A nyári hőhullámok idején nemcsak a légkondicionáló segíthet elviselhetőbbé tenni a meleget. Már néhány egyszerű megoldással is jelentősen csökkenthető a lakás felmelegedése, így a klímának vagy más hűtőberendezésnek is kevesebbet kell dolgoznia, ráadásul az áramhálózatot is kíméljük, ami extra terhelésnek van kitéve ebben az időszakban.

Az országot elérő tartós hőhullám nemcsak az emberek szervezetét, hanem az energiarendszert is komoly próbatétel elé állítja. A légkondicionálók tömeges használata miatt a villamosenergia-fogyasztás jelentősen megemelkedik a délutáni és esti órákban, ezért a kormány arra kéri a lakosságot, hogy a legkritikusabb időszakban lehetőség szerint mérsékelje az áramfelhasználást.

Hőségriadó: így óvhatjuk magunkat, miközben az áramhálózatot is tehermentesítjük

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes visszafogni a nagy energiaigényű készülékek használatát. A cél nem az, hogy bárki lemondjon a komfortérzetéről, hanem az, hogy a fogyasztás egy része a kevésbé terhelt esti és éjszakai órákra kerüljön át.

A klíma használata is lehet energiatakarékos

A nyári hőségben sok háztartásban folyamatosan működik a légkondicionáló, ám néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás.

A szakemberek szerint nem érdemes túl alacsony hőmérsékletet beállítani. A 24–26 Celsius-fok a legtöbb esetben kellemes komfortérzetet biztosít, miközben jóval kevesebb energiát igényel, mint a 20–22 fokos hűtés.

Nemcsak a villanyszámla lesz alacsonyabb, de a szervezetet is kevésbé terheli a kinti és benti hőmérséklet közötti nagy különbség.

Ha lehetőség van rá, a lakást hajnalban vagy késő este érdemes alaposan kiszellőztetni, amikor már lehűlt a levegő. Napközben viszont célszerű zárva tartani az ablakokat, valamint leengedni a redőnyöket vagy behúzni a sötétítőfüggönyöket, hogy minél kevesebb hő jusson be.

A nagy fogyasztók várhatnak estig

A csúcsidőszakban nemcsak a klímaberendezések terhelik a hálózatot. Jelentős áramot fogyasztanak a mosógépek, szárítógépek, mosogatógépek és az elektromos autók töltői is.

Amennyiben nem sürgős, ezeket a készülékeket érdemes 21 óra után elindítani.

Ugyanez igaz a laptopok, mobiltelefonok és más akkumulátoros eszközök töltésére is. A néhány órás halasztás országos szinten érezhetően csökkentheti az esti fogyasztási csúcsot.

Nincs ellátási probléma, de számít az együttműködés

A tárca hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs energiaválság vagy ellátásbiztonsági probléma. A lakossági felhívás célja elsősorban az, hogy a rendkívüli hőség idején kiegyensúlyozottabb legyen az ország villamosenergia-felhasználása, és kisebb terhelés érje az elektromos hálózatot.

A nyári hőhullámok egyre gyakoribbak és hosszabbak, ezért a tudatos energiahasználat hosszabb távon is fontos szerepet kaphat.

Tippek a kánikula átvészeléséhez

A nagy meleg nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, különösen az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők számára.

A szakemberek azt javasolják, hogy napközben fogyasszunk több folyadékot, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A legjobb választás a víz, de a cukormentes italok is segítenek a megfelelő hidratáltság fenntartásában.

Érdemes könnyebb, vízdús ételeket fogyasztani, például salátákat, gyümölcsöket és zöldségeket, miközben a nehéz, zsíros fogások és az alkoholfogyasztás lehetőség szerint háttérbe szorul.

A déli, kora délutáni órákban, nagyjából 11 és 15 óra között, célszerű kerülni a hosszan tartó szabadtéri tartózkodást és a megerőltető fizikai munkát. Ha mégis ki kell menni, ajánlott világos, könnyű ruházatot viselni, valamint sapkával vagy kalappal védeni a fejet.

A nyári hőhullámok egyre gyakoribbak és hosszabbak, ezért a tudatos energiahasználat hosszabb távon is fontos szerepet kaphat

A háziállatokra is fokozott figyelmet kell fordítani. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet.

Autóban pedig még néhány percre sem szabad gyermeket vagy állatot magára hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete rendkívül gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.

A tartós hőség idején néhány apró változtatással egyszerre tehetünk saját egészségünkért, csökkenthetjük villanyszámlánkat, és hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy a villamosenergia-rendszer a legforróbb napokon is biztonságosan működjön.

Nem minden hűtési megoldás működik ugyanúgy

Ha nincs beépített klímaberendezés, több lehetőség közül is választhatunk. A ventilátor ugyan nem csökkenti a levegő hőmérsékletét, de a légmozgásnak köszönhetően sokkal kellemesebb hőérzetet biztosít, ráadásul rendkívül alacsony az energiafogyasztása.

A léghűtők hideg víz vagy jégakku segítségével hűvösebb levegőt fújnak a helyiségbe, így javítják a komfortérzetet, miközben jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint egy hagyományos klíma.

A szoba tényleges hőmérsékletét azonban csak korlátozott mértékben képesek csökkenteni.

A mobilklíma már valódi hűtésre alkalmas, előnye pedig, hogy nincs szükség állandó beépítésre, így könnyen áthelyezhető egyik helyiségből a másikba. Hatékonysága ugyanakkor nagyban függ a helyiség méretétől és attól, hogy mennyire sikerül kizárni a külső hőt.

Ha nincs beépített klímaberendezés, több lehetőség közül is választhatunk

Négy hiba, amit sokan elkövetnek a kánikulában

A szakemberek szerint néhány rossz szokás jelentősen ronthatja a hűtés hatékonyságát:

Napközben nyitva hagyott ablakok. A forró levegő ilyenkor gyorsan felmelegíti a lakást.

A forró levegő ilyenkor gyorsan felmelegíti a lakást. Túl alacsonyra állított klíma. A 24-26 fokos beállítás általában elegendő komfortot biztosít, miközben jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint a 20-21 fokos hűtés.

A 24-26 fokos beállítás általában elegendő komfortot biztosít, miközben jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint a 20-21 fokos hűtés. Árnyékolás mellőzése. Ha a napsütés közvetlenül éri az ablakokat, a lakás sokkal gyorsabban felmelegszik.

Ha a napsütés közvetlenül éri az ablakokat, a lakás sokkal gyorsabban felmelegszik. Nagy hőtermelő készülékek használata a legmelegebb órákban. A sütő, a szárítógép vagy akár a mosogatógép is tovább növeli a lakás hőmérsékletét, ezért ezeket célszerű inkább estére időzíteni.

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