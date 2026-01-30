Életmód

Mitől lesz egy futás igazán jó? 10 év adatai alapján írják le a kutatók

Elsősorban nem az számít, milyen messzire jutunk – hanem inkább az, mi történik közben.

Egy friss kutatás azt vizsgálta, mitől élik meg a futók kifejezetten jónak vagy éppen borzalmasnak az edzéseiket. A válaszok nem a kilométerekben vagy a tempóban rejlenek, hanem sokkal inkább az élményben, az érzelmekben és a környezetben.

hidegben futó nő
A klímaváltozás is hatással van a futók teljesítményére

A Simon Fraser Egyetem kutatói tíz évre visszamenőleg elemezték 137, Vancouver környékén futó Strava-felhasználó bejegyzéseit. (A Strava egy népszerű futóalkalmazás, ahol a felhasználók nemcsak az útvonalaikat és teljesítményüket rögzítik, hanem rövid megjegyzéseket is írnak az edzéseikről.) A kutatókat azonban most nem a térképek érdekelték, hanem sokkal inkább a futók leírásai.

Több mint 40 ezer futást vizsgáltak meg, mesterséges intelligencia segítségével kiszűrve azokat a bejegyzéseket, amelyekben különösen erős – nagyon pozitív vagy nagyon negatív – érzelmek jelentek meg.

Végül 3225 ilyen posztot elemeztek részletesen, hogy kiderüljön, mitől lesz egy futás felemelő, és mitől válik kínszenvedéssé.

futó férfi
edzőteremben futó nő
hóban futó nő kutyával
nő hóban fut
sokan futnak együtt a nyári erdőben
A fő tanulság

A kutatás legfontosabb tanulsága, hogy a futás mélyen személyes élmény. Nemcsak a táv vagy a tempó számít, hanem az időpont, a környezet, a társaság és az apró részletek összessége. Ezek együtt alakítják ki azt, hogy egy futás örömforrás vagy szenvedés lesz.

Egyre inkább megjelenik a klímaváltozás hatása is: a hőség, a füst, az extrém időjárás mind beleszól abba, mikor és hogyan tudnak futni az emberek. A futók szavai világosan mutatják, hogy ezek az aprónak tűnő tényezők legalább annyira számítanak, mint az, hány kilométer kerül a lábakba és az appokba.

