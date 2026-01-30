Mit főzzek hétvégén? Tésztás levesek, krumplis főételek, vaníliás nagyágyúk, guba és krémpite pályáznak a főszerepre

Húsmentes szombat, húsos vasárnap:
SZOMBAT
Leves
Gyors vegán pho leves
Desszert
Mákos guba egyszerűen
VASÁRNAP
A hétvégénk támogatója a vanília, mind sodóban, mind töltelékben, de azért a desszert előtt vessünk egy pillantást a húsos és húsmentes tésztás levesekre és a fantasztikus főételekre is. Lesz itt paprikás krumpli a hagyományőrzőknek és egy újhullámos tócsni is, amibe répa-cukkini is kerül.
Húsmentes szombat, húsos vasárnap:
SZOMBAT
VASÁRNAP
A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...
A diétás, esetleg zéró cukortartalmú üdítők jó választásnak tűnhetnek, ha odafigyelsz a cukorbeviteledre, de ez csak a látszat, hiszen egyre több kutatás szerint lehet a mesterséges édesítők nagy része károsabb, mint maga a fehér cukor. Íme 3 kedvezőtlen mellékhatás, amiért érdemes megfontolni a mentes üdítők fogyasztását. Olvasd el cikkünket, és döntsd el, neked megéri-e a diétás üdítők kortyolása!Nosalty
A hétvégénk támogatója a vanília, mind sodóban, mind töltelékben, de azért a desszert előtt vessünk egy pillantást a húsos és húsmentes tésztás levesekre és a fantasztikus főételekre is. Lesz itt paprikás krumpli a hagyományőrzőknek és egy újhullámos tócsni is, amibe répa-cukkini is kerül.Macsuga Viktória
Egy nagyszabású, több évtizeden át tartó finn kutatás szerint a biológiai öregedés szempontjából sem mindegy, hány gyermeket vállal egy nő. Sőt: az sem, mikor.Szabó Anna
Ez az egyszerű és olcsó szokás egyre népszerűbb az otthonokban, nézzük, miért kell előkeressük az ecetet!
Egy új tanulmány rámutatott, milyen pozitív hatása van egy-egy rövidebb alvásnak az agy teljesítőképességére.
Étkezési trendek jönnek-mennek, azonban van pár alapanyag, ami mellett a legtöbb szakértő és laikus is kitart, mint egészséges, ajánlott élelmiszer. Lássuk, mi az, amit a legtöbb gasztroenterológus konyhájában fellelhetünk.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Jó, hát tudom, hogy van már pár aranygaluska receptünk, de ilyen még nincs! :) Nem a tésztában van a pláne, gyanítom, a nagymamámat is Horváth Ilona tanította aranygaluskát készíteni, ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...