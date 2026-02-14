A Séfek séfe új zsűritagja nem bánik kezes bárányként a versenyzőkkel – Ilyen szavakkal osztja ki őket

Mi is megírtuk, hogy Wolf András helyére új zsűritag érkezik a gasztroműsorba. A Séfek séfe műsor előzeteséből már részben kiderült, milyen bánásmódban részesülnek majd a versenyzők, ugyanis Tischler Petra kimondja, amit gondol.
Az előzetesből kiderült, hogy Tischler Petra hogyan kritizálja a kevésbé tehetséges szakácsjelölteket, és azokat, akik tiszteletlen hangnemet ütnek meg vele szemben.
Kicsit a számba hánytam.
Ilyen, és ehhez hasonló kemény megjegyzésekkel illeti a versenyzők ételét. Az előzetes videóját itt tudod megnézni.
Tischler Petra Wolf András helyére érkezett
Az eddigi évadokban Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett Wolf András értékelte a versenyzők ételeit, azonban a 2026-os évadban nem vállalta a szereplést.
Címlapkép: Tv2