Ezt a lépést ne hagyd ki, ha fonott kalácsot készítesz – A sima, fényes felület garantált

Közeleg a húsvét, mikor máskor sütnénk házi fonott kalácsot, ha nem most? Mai Napi Tippünkben eláruljuk, mitől lesz olyan fényes és sima a felülete, mint a pékségekben árult kalácsoké.

A kelt tészták nem véletlen keltenek sok emberben bizonytalanságot, hiszen ezekkel úgy kell bánni, mint a hímes tojásokkal, hogy valóban megnyerő legyen a végeredmény. Számos buktatója van egy finom, foszlós és fényes kalács elkészítésének, de segítünk, hogy a te húsvéti kalácsod mindenkit ámulatba ejtsen.

Mi kell egy jó kalácshoz?

A fonott kalács önmagában nem igényel túl sok hozzávalót, de persze mindig lehet egy kicsit variálni az alapanyagok során, hiszen van, aki édesebben, más kicsit sósra hangolva szereti jobban, sőt, bele is süthetjük a tavasz bizonyos hozzávalóit, például a medvehagymát.

Ami mindenképp legyen otthon, ha kalácssütésre adod a fejed:

  • liszt (BL55) és egy kis rétesliszt
  • tojás
  • tej
  • élesztő
  • vaj vagy margarin
  • só, cukor

A hozzávalók minősége sem mindegy, ha tudunk, szerezzünk be háztáji tojást piacról, és használjunk zsíros tejet a vaj mellett.

Mitől lesz igazán fényes a kalács?

A kalácskészítés nem egyszerű műfaj, azonban nem is lehetetlen olyan küllemű pékárut sütni otthon, mint a pékségekben.

Ha fényes és egyenletes felületű fonott kalácsot szeretnél, akkor minimum 15 percen át kell dagasztani!

Emellett persze fontos a kelesztés folyamata is, ezért akár több részletben (átdolgozhatjuk 1-2 alkalommal, majd ismét letakarjuk) hagyjuk letakarva, meleg helyen pihenni a még nyers tésztát.

Receptajánló:

Fontos, hogy a hozzávalók legyenek szobahőmérsékletűek, például a vajat is vegyük ki előre a hűtőből, mert a hideg hozzávalók lassítják az élesztő működését.

A tészta összeállításánál a só ne érintkezzen közvetlenül az élesztővel, mert szintén nem tesz jó az élesztőnek.

Tipp:

Addig dagaszd, amíg rugalmas, sima, és elválik az edény fajától, a dagasztás pedig legalább 15 percig tartson!

A formázásnál ügyelj arra, hogy ne húzd túl szorosra a szálakat, mert kell hely a keléshez!

Húsvéti fonott kalácskosár

Ezt a húsvéti kalács kosarat azért készítettem, hogy az ünnepi asztal még különlegesebb legyen. A fonott tészta kosár formája a gondoskodást és az összetartozást jelképezi, a ...

Egy kosár Penny zöldség
Életmód

Magyar paradicsommal robban be a húsvét a PENNY-nél

Kizárólag hazai fürtös paradicsommal készül az ünnepi rohamra a PENNY: ettől a héttől kivétel nélkül magyar termelők áruja érkezik a raktárakba, és hamarosan további friss zöldségek is követik. A diszkontlánc célja, hogy a húsvéti asztalra pénztárcabarát áron kerüljenek friss, itthon termesztett alapanyagok.

Életmód

Hagyományos magyar ízekkel kampányol a Coca-Cola

A közös étkezés a magyar családokban ma is jóval több egyszerű napi rutinnál: sokak számára a főzés a szeretet egyik legfontosabb kifejezési formája. Az ismerős ízek, az egyszerűség, valamint a hétköznapokat érzelmekkel gazdagító élmények a nemzetközi trendek alapján is egyre nagyobb szerepet kapnak. Erre a szemléletre épít a Coca-Cola hazai „Tedd finomabbá az étkezéseket” kampánya, amely a jól ismert és kedvelt magyar ételeket helyezi fókuszba Krausz Gábor séf, valamint Mautner Zsófi gasztroblogger és szakácskönyvíró közreműködésével.

Egyszerű sajttekercs

A vendégségek koronázatlan királynője a hidegtál. Mindenféle húskészítményt, sajtokat és kencéket szervírozhatunk egy tálcán. A sajttekercs egy keveréke ezeknek, hiszen sajt, sonka, ...

