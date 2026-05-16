Gasztro

2026.05.16.

A gyümölcs, amitől viszkethet a bőröd, mégis az egyik legegészségesebb vitaminforrás

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A csipkebogyó az egyik legismertebb gyógynövényünk, mégis sokan csak télen, teaként gondolnak rá. Pedig ez az apró, pirosas termés nemcsak igazi vitaminbomba, hanem a konyhában is sokoldalúan felhasználható. Van azonban egy kevésbé ismert érdekessége is: több országban furcsa, vicces néven emlegetik.

A csipkebogyó a vadrózsa, vagy más néven gyepűrózsa áltermése. Európa-szerte elterjedt növény, gyakran találkozhatunk vele utak mentén, bokros területeken vagy erdőszéleken. Tavasszal halvány rózsaszín és fehér virágokat hoz, ősszel pedig megjelennek rajta az élénk pirosas-narancsos bogyók.

csipkebogyóból készült tea
A csipkebogyó fogyasztása akár fenékviszketést is okozhat

A népi gyógyászat már évszázadok óta használja, elsősorban magas vitamintartalma miatt. A csipkebogyó különösen gazdag C-vitaminban, de emellett flavonoidokat, karotinoidokat, antioxidánsokat és rostokat is tartalmaz.

Honnan ered a furcsa neve?

A csipkebogyó belseje nem klasszikus gyümölcshúsból áll. Apró magokat és nagyon finom, szinte láthatatlan szőröket rejt, amelyek irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát. Emiatt több országban is meglehetősen szókimondó becenevet kapott.

Olaszországban például szlengesen grattaculi-nak nevezik, amely nagyjából annyit jelent: „fenékviszketést okozó”.

A név mögött valódi tapasztalat áll, ugyanis a belső szőrök kellemetlen viszketést válthatnak ki, ha a termést nem tisztítják meg megfelelően.

Miért olyan egészséges a csipkebogyó?

A csipkebogyó legismertebb hatóanyaga a C-vitamin, amely támogatja az immunrendszer megfelelő működését és antioxidánsként is fontos szerepet játszik. Emiatt a hideg hónapok egyik legnépszerűbb természetes alapanyagává vált.

Tudtad?

A benne található flavonoidok és karotinoidok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a csipkebogyót értékes gyógynövényként tartják számon. A népi gyógyászatban emésztést támogató és enyhén összehúzó hatása miatt is alkalmazták.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a csipkebogyó nem csodaszer, és nem helyettesíti az orvosi kezelést. Inkább egy olyan természetes alapanyag, amely jól illeszkedik az egészséges, kiegyensúlyozott étrendbe.

Hogyan használjuk a konyhában a csipkebogyót?

A legismertebb felhasználási mód természetesen a csipkebogyótea. Sokan azért kedvelik, mert kellemesen gyümölcsös ízű, ráadásul a hideg időszakban különösen jól esik. A szakértők szerint érdemes inkább langyos vagy meleg vízben áztatni, mert a túl forró víz csökkentheti a C-vitamin-tartalmat.

A csipkebogyóból lekvár is készülhet, amely enyhén savanykás, mégis édeskés ízével remekül illik reggelikhez vagy süteményekhez. Emellett szörpöt, szirupot, sőt likőrt is készítenek belőle.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

citromtorta

Hűsítő lime-os rolád

Ha lehet bio lime-ot vásároljunk! Minden esetben a felhasználás előtt áztassuk 1-2 órát langyos vízben, amelyet többször kicserélünk. Feltétlenül dörzsöljük át alaposan a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Dobostorta
Befőzés

Nosalty-kvíz – Felismered az alábbi 9 retró magyar sütit rajzok...

Mindannyian ismerjük a klasszikus magyar édességeket, de vajon meg tudjuk őket nevezni, ha rajz formájában jelennek meg? Képzeld el, hogy a piskótatekercs, a mignon vagy a dobostorta színes ceruzával van megrajzolva! Ha szereted a retró sütiket, és kíváncsi vagy, mennyire vagy otthon a magyar cukrászművészetben, teszteld magad!

Még több cikk

Top Receptek

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept