Egyre rosszabb a hazai málna helyzete, de érkezik a sárgabarack – Ennyiért adják most a gyümölcsök kilóját

Egyre inkább átalakulóban van a hazai gyümölcstermesztés, legalábbis bizonyos fajtákat illetően. A málna számára egyre kevésbé elviselhető a klímaváltozás, ami az árakon is meglátszik. Szerencsére a sárgabarack még tartja magát, és már piacra is kerültek a korai érésűek.

Itt a nyári gyümölcsszezon, a cseresznye mellett érkezik a málna és a sárgabarack is. A málna helyzete évek óta nem túl fényes, egyre kevesebben foglalkoznak a gyümölcs termesztésével, ami a jelenlegi árakon is meglátszik.

Egyre rosszabb a hazai málna helyzete, de érkezik a sárgabarack is– Ennyiért adják most a gyümölcsök kilóját



Veszélyben a málna

Egyre kevésbé éri meg hazánkban málnatermesztéssel foglalkozni, hiszen az aszályos időszakok, a hőhullámok és az öntözési nehézségek is egyre több próbatétel elé állítják a gyümölcstermesztőket. A málna egyébként is rosszul viseli a vízhiányt és a szélsőséges meleget, így a korábban több ezer hektáron termesztett bogyós gyümölcs mára igen csak visszaszorult. Leginkább kistermelőktől és családi gazdaságokból lehet beszerezni, és bár a kereslet nagyon, a kínálat egyre kisebb.

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A szezon eleji kilós árak 3500 és 5000 forint között mozognak, sőt, vannak olyan helyek, ahol előrendelésre van szükség, hogy biztosan hozzájussunk a gyümölcshöz.

A Soproni Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakemberei már dolgoznak egy olyan módszeren, amivel a málnaültetvényeket fás szárú növényekkel kombinálnák. Így javíthatnák a mikroklímát és mérsékelhetnék a hőstresszt, hogy a hazai bogyós a jövőben is elérhető legyen hazai gazdaságokból.

A szezon eleji árak 3500 és 5000 forint között mozognak

Érkeznek az első sárgabarackok is

A málna mellett a sárgabarack is kedvelt nyári gyümölcs, és már meg is jelentek az első tételek a piacokon és termelői hirdetésekben. Az árak országrésztől és minőségtől függően változnak. Kaposváron például az előrendelhető sárgabarack kilóját 1200 forintért kínálják. Pápán ládás kiszerelésben, ha legalább 10 kilót veszünk, akkor 850-ért kapjuk kilóját.

Más térségekben a kajszi ára jellemzően 900 és 1350 forint között mozog, attól függően, hogy étkezési gyümölcsről, lekvárnak való alapanyagról vagy pálinkának szánt tételről van szó. Fóton például frissen szedett, jó minőségű magyar sárgabarackot rekeszes kiszerelésben 880 forintért kínálnak kilónként – írja a Sokszínűvidék.

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Az időjárás is befolyásolja az árakat

Az idei gyümölcsszezont sem kímélte az időjárás, az aszályos időszak a termés méretére és minőségére is hatással volt. Ez például a málna esetében különösen érzékelhető, de még a sárgabarack minőségét is befolyásolta.

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