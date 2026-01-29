Almakedvelők figyelem! Semmiképp ne fogyaszd így a népszerű gyümölcsöt

A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége 59 almamintát vizsgálva növényvédőszereket mutatott ki. Ráadásul a magyar almák teljesítettek a legrosszabbul.

A kutatást 13 országban végezték el, és az európai almák szinte mindegyikében találtak vegyszermaradványokat. A legszomorúbb, hogy a hazai almák nagyon rossz helyen végeztek az összehasonlításban.

Almafogyasztók figyelem! Csak így érdemes a népszerű gyümölcsöt fogyasztani

Magas a növényvédőszer-maradvány tartalma a hazai almáknak, derült ki a Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetségének közös vizsgálatából.

A vizsgálatot 13 országban végezték el, és szinte kivétel nélkül mindenhol találtak kezelt almákat.

Bár jogszabály szerint kötelező lenne, az EU a mai napig nem vizsgálja a különböző vegyszerek együttes hatását, toxicitását.

Így egyél almát, ha nem bio almát vásárolsz

Mint kiderült, a magyar almák mindegyike tartalmaz PFAS‑peszticidet (örök vegyi anyagot), illetve legalább egy, az EU által legtoxikusabbnak minősített peszticidet.

Olyan is volt, amiben a rovarölő szer jóval határérték felett volt. Ezek az anyagok képesek a hormonrendszert befolyásolni.

Már több vizsgálat is kimutatta, hogy a növényvédőszerek összefüggésben álnak a meddőséggel, és bizonyos daganatos betegségekkel is.

A fludioxonil jelenléte különösen aggodalomra ad okot, hiszen ez a minták 40 százalékában jelen volt. Ezt az anyagot 2024-ben endokrin rendszert károsító anyagként kategorizálták. Májat és vesét egyaránt károsít, vizes élőhelyeken pedig jelentős pusztítást végez a hal- és kétéltűállományban.

Az európai országok sorában Magyarország végzett a legrosszabb helyen, mert a legtöbb peszticidet a mi almáinkon mérték, átlagosan 4,2 különböző fajtát azonosítottak be.

Így, ha nem bio almát vásárolunk, akkor érdemes meghámozva fogyasztani.

