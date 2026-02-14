Gasztro

A Séfek séfe új zsűritagja nem bánik kezes bárányként a versenyzőkkel – Ilyen szavakkal osztja ki őket

Több mint egy éve tudni már, hogy a Séfek séfe című műsorban Wolf András helyét egy női séf veszi át. Ugyan a műsor még nem rajtolt el, de az előzetes ad már egy kis ízelítőt mre számíthatnak majd a nézők. Az biztos, hogy az új zsűritag nem bánik kezesbárányként a versenyőkkel.

Mi is megírtuk, hogy Wolf András helyére új zsűritag érkezik a gasztroműsorba. A Séfek séfe műsor előzeteséből már részben kiderült, milyen bánásmódban részesülnek majd a versenyzők, ugyanis Tischler Petra kimondja, amit gondol.

A Séfek séfe egykori zsűrije és műsorvezetője
A Séfek séfe új zsűritagja nem bánik kezes bárányként a versenyzőkkel – Ilyen szavakkal osztja ki őket
Az előzetesből kiderült, hogy Tischler Petra hogyan kritizálja a kevésbé tehetséges szakácsjelölteket, és azokat, akik tiszteletlen hangnemet ütnek meg vele szemben.

Kicsit a számba hánytam.

Ilyen, és ehhez hasonló kemény megjegyzésekkel illeti a versenyzők ételét. Az előzetes videóját itt tudod megnézni.

Tischler Petra
Wolf András helyére Tischler Petra érkezett
Tischler Petra Wolf András helyére érkezett

Az eddigi évadokban Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellett Wolf András értékelte a versenyzők ételeit, azonban a 2026-os évadban nem vállalta a szereplést.

