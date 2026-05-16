A gyümölcs, amitől viszkethet a bőröd, mégis az egyik legegészségesebb vitaminforrás

A csipkebogyó az egyik legismertebb gyógynövényünk, mégis sokan csak télen, teaként gondolnak rá. Pedig ez az apró, pirosas termés nemcsak igazi vitaminbomba, hanem a konyhában is sokoldalúan felhasználható. Van azonban egy kevésbé ismert érdekessége is: több országban furcsa, vicces néven emlegetik.

A csipkebogyó a vadrózsa, vagy más néven gyepűrózsa áltermése. Európa-szerte elterjedt növény, gyakran találkozhatunk vele utak mentén, bokros területeken vagy erdőszéleken. Tavasszal halvány rózsaszín és fehér virágokat hoz, ősszel pedig megjelennek rajta az élénk pirosas-narancsos bogyók.

A csipkebogyó fogyasztása akár fenékviszketést is okozhat

A népi gyógyászat már évszázadok óta használja, elsősorban magas vitamintartalma miatt. A csipkebogyó különösen gazdag C-vitaminban, de emellett flavonoidokat, karotinoidokat, antioxidánsokat és rostokat is tartalmaz.

Honnan ered a furcsa neve?

A csipkebogyó belseje nem klasszikus gyümölcshúsból áll. Apró magokat és nagyon finom, szinte láthatatlan szőröket rejt, amelyek irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát. Emiatt több országban is meglehetősen szókimondó becenevet kapott.

Olaszországban például szlengesen grattaculi-nak nevezik, amely nagyjából annyit jelent: „fenékviszketést okozó”.

A név mögött valódi tapasztalat áll, ugyanis a belső szőrök kellemetlen viszketést válthatnak ki, ha a termést nem tisztítják meg megfelelően.

Miért olyan egészséges a csipkebogyó?

A csipkebogyó legismertebb hatóanyaga a C-vitamin, amely támogatja az immunrendszer megfelelő működését és antioxidánsként is fontos szerepet játszik. Emiatt a hideg hónapok egyik legnépszerűbb természetes alapanyagává vált.

Tudtad? A benne található flavonoidok és karotinoidok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a csipkebogyót értékes gyógynövényként tartják számon. A népi gyógyászatban emésztést támogató és enyhén összehúzó hatása miatt is alkalmazták.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a csipkebogyó nem csodaszer, és nem helyettesíti az orvosi kezelést. Inkább egy olyan természetes alapanyag, amely jól illeszkedik az egészséges, kiegyensúlyozott étrendbe.

Hogyan használjuk a konyhában a csipkebogyót?

A legismertebb felhasználási mód természetesen a csipkebogyótea. Sokan azért kedvelik, mert kellemesen gyümölcsös ízű, ráadásul a hideg időszakban különösen jól esik. A szakértők szerint érdemes inkább langyos vagy meleg vízben áztatni, mert a túl forró víz csökkentheti a C-vitamin-tartalmat.

A csipkebogyóból lekvár is készülhet, amely enyhén savanykás, mégis édeskés ízével remekül illik reggelikhez vagy süteményekhez. Emellett szörpöt, szirupot, sőt likőrt is készítenek belőle.

