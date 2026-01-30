Életmód

2026.01.30.

Mit főzzek hétvégén? Tésztás levesek, krumplis főételek, vaníliás nagyágyúk, guba és krémpite pályáznak a főszerepre

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A hétvégénk támogatója a vanília, mind sodóban, mind töltelékben, de azért a desszert előtt vessünk egy pillantást a húsos és húsmentes tésztás levesekre és a fantasztikus főételekre is. Lesz itt paprikás krumpli a hagyományőrzőknek és egy újhullámos tócsni is, amibe répa-cukkini is kerül.

Húsmentes szombat, húsos vasárnap:

SZOMBAT

VASÁRNAP

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Üdítő üvegpohárban
Életmód

Sok diétás üdítőt iszol? Íme 3 meglepő mellékhatása

A diétás, esetleg zéró cukortartalmú üdítők jó választásnak tűnhetnek, ha odafigyelsz a cukorbeviteledre, de ez csak a látszat, hiszen egyre több kutatás szerint lehet a mesterséges édesítők nagy része károsabb, mint maga a fehér cukor. Íme 3 kedvezőtlen mellékhatás, amiért érdemes megfontolni a mentes üdítők fogyasztását. Olvasd el cikkünket, és döntsd el, neked megéri-e a diétás üdítők kortyolása!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept