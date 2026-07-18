Házias ízek, magyaros tálak: 7 hely a fővárosban és vidéken, ahol a legeket kóstolhatod

Időről időre megkívánjuk a magyaros ízeket, legyen szó akár klasszikusokról, akár az otthon megszokott ételekről. Persze olyan, mint mama főztje, soha semmi nem lesz, de vannak helyek, ahol így is elismerésreméltóan készítik ezeket a fogásokat. Most ajánlunk hét éttermet, ahol kiválóan elkészített házias ételeket vagy épp a magyar tapaskultúra legjavát felvonultató kóstolótálakat lehet rendelni.

Kádár Étkezde

Amikor magyaros ízeket keresünk, akkor lehet, hogy nem az ősmagyar konyha alapreceptjeire vágyunk, sőt, biztos, hogy nem. Ilyenkor az otthon ízeire van szükségünk, azokra a fogásokra, zamatokra, amiket a mama meg anyu tálalt elénk, amik felidézik a gyerekkorunkat, és a családi ebédeket. Úgyhogy hatalmas szerencse, hogy újra van Kádár étkezde a Klauzál téren, ők ugyanis épp ezt az irányvonalat képviselik.

Milánói sertésborda, zúzapörkölt, töltött paprika, hogy csak a legnagyobb klasszikusokat említsük.

Otthonos, bejáratott fogások kitűnően elkészítve, jó alapanyagokból. A Kádár akkor is tökéletes választás, ha nekünk van szükségünk egy kis múltidézésre, de érdemes ide elhozni a külföldi barátainkat is, vagy egy hosszúra nyúlt péntek este után a megtépázott testünket lelkünket, hogy egy jó kis maceszgombóclevessel gyógyítsuk. Így vagy úgy, a Kádárba megéri eljönni, már csak a hely történelme miatt is.

Kádár Étkezde forrás

Kádár Étkezde

Budapest, Klauzál tér 9.

Nyitvatartás: kedd-szombat 8.30-17.00

HBH Sörház és Étterem

Hosszú-hosszú ideje várja a HBG az egrieket, és a kapcsolat, minden jel szerint, stabil és kikezdhetetlen. Az étlap házias, klasszikus ízekre épít, kis frissítéssel, és a csipegetés műfajának rajongóit is tárt karokkal várják.

A hideg paraszttál mangalicaszalámiból, parasztkolbászból, szarvaskolbászból, füstölt parasztmájasból, érlelt sonkából, libatepertőkrémből, sajtból és zöldségekből áll, tökéletes választás egy baráti beszélgetéssel töltött este mellé.

Az ilyen és ehhez hasonló kóstolótálak nemcsak finomak, de egyrészt megfelelőek, ha nem akarunk végigenni egy komplett vacsorát, másrészt a helyi gazdákat, termelőket is támogatják, hiszen a rá kerülő húsféléket, sajtokat, zöldségeket, legtöbbször helyből szerzik be. Akárhogy is, egy magyaros kóstolótállal nem lehet hibázni, Egerben is jól jártok vele.

HBH Sörház és Étterem forrás

HBH Sörház és Étterem

Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 11.30-22.00, péntek szombat 11.30-22.00

Bauer Bistro

Akinek Röszke eddig csak a határátkelőt érintő hírekből volt ismerős, most jól figyeljen. Van Röszkén egy kedves szálláshely, egy egészen kiváló bisztróval. Ez a Bauer Bistro&Rooms. A szállás kényelmes, komfortos, rendezett, a bistro pedig gondoskodik a vendégekről, de rendezvények megtartására is készen áll.

Nagyon szeretem azokat a helyeket, ahol bátran nyúlnak a kamra javai után, ha csak úgy össze kell állítani valamit.

A Bauerben füstölt sonkából, paprikás szalámiból és kolbászból, házi tormás almából, friss salátából, pirítósból álló magyar tapas válogatást is lehet kérni, de a kencék szerelmeseinek sem kell aggódniuk, rendszerint van az étlapon házi padlizsánkrém is, amire én legtöbbször azt mondom, hogy érdemes megkóstolni. Egy jó kirándulás, egy kis pihenés a szobában, és egy kellemes este, jó falatok társaságában. Kell ennél több?

Bauer Bistro forrás

Bauer Bistro

Röszke, I. körzet 4.

Café Kör

A Café Kör is egyike azoknak a budapesti helyeknek, amik nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a város. Megszoktuk, megszerettük, ragaszkodunk hozzá, a Café Kör és csapata pedig meg is hálálja ezt. A klasszikus, magyaros ízek mellett, magyaros csipegetnivalók is akadnak a folyton frissülő ajánlatban.

Libatepertőt ennél? Van! Magyar termelők által készített kolbászok, sonkák válogatását kóstolnád? Kérd a Káli-tálat! Jólesne némi házi körözött friss kenyérrel? Megoldják!

Legyen szó szinten tartó falatozásról, komplett főételekről, itt mindenki talál kedvére való fogásokat, plusz mellé az intézményesült, a város szerves részévé vált törzshelyek hangulatát. Hamisítatlan Budapest-élmény, finom ízekkel.

Café Kör forrás

Café Kör

Budapest, Sas utca 17.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00

Abacus Hotel

A hotel-konyhákkal az a helyzet, hogy általában nem, vagy nem feltétlenül innen indulunk szálláskeresésnél, viszont ha már eldőlt, hol alszunk, akkor az is adva van, hol eszünk. Vannak, akik hisznek az all inclusive szolgáltatásban, mások csak egy ágyat és egy zuhanyzót keresnek, aztán majd esznek a környéken. Az Abacus Hotel étlapja nincs hosszúra nyújtva, ami nekem nagyon szimpatikus.

A büféebéd és vacsora mellett van a la carte ajánlat is, olyan impozáns Spájz tállal, amit bárhol megsüvegelnék, hát még egy szálloda étlapján. Körözött, és májas, mert hát kenegetősök nélkül nem lehet meglenni, szalámi, sonka, és savanyított zöldségek.

Tökéletes indítás egy ízletes vacsorához, de akár önmagában is megállja a helyét, ha valaki nem akarja estére teleenni magát. És bár a sajtokat hiányolom róla, de az külön szimpatikus, hogy a húshangsúlyos válogatás mellett szerepelnek a savanyúságok is, ugyanis meggyőződésem, hogy az ilyen, sokszor tömény ízek mellé kell valami savas ellenhatás, hogy lazítson a dolgokon. Klassz összeállítás, nem lehet rá panaszkodni.

Abacus Hotel forrás

Abacus Hotel

Herceghalom, Gesztenyés út 3.

High Note Sky Bar

Sokan, sokszor lefitymálták már a magyaros ízeket, de hogy ezekben a fogásokban mégiscsak bőven van fantázia, azt mi sem mutatja jobban, minthogy a séfek és az éttermek időről időre frissebb, könnyedebb, akár kicsit fantáziadúsabb formában, de újra étlapra álmodják őket. A Hercegprímás utcai High Note Sky Bar konyháján nemrég startolt a Folklore névre keresztelt menüsor, ami épp a magyaros ételek előtt kíván tisztelegni, a koktéloktól a desszertekig. A koktélok népdalok, vagy népies műdalok nevét viselik, és nagyon szépen harmonizálnak az ételekkel. Alapvetően barfoodokkal dolgoznak, ezek között van egy hideg és egy meleg ételsor, vagyis célszerű társasággal érkezni, hogy minél többféle smallplate-et ki lehessen kérni.

A szürkemarhatatár igazi klasszikus, kár lenne kihagyni, a posírozott pisztrángfilét pedig csodálatosan frissíti a kovászos uborkából készült veluté.

A borjú hortobágyi pedig tökéletes példa arra, hogy egy sokszor alulértékelt fogásból is lehet valami igazán nagyszerűt csinálni. Aki pedig nem vágyik komplett vacsorára, annak ajánljuk az Eszterházy-tortát, egy finom ital mellé igazán dekadens, elegáns választás.

High Note Sky Bar forrás

High Note Sky Bar

Budapest, Hercegprímás utca 5.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 16.00-0.00, péntek-vasárnap 14.00-0.00

Galéria12

A környékbeliek kedvence a Galéria 12, de még én is gyakran átjártam Jánoshoz a pesti oldalról, hogy egy-két pohár finom bor mellett világmegváltó beszélgetéseket folytassak a barátaimmal. Ez a hely otthonos, barátságos, tipikus törzshelyalapanyag, kulturális, közösségi programok helyszíne, és persze a borok is kiválóak.

Na, de a borokon túl! János bármikor készen áll, hogy a pultban található felvágottakból, sonkákból, szalámikból, termelői sajtokból, friss zöldségekből egy kisebb vagy épp nagyobb tálat állítson össze, ha a nagy lelkizés közben megéhezett a társaság.

A legfinomabb disznósajtot, és majdhogynem a legtökéletesebb padlizsánkrémet is itt ettem, úgyhogy, ha falatoznátok, és egy hideg fröccs mellé épp magyaros ízekre vágytok, akkor a Széll Kálmán téren átvágva vegyétek az irányt a Galéria 12 felé, és kérjetek egy minden jóval megpakolt tálat. Nem fogjátok megbánni.

Galéria12

Budapest, Hajnóczy József utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 16.00.23.00



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Címlapfotó: Kádár Étkezde