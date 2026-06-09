Fejfájás elleni csodaszerek a természetből – 6 étel, ha gyötrő migréned van

Finomak, egészségesek, és még a migrén ellen is bevetheted őket - tápanyagtartalmukkal segítenek megbirkózni a nehéz, fejhasogatós napokkal.

Ha migrénnel élsz, valószínűleg tisztában vagy vele, hogy bizonyos ételek és italok sajnos előidézhetik, kiválthatják a fejfájós rohamot. A jó hír viszont, hogy más ételek viszont pont hogy segíthetnek, ha éppen le akar szakadni a fejed.

Az étel az első számú gyógyszer a testünk számára. A migrén kezelésekor igenis számít, hogy mit és mikor eszünk - fejti ki Wynne Brown, az Atrium Health Wake Forest Baptist integratív szakorvosa.

Ezek az ételek természetesen enyhítik a fejfájást/migrént

Közhely, de migrén ellen is segít a friss zöldség és gyümölcs

Dr. Brown szerint gyakran beleragadunk a megszokott étrendünkbe, és ugyanazokat esszük újra és újra.

A friss gyümölcsök és zöldségek étrendbe iktatása nemcsak a víztartalmat, hanem a vitamin- és ásványianyag-bevitelt is növeli, ami hozzájárulhat a fejfájások megelőzéséhez és a szervezet egészségének javításához.

A most következő listában összeszedjük, melyek azok az alapanyagok, melyeket érdemes beiktatni az étrendedbe, ha migrén gyötör, hiszen csökkenthetik a fejfájások gyakoriságát vagy intenzitását.

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