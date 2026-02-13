Kávé vagy tea? Ezt válaszd, ha megelőznéd az időskori elbutulást

Az időskori demencia világszerte több millió embert érint, és az, hogy mit eszünk és iszunk, jelentősen hozzájárulhat a jelenség megelőzéséhez. Egy új tanulmány összevetette a kávé és a tea hosszútávú hatásait. Lássuk, melyik kedvezőbb az agy számára!

A kávé és a tea is a közkedvelt italok sorába tartozik, ráadásul az egészségre kedvező hatásokat is kifejtenek. Egy új kutatás kiderítette, melyik kedvezőbb, ha tennénk az időskori elbutulás ellen.

Hogyan zajlott a tanulmány?

Az elemzésben 131 821 résztvevő adatait használták fel, és ebből közel kétszer annyi volt a nő, mint a férfi. A résztvevők 2-4 évente beszámoltak arról étkezési szokásaikról, köztük arról, hogy milyen koffeintartalmú italokat fogyasztottak, így a kutatók hosszútávon tudták rögzíteni a szokásaikat, nem egy-egy pillanatnyi állapotra támaszkodtak.

Ez alatt az idő alatt szubjektív beszámolókkal és objektív kognitív tesztekkel is mérték a résztvevők agyi hanyatlását.

A kutatók egyéb életmódbeli tényezőket is figyelembe vettek, úgy mint a fizikai aktivitást és esetleges dohányzási szokásokat.

Milyen eredményre jutottak?

43 éves kor alatt 11033 demencia esetet dokumentáltak. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál az embereknél, akik több koffeintartalmú kávét ittak, szignifikánsan alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata. Egészen pontosan azoknál, akik a legtöbb teát fogyasztották 18 százalékkal volt alacsonyabb a demencia kockázata, mint azoknál, akik a legkevesebbet itták. A teafogyasztók is hasonló előnyöket tapasztaltak: a legtöbb teát fogyasztóknál 14%-kal alacsonyabb volt a demencia kockázata, mint a legkevesebb teát fogyasztóknál.

Az egyik legfeltűnőbb eredmény a dózis–válasz összefüggés volt. A legjelentősebb agyi egészségre gyakorolt előnyök a mértékletes fogyasztáshoz kapcsolódtak: naponta körülbelül 2–3 csésze koffeintartalmú kávé, illetve 1–2 csésze tea (egy csésze 230 ml) bizonyult kedvezőnek.

Ennél nagyobb mennyiség bevitele nem járt további védőhatással

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a koffeintartalmú kávét és teát fogyasztók ritkábban számoltak be memóriájuk és gondolkodásuk romlásáról. Ezt a jelenséget szubjektív kognitív hanyatlásnak nevezik. A női résztvevők körében a magasabb koffeintartalmú kávéfogyasztás az objektív kognitív teszteken nyújtott valamelyest jobb teljesítménnyel is együtt járt.

Úgy tűnik, a koffein a lényeg

Ezzel szemben a koffeinmentes kávé fogyasztása nem mutatott kapcsolatot sem az alacsonyabb demenciakockázattal, sem a kedvezőbb kognitív eredményekkel, ami arra utal, hogy a védőhatásban elsősorban maga a koffein játszhat szerepet. Ezek az összefüggések az Alzheimer-kór genetikai rizikófaktoraitól függetlenül is megfigyelhetők voltak, és mindkét vizsgált kohorszban következetesen megjelentek.

