Közeleg a húsvét, mikor máskor sütnénk házi fonott kalácsot, ha nem most? Mai Napi Tippünkben eláruljuk, mitől lesz olyan fényes és sima a felülete, mint a pékségekben árult kalácsoké.

A kelt tészták nem véletlen keltenek sok emberben bizonytalanságot, hiszen ezekkel úgy kell bánni, mint a hímes tojásokkal, hogy valóban megnyerő legyen a végeredmény. Számos buktatója van egy finom, foszlós és fényes kalács elkészítésének, de segítünk, hogy a te húsvéti kalácsod mindenkit ámulatba ejtsen.

Ezt a lépést ne hagyd ki, ha fonott kalácsot készítesz – A sima, fényes felület garantált Déri Szilvi

Mi kell egy jó kalácshoz?

A fonott kalács önmagában nem igényel túl sok hozzávalót, de persze mindig lehet egy kicsit variálni az alapanyagok során, hiszen van, aki édesebben, más kicsit sósra hangolva szereti jobban, sőt, bele is süthetjük a tavasz bizonyos hozzávalóit, például a medvehagymát.

Ami mindenképp legyen otthon, ha kalácssütésre adod a fejed:

liszt (BL55) és egy kis rétesliszt

tojás

tej

élesztő

vaj vagy margarin

só, cukor

A hozzávalók minősége sem mindegy, ha tudunk, szerezzünk be háztáji tojást piacról, és használjunk zsíros tejet a vaj mellett.

Legalább 15 percnyi dagasztás kell a szép, fényes kalácshoz

Mitől lesz igazán fényes a kalács?

A kalácskészítés nem egyszerű műfaj, azonban nem is lehetetlen olyan küllemű pékárut sütni otthon, mint a pékségekben.

Ha fényes és egyenletes felületű fonott kalácsot szeretnél, akkor minimum 15 percen át kell dagasztani!

Emellett persze fontos a kelesztés folyamata is, ezért akár több részletben (átdolgozhatjuk 1-2 alkalommal, majd ismét letakarjuk) hagyjuk letakarva, meleg helyen pihenni a még nyers tésztát.

Fontos, hogy a hozzávalók legyenek szobahőmérsékletűek, például a vajat is vegyük ki előre a hűtőből, mert a hideg hozzávalók lassítják az élesztő működését.

A tészta összeállításánál a só ne érintkezzen közvetlenül az élesztővel, mert szintén nem tesz jó az élesztőnek.

Tipp: Addig dagaszd, amíg rugalmas, sima, és elválik az edény fajától, a dagasztás pedig legalább 15 percig tartson!

A formázásnál ügyelj arra, hogy ne húzd túl szorosra a szálakat, mert kell hely a keléshez!

Címlapkép: Déri Szilvi