Hőségriadó: így óvhatjuk magunkat, miközben az áramhálózatot is tehermentesítjük

Az országot elérő tartós hőhullám nemcsak az emberek szervezetét, hanem az energiarendszert is komoly próbatétel elé állítja. A légkondicionálók tömeges használata miatt a villamosenergia-fogyasztás jelentősen megemelkedik a délutáni és esti órákban, ezért a kormány arra kéri a lakosságot, hogy a legkritikusabb időszakban lehetőség szerint mérsékelje az áramfelhasználást.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes visszafogni a nagy energiaigényű készülékek használatát. A cél nem az, hogy bárki lemondjon a komfortérzetéről, hanem az, hogy a fogyasztás egy része a kevésbé terhelt esti és éjszakai órákra kerüljön át.
A klíma használata is lehet energiatakarékos
A nyári hőségben sok háztartásban folyamatosan működik a légkondicionáló, ám néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás.
A szakemberek szerint nem érdemes túl alacsony hőmérsékletet beállítani. A 24–26 Celsius-fok a legtöbb esetben kellemes komfortérzetet biztosít, miközben jóval kevesebb energiát igényel, mint a 20–22 fokos hűtés.
Nemcsak a villanyszámla lesz alacsonyabb, de a szervezetet is kevésbé terheli a kinti és benti hőmérséklet közötti nagy különbség.
Ha lehetőség van rá, a lakást hajnalban vagy késő este érdemes alaposan kiszellőztetni, amikor már lehűlt a levegő. Napközben viszont célszerű zárva tartani az ablakokat, valamint leengedni a redőnyöket vagy behúzni a sötétítőfüggönyöket, hogy minél kevesebb hő jusson be.
A nagy fogyasztók várhatnak estig
A csúcsidőszakban nemcsak a klímaberendezések terhelik a hálózatot. Jelentős áramot fogyasztanak a mosógépek, szárítógépek, mosogatógépek és az elektromos autók töltői is.
Amennyiben nem sürgős, ezeket a készülékeket érdemes 21 óra után elindítani.
Ugyanez igaz a laptopok, mobiltelefonok és más akkumulátoros eszközök töltésére is. A néhány órás halasztás országos szinten érezhetően csökkentheti az esti fogyasztási csúcsot.
Nincs ellátási probléma, de számít az együttműködés
A tárca hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs energiaválság vagy ellátásbiztonsági probléma. A lakossági felhívás célja elsősorban az, hogy a rendkívüli hőség idején kiegyensúlyozottabb legyen az ország villamosenergia-felhasználása, és kisebb terhelés érje az elektromos hálózatot.
Tippek a kánikula átvészeléséhez
A nagy meleg nemcsak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, különösen az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők számára.
A szakemberek azt javasolják, hogy napközben fogyasszunk több folyadékot, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. A legjobb választás a víz, de a cukormentes italok is segítenek a megfelelő hidratáltság fenntartásában.
Érdemes könnyebb, vízdús ételeket fogyasztani, például salátákat, gyümölcsöket és zöldségeket, miközben a nehéz, zsíros fogások és az alkoholfogyasztás lehetőség szerint háttérbe szorul.
A déli, kora délutáni órákban, nagyjából 11 és 15 óra között, célszerű kerülni a hosszan tartó szabadtéri tartózkodást és a megerőltető fizikai munkát. Ha mégis ki kell menni, ajánlott világos, könnyű ruházatot viselni, valamint sapkával vagy kalappal védeni a fejet.
A háziállatokra is fokozott figyelmet kell fordítani. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet.
Autóban pedig még néhány percre sem szabad gyermeket vagy állatot magára hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete rendkívül gyorsan életveszélyes szintre emelkedhet.
A tartós hőség idején néhány apró változtatással egyszerre tehetünk saját egészségünkért, csökkenthetjük villanyszámlánkat, és hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy a villamosenergia-rendszer a legforróbb napokon is biztonságosan működjön.
Nem minden hűtési megoldás működik ugyanúgy
Ha nincs beépített klímaberendezés, több lehetőség közül is választhatunk. A ventilátor ugyan nem csökkenti a levegő hőmérsékletét, de a légmozgásnak köszönhetően sokkal kellemesebb hőérzetet biztosít, ráadásul rendkívül alacsony az energiafogyasztása.
A léghűtők hideg víz vagy jégakku segítségével hűvösebb levegőt fújnak a helyiségbe, így javítják a komfortérzetet, miközben jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint egy hagyományos klíma.
A szoba tényleges hőmérsékletét azonban csak korlátozott mértékben képesek csökkenteni.
A mobilklíma már valódi hűtésre alkalmas, előnye pedig, hogy nincs szükség állandó beépítésre, így könnyen áthelyezhető egyik helyiségből a másikba. Hatékonysága ugyanakkor nagyban függ a helyiség méretétől és attól, hogy mennyire sikerül kizárni a külső hőt.
Négy hiba, amit sokan elkövetnek a kánikulában
A szakemberek szerint néhány rossz szokás jelentősen ronthatja a hűtés hatékonyságát:
- Napközben nyitva hagyott ablakok. A forró levegő ilyenkor gyorsan felmelegíti a lakást.
- Túl alacsonyra állított klíma. A 24-26 fokos beállítás általában elegendő komfortot biztosít, miközben jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint a 20-21 fokos hűtés.
- Árnyékolás mellőzése. Ha a napsütés közvetlenül éri az ablakokat, a lakás sokkal gyorsabban felmelegszik.
- Nagy hőtermelő készülékek használata a legmelegebb órákban. A sütő, a szárítógép vagy akár a mosogatógép is tovább növeli a lakás hőmérsékletét, ezért ezeket célszerű inkább estére időzíteni.