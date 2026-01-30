Mitől lesz egy futás igazán jó? 10 év adatai alapján írják le a kutatók

Egy friss kutatás azt vizsgálta, mitől élik meg a futók kifejezetten jónak vagy éppen borzalmasnak az edzéseiket. A válaszok nem a kilométerekben vagy a tempóban rejlenek, hanem sokkal inkább az élményben, az érzelmekben és a környezetben.
A Simon Fraser Egyetem kutatói tíz évre visszamenőleg elemezték 137, Vancouver környékén futó Strava-felhasználó bejegyzéseit. (A Strava egy népszerű futóalkalmazás, ahol a felhasználók nemcsak az útvonalaikat és teljesítményüket rögzítik, hanem rövid megjegyzéseket is írnak az edzéseikről.) A kutatókat azonban most nem a térképek érdekelték, hanem sokkal inkább a futók leírásai.
Több mint 40 ezer futást vizsgáltak meg, mesterséges intelligencia segítségével kiszűrve azokat a bejegyzéseket, amelyekben különösen erős – nagyon pozitív vagy nagyon negatív – érzelmek jelentek meg.
Végül 3225 ilyen posztot elemeztek részletesen, hogy kiderüljön, mitől lesz egy futás felemelő, és mitől válik kínszenvedéssé.
A fő tanulság
Egyre inkább megjelenik a klímaváltozás hatása is: a hőség, a füst, az extrém időjárás mind beleszól abba, mikor és hogyan tudnak futni az emberek. A futók szavai világosan mutatják, hogy ezek az aprónak tűnő tényezők legalább annyira számítanak, mint az, hány kilométer kerül a lábakba és az appokba.