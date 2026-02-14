Több mint egy éve tudni már, hogy a Séfek séfe című műsorban Wolf András helyét egy női séf veszi át. Ugyan a műsor még nem rajtolt el, de az előzetes ad már egy kis ízelítőt mre számíthatnak majd a nézők. Az biztos, hogy az új zsűritag nem bánik kezesbárányként a versenyőkkel.

Mi is megírtuk, hogy Wolf András helyére új zsűritag érkezik a gasztroműsorba. A Séfek séfe műsor előzeteséből már részben kiderült, milyen bánásmódban részesülnek majd a versenyzők, ugyanis Tischler Petra kimondja, amit gondol.

A Séfek séfe új zsűritagja nem bánik kezes bárányként a versenyzőkkel – Ilyen szavakkal osztja ki őket Fotó: Tv2

Az előzetesből kiderült, hogy Tischler Petra hogyan kritizálja a kevésbé tehetséges szakácsjelölteket, és azokat, akik tiszteletlen hangnemet ütnek meg vele szemben.

Kicsit a számba hánytam.

Ilyen, és ehhez hasonló kemény megjegyzésekkel illeti a versenyzők ételét. Az előzetes videóját itt tudod megnézni.

Wolf András helyére Tischler Petra érkezett Nosalty

Az eddigi évadokban Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett Wolf András értékelte a versenyzők ételeit, azonban a 2026-os évadban nem vállalta a szereplést.

