Egy friss kutatás szerint bizonyos zsírfelhalmozódási formák a szellemi hanyatlással is összefügghetnek.

Régóta ismert, hogy a túlsúly nem csupán a szív- és érrendszert vagy az anyagcserét terheli meg, hanem az agy működésére is hatással lehet. Korábbi vizsgálatok összefüggést találtak a túlzott testzsír, a memória romlása, a lassabb gondolkodás és az időskori kognitív hanyatlás között. A fókusz azonban sokáig elsősorban a testsúlyon és a testtömegindexen (BMI) volt.

Nem mindegy, hova rakódik a zsír – Még az agy öregedését is felgyorsíthatja

Közel 26 ezer ember adatait vizsgálták

A kutatók mintegy 26 ezer ember testéről és agyáról készült MRI-felvételeket elemeztek. A cél az volt, hogy feltérképezzék, miként függ össze a testzsír eloszlása az agy szerkezetével és a gondolkodási képességekkel.

Az eredmények szerint bizonyos zsírfelhalmozódási mintázatok különösen kedvezőtlenek az agy szempontjából, még akkor is, ha az érintett személy nem számít elhízottnak.

Amikor a zsír a hasnyálmirigyben rakódik le

Az egyik legkedvezőtlenebb mintázat az volt, amikor a zsír jelentős része a hasnyálmirigyben halmozódott fel.

A hasnyálmirigy kulcsszerepet játszik az emésztésben és a vércukorszint szabályozásában. A vizsgálat szerint azonban a szervben lerakódó zsír összefüggésbe hozható az agy szürkeállományának gyorsabb csökkenésével.

A szürkeállomány felelős többek között a gondolkodásért, a memóriáért és a döntéshozatalért. Azoknál, akiknél nagyobb mértékű volt a hasnyálmirigy-zsírosodás, gyengébb kognitív teljesítményt is mértek.

A „vékony, mégis zsíros” testalkat sem veszélytelen

Létezik egy kevésbé látványos, ám gyakori jelenség is, amelyet gyakran „skinny fat” testalkatként emlegetnek.

Ezek az emberek nem tűnnek túlsúlyosnak, de testösszetételük kedvezőtlen: viszonylag magas a testzsírszázalékuk, miközben alacsony az izomtömegük, főként a törzs területén.

Ebben az esetben a zsír nem feltétlenül egyetlen szervben koncentrálódik, mégis hasonlóan kedvezőtlen kapcsolatot mutat az agy öregedésével és a szellemi teljesítmény romlásával.

Nem elég a BMI-t nézni

Az eredmények alapján az agy egészségének megőrzése szempontjából nem elegendő kizárólag a testsúlyt vagy a BMI-értéket figyelni.

A belső szervek körül felhalmozódó zsír, valamint az izomtömeg csökkenése olyan rejtett kockázati tényezők lehetnek, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a mentális hanyatláshoz.

Forrásunk volt.