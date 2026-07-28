A dietetikus kitálal a kreatinról: miért szedi most boldog-boldogtalan, és mire jó?

A kreatin régóta ismert étrend-kiegészítő a testépítők és profi sportolók körében, az utóbbi években viszont még intenzívebb a népszerűsége: a kutatások rámutattak, hogy az izomerő, a regeneráció, az agyműködés és az egészséges öregedés támogatásában is szerepe van.
Érdekesség: a kreatin iránti érdeklődést a közösségi médiában is jól láthatjuk: a #creatine hashtaget több százezren használják, és mind fiatalok, mind idősebbek beszámolnak a sportteljesítmény és a mindennapi energiaszint javulásáról.
A dietetikusok azonban hangsúlyozzák:
- a kreatin nem csodaszer,
- nem mindenki számára szükséges,
- és a helyes adagolás mellett érdemes fogyasztani, kombinálva rendszeres, intenzív edzéssel és egészséges étrenddel!
Mi is az a kreatin?
A kreatint egy három aminosavból képződő (arginin, glicin és metionin) szerves vegyület, melyet a vese, a máj és a hasnyálmirigy állít elő.
- Bár gyakran a fehérjével társítják, nem számít fehérjének, szerkezete egyszerűbb a tipikus fehérjéknél
- A kreatin a gyors energiaforrás az izmoknak, különösen rövid, nagy intenzitású mozgásoknál, mint a sprint vagy súlyemelés.
Mire jó a kreatin?
- Izomerő és teljesítmény: segíti a rövid, intenzív gyakorlatokat, támogatja a regenerációt, csökkentheti a sérülés kockázatát
- Egészséges öregedés: kutatások szerint hozzájárulhat a szarkopénia (időskori izomvesztés) mérsékléséhez és az izomtömeg fenntartásához
- Agyműködés és memória: a kreatin kiegészítés előnyös lehet a memória, kognitív teljesítmény és a hangulat javításában, különösen alváshiány vagy mentális stressz esetén
A dietetikus véleménye:
Hogyan pótolhatjuk a kreatint?
- A szervezet önmaga is előállít kreatint, de napi 1–3 g pótlásra szükség lehet táplálkozással.
- Főként húsban és halban található, ezért vegetáriánusok és vegánok számára nehezebb a szükséges mennyiséget fedezni.
Tudtad?
Néhány növényi élelmiszer (pl. mandula, napraforgómag, csicseriborsó, lencse, shiitake gomba, tofu) biztosít bizonyos aminosavakat, amelyekből a szervezet saját kreatint állít elő.
Kreatinkiegészítők
- kapható por, kapszula vagy akár gumicukor formájában is
- mellékhatásként előfordulhat puffadás, hányinger, átmeneti súlynövekedés (vízvisszatartás miatt).
- az étrend-kiegészítők egy része hozzáadott cukrot tartalmazhat, érdemes mindig ellenőrizni a címkét!
Fontos!
Tippek:
- Kombináld a kreatint ellenállásos/saját testsúlyos/súlyzós edzéssel a legjobb eredményért!
- Ellenőrizd a kiegészítő címkéjét, kerüld a túl sok hozzáadott cukrot.
- Konzultálj dietetikussal, ha máj-, vese- vagy autoimmun problémád van a kiegészítés előtt.
Tudtad?
- A kreatin nemcsak testépítőknek való, hanem bármely intenzíven edző felnőtt számára előnyös lehet.
- Rendszeres fogyasztás mellett fokozza a regenerációt, csökkenti a fáradtságot.
- A kreatin hatékonysága nagymértékben függ az edzés intenzitásától és az étrendtől.
Összegzés
A kreatin egy jól kutatott, biztonságos táplálékkiegészítő, amely támogatja az izomerőt, az agyműködést és az egészséges öregedést. Nem csodaszer, és nem helyettesíti a rendszeres mozgást vagy a kiegyensúlyozott étrendet, de megfelelő használat mellett hatékony kiegészítő lehet sportolóknak, vegetáriánusoknak és idősebb felnőtteknek is.
A szakértők mindig hangsúlyozzák: konzultálj dietetikussal a személyre szabott adagolás és a biztonságos használat érdekében!