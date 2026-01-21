Gasztro

Kutatók bizonyították, hogy ez a délutáni szokás jelentősen növeli az időskori elbutulás valószínűségét

Sokunk délutánra elfárad szellemileg és fizikailag is, ilyenkor pedig nem ritka, hogy megkívánjuk a cukros ételeket és italokat, eme vágyunkat pedig egy pár kocka csoki vagy egy tejes-cukros kávé képében ki is elégítjük. Ha ebből rendszert csinálunk, akkor viszont súlyosan veszélyeztethetjük (időskori) egészségünket.

Több tudományos kutatás is összefüggést mutat a demencia és a magas cukortartalmú étrend között, és habár a várható élettartam növekvő tendenciát mutat, az időskori demencia egyre több embert fenyeget. Ez pedig bizonyos életmódbeli szokásokkal megelőzhető lenne. Most egy olyan délutáni szokást mutatunk, amivel jelentősen rontod az esélyeidet az egészséges időskort illetően.

Kávé croissant-nal
A délutáni cukorbevitel jelentősen növeli a demencia kialakulásának kockázatát

Jelentősen növelheti a demencia kialakulásának kockázatát, ha rendszeresen édességet (akár ital vagy étel formájában) fogyasztunk délután.

Ennek oka, hogy az édességek, megemelve a vércukorszintet, hosszú távon károsíthatják az agy ereit, ami gyulladást okozhat, és ronthatja az agysejtek működését.

A vércukorszint gyakori, nagy mértékű kilengései:

  • károsítják az érrendszert,
  • fokozzák az oxidatív stresszt,
  • és megzavarhatják az agysejtek energiaellátását.
  • A cukor az agy jutalmazó rendszerét is stimulálja: ha túl sokat kap, egy idő után csökken a tanulási hajlandóság, és romlik a hangulatszabályozás, a motiváció és a memória is.

Miért rossz ötlet, hogy cukros ételeket és italokat fogyasszunk délután?

A nap második felében a szervezet glükózintoleranciája csökken, így a vércukorszint ingadozásai erőteljesebbek és hosszabb ideig is tartanak. A délutáni édesség elfogyasztása nagyobb terhelést jelent az agy számára, mint a nap korábbi szakaszában magunkhoz vett cukrok.

Emellett a cukros ételek megzavarhatják az alvást is, ami kiemelten fontos az agy egészségének megőrzésében, hiszen az agy ilyenkor szabadul meg a neurotoxikus fehérjéktől.

Ha ez a folyamat nem működik rendesen, akkor a káros anyagok felhalmozódhatnak, és akadályozhatják az idegek közti kommunikációt. Ha valamilyen édes ízre vágysz a délutáni órákban, válaszd inkább a gyümölcsöket, amik vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban is gazdagok, amik lassítja a bennük lévő természetes cukor felszívódását, így nem okoznak hirtelen, nagy mértékű vércukor-ingadozást.

Forrásunk volt.

Vitaminok
3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

Wc papír
Egy új tanulmány szerint ez a 3 élelmiszer segít, ha...

A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.

