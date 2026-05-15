Életmód

2026.05.15.

Nem csak húslevesbe való – Ez a zöldség a szív egészségét is támogathatja

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Ezt a zöldséget sokan még mindig csak leveszöldségként használják, pedig értékes tápanyagai miatt érdemes lenne gyakrabban fogyasztani. A szakértők szerint rendszeres fogyasztása a vérnyomásra és a keringési rendszer működésére is kedvező hatással lehet.

A zeller(gumó) tipikusan azok közé a zöldségek közé tartozik, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe. Jellegzetes, földes íze miatt sokan idegenkednek tőle, pedig a szakemberek szerint kifejezetten értékes alapanyag lehet az egészségtudatos étrendben. Nemcsak rostokban gazdag, hanem olyan növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek támogathatják a szív- és érrendszer egészségét.

zellergumók szárral
A zellergumó jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású anyagokat

A kutatások szerint a zellerfélékben található egyik fontos hatóanyag a 3-n-butilftalid (NBP), amely hozzájárulhat az erek ellazulásához.

Antioxidánsokkal védi az ereket

A zellergumó jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású flavonoidokat is, például apigenint és luteolint. Ezek a vegyületek segíthetnek csökkenteni az oxidatív stresszt, amely hosszú távon károsíthatja az erek falát, és növelheti a szívbetegségek kockázatát.

Rosttartalma szintén előnyös

A zeller káliumban és magnéziumban is gazdag

A zellergumó egyik nagy előnye magas kálium- és magnéziumtartalma. Ezek az ásványi anyagok fontos szerepet játszanak a folyadékháztartás egyensúlyának fenntartásában, valamint az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében.

A káliumban gazdag étrend hozzájárulhat a túlzott nátriumbevitel ellensúlyozásához is, ami különösen fontos lehet magas vérnyomás esetén. Emellett a zellergumó enyhe természetes vízhajtó hatással is rendelkezhet.

zellergumó szeletelése
A zellergumó sokkal változatosabban használható fel, mint azt sokan gondolják

Így érdemes fogyasztani a zellert

A zellergumó sokkal változatosabban használható fel, mint azt sokan gondolják.

Zellerkrémlevesként, sütőben pirítva, pürének elkészítve vagy akár salátába reszelve is remek választás lehet.

Almával vagy répával kombinálva íze lágyabbá és frissebbé válik. Dióval közismerten jól harmonizál - lásd, Waldorf-saláta!

A szakértők szerint a kedvező hatások elsősorban rendszeres fogyasztás mellett érvényesülhetnek. A zellergumó ugyan nem csodaszer, de kiegyensúlyozott étrend részeként értékes támogatást nyújthat a szervezet számára.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

citromtorta

Hűsítő lime-os rolád

Ha lehet bio lime-ot vásároljunk! Minden esetben a felhasználás előtt áztassuk 1-2 órát langyos vízben, amelyet többször kicserélünk. Feltétlenül dörzsöljük át alaposan a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Légzésgyakorlatot végző nő
Életmód

Ezzel az egyszerű reggeli szokással enyhítheted a perimenopauza tüneteit

Nemcsak a menopauza, hanem az azt megelőző perimenopauza is sok fizikai és érzelmi változással jár a nők életében. Utóbbi a 40-es éveinkben már elkezdődik, így a hőhullámok, a fokozott étvágy és a folyamatos fáradtságérzet megkeserítheti a mindennapokat. A folyamatot megállítani nem tudjuk, de tehetünk azért, hogy a tüneteket enyhítsük. Lássuk, milyen szokások segítenek ebben!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept