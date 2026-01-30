Mit főzzek hétvégén? Tésztás levesek, krumplis főételek, vaníliás nagyágyúk, guba és krémpite pályáznak a főszerepre

A diétás, esetleg zéró cukortartalmú üdítők jó választásnak tűnhetnek, ha odafigyelsz a cukorbeviteledre, de ez csak a látszat, hiszen egyre több kutatás szerint lehet a mesterséges édesítők nagy része károsabb, mint maga a fehér cukor. Íme 3 kedvezőtlen mellékhatás, amiért érdemes megfontolni a mentes üdítők fogyasztását. Olvasd el cikkünket, és döntsd el, neked megéri-e a diétás üdítők kortyolása!