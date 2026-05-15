Nem csak húslevesbe való – Ez a zöldség a szív egészségét is támogathatja

Ezt a zöldséget sokan még mindig csak leveszöldségként használják, pedig értékes tápanyagai miatt érdemes lenne gyakrabban fogyasztani. A szakértők szerint rendszeres fogyasztása a vérnyomásra és a keringési rendszer működésére is kedvező hatással lehet.

A zeller(gumó) tipikusan azok közé a zöldségek közé tartozik, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe. Jellegzetes, földes íze miatt sokan idegenkednek tőle, pedig a szakemberek szerint kifejezetten értékes alapanyag lehet az egészségtudatos étrendben. Nemcsak rostokban gazdag, hanem olyan növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek támogathatják a szív- és érrendszer egészségét.

A kutatások szerint a zellerfélékben található egyik fontos hatóanyag a 3-n-butilftalid (NBP), amely hozzájárulhat az erek ellazulásához.

Ez segítheti a vér akadálytalanabb áramlását ,

, így természetes módon támogathatja az optimális vérnyomást.

Antioxidánsokkal védi az ereket

A zellergumó jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású flavonoidokat is, például apigenint és luteolint. Ezek a vegyületek segíthetnek csökkenteni az oxidatív stresszt, amely hosszú távon károsíthatja az erek falát, és növelheti a szívbetegségek kockázatát.

Rosttartalma szintén előnyös

Támogatja az emésztést , és hozzájárulhat a koleszterinszint szabályozásához is.

, és hozzájárulhat a szabályozásához is. A megfelelő rostbevitel különösen fontos a szívbarát étrendben.

A zeller káliumban és magnéziumban is gazdag

A zellergumó egyik nagy előnye magas kálium- és magnéziumtartalma. Ezek az ásványi anyagok fontos szerepet játszanak a folyadékháztartás egyensúlyának fenntartásában, valamint az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében.

A káliumban gazdag étrend hozzájárulhat a túlzott nátriumbevitel ellensúlyozásához is, ami különösen fontos lehet magas vérnyomás esetén. Emellett a zellergumó enyhe természetes vízhajtó hatással is rendelkezhet.

Így érdemes fogyasztani a zellert

A zellergumó sokkal változatosabban használható fel, mint azt sokan gondolják.

Zellerkrémlevesként, sütőben pirítva, pürének elkészítve vagy akár salátába reszelve is remek választás lehet.

Almával vagy répával kombinálva íze lágyabbá és frissebbé válik. Dióval közismerten jól harmonizál - lásd, Waldorf-saláta!

A szakértők szerint a kedvező hatások elsősorban rendszeres fogyasztás mellett érvényesülhetnek. A zellergumó ugyan nem csodaszer, de kiegyensúlyozott étrend részeként értékes támogatást nyújthat a szervezet számára.

