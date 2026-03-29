Friss és puha – 7 pékség, ahonnan nyugodt szívvel beszerezheted a húsvéti fonott kalácsot

A fonott kalács része a húsvéti asztalnak, és egy megbízható recept birtokában nem is lehetetlen elkészíteni. Mindazonáltal, ha valaki nem akarna sírógörcsöt kapni a hatos fonás felett (ahogy én szoktam), és megbízható helyről rendelne, annak mutatunk hét opciót, amikkel nem lehet hibázni, ha fonott kalácsról van szó.

Marmorstein Pékség

A Budafoki úton található Marmorstein Pékség kenyereivel, kalácsaival, péksüteményeivel Budapesten több helyen is lehet találkozni, számos üzletben és két webshopban is ott vannak. Ez főleg azoknak jó hír, akik utolsó pillanatban szerzik be a húsvéti kellékeket, így jó esélyük van rá, hogy ők se maradjanak kalács nélkül, bármilyen sietősek is az előkészületek. A természetes kovász, a fatüzelésű kemence, a gazdag ízek már több mint tizenöt éve örvendeztetnek meg mindenkit. Klasszikus fonott kalács és húsvéti sós kalács is van a kínálatukban.

Budapest, Budafoki út 111-113

Információ: info@marmorstein.hu

TÓTH Pékség

A TÓTH Pékség és specialty kávézó március 31-ig várja a kalácsokra leadott előrendeléseket.

Van fonott és foszlós kalács, édes és sós verzió, kakaós, mazsolás, narancsos-étcsokis, sőt, áfonyás is.

Átvétel április 2-án vagy 4-én a rendeléskor kiválasztott üzletben lehetséges, és aki a süteményeket is biztos helyről rendelné, az nézzen szét a pékség webshopjában, mert biztos talál kedvére való finomságokat. A kalácsok 25 dkg-os, félkilós és egykilós változatban is elérhetők, sőt, aki nagyon nem bízik magában, annak eleve fel is szeletelik. Ezek után tényleg nincs más hátra, mint élvezni az ünnepeket és az ünnepi finomságokat.

Gödöllő, Szabadság tér 8.

Mák Cukrászda

Klasszikus, vajjal, tejjel, hagyományos recept alapján készült, formás félkilós fonott kalácsok várják, hogy az ünnepi asztalra kerülhessenek a piliscsabai Mák Cukrászdában. A rendelést helyben is le lehet adni, de a Mák webshopjában is megtalálható a cukrászat ünnepi ajánlata, ahol a kalács mellett egyébként külön húsvétra készített répatortácskákat is lehet kapni, ha valaki kiegészítené az ünnepi kínálós tálat. A rendelési határidő leadása április 1-je, átvétel 4-én és 5-én 9.00 és 18.00 között.

Piliscsaba, Egyetem utca 3.

Babka Deli

Megszokhattuk már, hogyha valamilyen ünnep közeledik, a Babka Deli biztosan gondoskodik rólunk, és nincs ez másképp húsvétkor sem. Minden, de tényleg minden szükséges finomság kapható náluk, így fonott kalács is.

Van sima, van sós, van kisebb és nagyobb, és van koszorúalakú is, csak annyi a teendő, hogy kiválasszuk a kedvünkre való darabot, és megrendeljük.

A minőség miatt nem kell aggódni, még sosem okoztak nekünk csalódást, és legalább ebben a néhány napban is átélheti a Bakba-élményt az, aki egész évben, minden körülmények között rájuk esküszik.

Budapest, Pozsonyi út 20.

Panificio Il Basilico

Szabi a pék fogja a kezünket húsvétkor is, aki tehát kevésbé érzi magában az elszántságot arra, hogy saját maga fonja otthon a kalácsot, az nyugodtan kattintson a 'rendelés' gombra, nem fogja megbánni. Klasszikus fonott kalács és mazsolás kalács is elérhető, mindkettő része vagy része lehet a húsvéti asztalnak, ráadásul tudhatjuk, hogy Szabi keze alól nem kerül ki rossz kenyér vagy péksütemény. Családnak, csak úgy magunknak, de persze vendégváráshoz is ideális, csak ne felejtse el senki időben beszerezni.

Szentendre, János utca 2.

Veranda Delikát

A XVI. kerületi Veranda Delikát szintén készen áll arra, hogy a terítésen kívül mindent elvégezzen a húsvéti asztal körül, akár helyettünk is.

Klasszikus és sós fonott kalács, kalács tojással, valamint az igazán édesszájúaknak fahéjas, nutellás, mákos és diós kalács.

Aki ebből nem tud választani, azon tényleg nem tudom, hogy mi segíthet. Április 1-jén délig várják a leadott rendeléseket az üzletben, vagy az alább is megadott e-mail címen.

Budapest, Újszász utca 43.

Pipacs Pékség

Régi kedvenc a Pipacs Pékség, a kenyereikkel már évekkel ezelőtt belopták magunkat a szívünkbe, ráadásul most már a belvárosban is van egy kisebb üzletük: a Ferenciek terétől néhány perc sétányira isteni kenyerek és péksütemények várnak minket. Húsvétra sima, csokis és mazsolás kalácsot is lehet rendelni tőlük, ehhez csak regisztrálni kell a webshopjukban vagy besétálni valamelyik üzletükbe.

Budapest, Reményi Ede utca 3. és Papnövelde utca 1.

A Nosalty kalácsreceptjeiből:

