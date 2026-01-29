Életmód

2026.01.29.

Almakedvelők figyelem! Semmiképp ne fogyaszd így a népszerű gyümölcsöt

Nosalty profilképe Nosalty

A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége 59 almamintát vizsgálva növényvédőszereket mutatott ki. Ráadásul a magyar almák teljesítettek a legrosszabbul.

A kutatást 13 országban végezték el, és az európai almák szinte mindegyikében találtak vegyszermaradványokat. A legszomorúbb, hogy a hazai almák nagyon rossz helyen végeztek az összehasonlításban.

Almavásárlás
Almafogyasztók figyelem! Csak így érdemes a népszerű gyümölcsöt fogyasztani

Magas a növényvédőszer-maradvány tartalma a hazai almáknak, derült ki a Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetségének közös vizsgálatából.

A vizsgálatot 13 országban végezték el, és szinte kivétel nélkül mindenhol találtak kezelt almákat.

Bár jogszabály szerint kötelező lenne, az EU a mai napig nem vizsgálja a különböző vegyszerek együttes hatását, toxicitását.

Így egyél almát, ha nem bio almát vásárolsz

Mint kiderült, a magyar almák mindegyike tartalmaz PFAS‑peszticidet (örök vegyi anyagot), illetve legalább egy, az EU által legtoxikusabbnak minősített peszticidet.

Olyan is volt, amiben a rovarölő szer jóval határérték felett volt. Ezek az anyagok képesek a hormonrendszert befolyásolni.

Már több vizsgálat is kimutatta, hogy a növényvédőszerek összefüggésben álnak a meddőséggel, és bizonyos daganatos betegségekkel is.

Almát vásárló
Olyan is volt, amiben a rovarölő szer jóval határérték felett volt

A fludioxonil jelenléte különösen aggodalomra ad okot, hiszen ez a minták 40 százalékában jelen volt. Ezt az anyagot 2024-ben endokrin rendszert károsító anyagként kategorizálták. Májat és vesét egyaránt károsít, vizes élőhelyeken pedig jelentős pusztítást végez a hal- és kétéltűállományban. 

Az európai országok sorában Magyarország végzett a legrosszabb helyen, mert a legtöbb peszticidet a mi almáinkon mérték, átlagosan 4,2 különböző fajtát azonosítottak be.

Így, ha nem bio almát vásárolunk, akkor érdemes meghámozva fogyasztani.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Vegán miso ramen

A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Tornázó nő
Életmód

Hatékony gyakorlat, ha 60 felett már te is küzdesz a...

Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept