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2026.07.28.

A dietetikus kitálal a kreatinról: miért szedi most boldog-boldogtalan, és mire jó?

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A social médiában az utóbbi időben szinte mindenhol felbukkan a kreatin az egészséges életmódot, sportolást, tudatos étrendet népszerűsítő bejegyzések között, de vajon megint egy múló trendről van szó, vagy egy valódi hatással rendelkező, tudományos alapokon nyugvó étrend-kiegészítőről?

A kreatin régóta ismert étrend-kiegészítő a testépítők és profi sportolók körében, az utóbbi években viszont még intenzívebb a népszerűsége: a kutatások rámutattak, hogy az izomerő, a regeneráció, az agyműködés és az egészséges öregedés támogatásában is szerepe van.

Érdekesség: a kreatin iránti érdeklődést a közösségi médiában is jól láthatjuk: a #creatine hashtaget több százezren használják, és mind fiatalok, mind idősebbek beszámolnak a sportteljesítmény és a mindennapi energiaszint javulásáról.

kreatinpor kanálban, pohár vízzel a háttérben
A kreatin elsősorban azoknak hasznos, akik rendszeresen végeznek ellenállásos vagy intenzív edzéseket

A dietetikusok azonban hangsúlyozzák:

  • a kreatin nem csodaszer,
  • nem mindenki számára szükséges,
  • és a helyes adagolás mellett érdemes fogyasztani, kombinálva rendszeres, intenzív edzéssel és egészséges étrenddel!

Mi is az a kreatin?

A kreatint egy három aminosavból képződő (arginin, glicin és metionin) szerves vegyület, melyet a vese, a máj és a hasnyálmirigy állít elő.

  • Bár gyakran a fehérjével társítják, nem számít fehérjének, szerkezete egyszerűbb a tipikus fehérjéknél
  • A kreatin a gyors energiaforrás az izmoknak, különösen rövid, nagy intenzitású mozgásoknál, mint a sprint vagy súlyemelés.

Mire jó a kreatin?

  • Izomerő és teljesítmény: segíti a rövid, intenzív gyakorlatokat, támogatja a regenerációt, csökkentheti a sérülés kockázatát
  • Egészséges öregedés: kutatások szerint hozzájárulhat a szarkopénia (időskori izomvesztés) mérsékléséhez és az izomtömeg fenntartásához
  • Agyműködés és memória: a kreatin kiegészítés előnyös lehet a memória, kognitív teljesítmény és a hangulat javításában, különösen alváshiány vagy mentális stressz esetén

A dietetikus véleménye:

Serena Pratt szerint „a kreatin elsősorban azoknak hasznos, akik rendszeresen végeznek ellenállásos vagy intenzív edzéseket, és szeretnék fenntartani izomtömegüket, vagy támogatni az agyműködést és a regenerációt”.

Hogyan pótolhatjuk a kreatint?

  • A szervezet önmaga is előállít kreatint, de napi 1–3 g pótlásra szükség lehet táplálkozással.
  • Főként húsban és halban található, ezért vegetáriánusok és vegánok számára nehezebb a szükséges mennyiséget fedezni.

Tudtad?

Néhány növényi élelmiszer (pl. mandula, napraforgómag, csicseriborsó, lencse, shiitake gomba, tofu) biztosít bizonyos aminosavakat, amelyekből a szervezet saját kreatint állít elő.

edzőcuccban levő fiatal nő shakerbe kreatinport tesz
A kreatin nem mindenki számára szükséges, és nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet!

Kreatinkiegészítők

  • kapható por, kapszula vagy akár gumicukor formájában is
  • mellékhatásként előfordulhat puffadás, hányinger, átmeneti súlynövekedés (vízvisszatartás miatt).
  • az étrend-kiegészítők egy része hozzáadott cukrot tartalmazhat, érdemes mindig ellenőrizni a címkét!

Fontos!

A kreatin bevitele nem mindenki számára szükséges, és nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet. A dietetikusok hangsúlyozzák, hogy az étrend legyen változatos, a kreatin pedig kiegészítőként működjön a mindennapi étkezésben, intenzív edzés mellett.

Tippek:

  • Kombináld a kreatint ellenállásos/saját testsúlyos/súlyzós edzéssel a legjobb eredményért!
  • Ellenőrizd a kiegészítő címkéjét, kerüld a túl sok hozzáadott cukrot.
  • Konzultálj dietetikussal, ha máj-, vese- vagy autoimmun problémád van a kiegészítés előtt.

Tudtad?

  • A kreatin nemcsak testépítőknek való, hanem bármely intenzíven edző felnőtt számára előnyös lehet.
  • Rendszeres fogyasztás mellett fokozza a regenerációt, csökkenti a fáradtságot.
  • A kreatin hatékonysága nagymértékben függ az edzés intenzitásától és az étrendtől.
izmos női láb terpeszben, kettlebellel
Kombináld a kreatint ellenállásos/saját testsúlyos/súlyzós edzéssel!

Összegzés

A kreatin egy jól kutatott, biztonságos táplálékkiegészítő, amely támogatja az izomerőt, az agyműködést és az egészséges öregedést. Nem csodaszer, és nem helyettesíti a rendszeres mozgást vagy a kiegyensúlyozott étrendet, de megfelelő használat mellett hatékony kiegészítő lehet sportolóknak, vegetáriánusoknak és idősebb felnőtteknek is.

A szakértők mindig hangsúlyozzák: konzultálj dietetikussal a személyre szabott adagolás és a biztonságos használat érdekében!

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