amelyek jól kijönnek a cicákkal, és fordítva!

Annak ellenére, hogy az ember elővigyázatos, és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy háziállatai biztonságban legyenek a házon belül és kívül is, előfordulhat, hogy kiskedvencünk mérgezéses tüneteket produkál. Ilyenkor keressük fel mielőbb az állatorvost!

Forrásunk volt.

