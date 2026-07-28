Generációk kedvencei – 7 budapesti étterem, amiket már a nagyszüleink is ismertek

A magyar gasztronómiai térkép olyan gyorsan változik, hogy néha felocsúdni sincs időnk a nyitások/zárások okozta meglepetésből. Épp ezért különösen becsülendő, hogy vannak helyek a fővárosban, amik évtizedek óta, esetleg már több mint száz éve foglalkoznak vendéglátással. Ajánlunk hét, már-már történelmi éttermet, ha a finom ételek mellett múlt és jelen találkozását is átélnétek.

Kéhli vendéglő

Ez az óbudai vendéglő már 1899-ben nagy szeretettel és házias ízekkel várta a vendégeit, ha külföldiek kérdezik, hogy hol ehetnek isteni húslevest, és hajlandóak elhagyni a belvárost, ide szoktam küldeni őket.

Nekem a tejfölös tarkabableves a kedvencem, de istenien készítik a juhtúrós sztrapacskát és a brassóit is.

A Kéhli mostanra talán kinőtt a klasszikus, kockás abroszos kisvendéglők sorából, de még mindig őrzik a hagyományokat, csak közben nyitottak az újdonságok felé is. Idén elindították a Kéhli Gourmet menü sorozatot, ami hétről hétre változik, hétfőtől péntekig rendelhető, és ahol az ételek a tradíciót és az innovációt egyesítik magukban, legyen szó ízpárosításokról vagy konyhatechnológiai megoldásokról. Érdemes ellátogatni hozzájuk, hogy még sokáig velünk lehessenek, és generációkat kényeztethessenek a varázserejű húslevesükkel (is).

Kéhli via

Kéhli vendéglő

Budapest, Mókus utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 12.00-22.00, szombat 12.00-22.30, vasárnap 12.00-21.00

Rosenstein Vendéglő

A Rosenstein most ugyan szeptember 1-ig bezárta kapuit, hogy az őszt megújulva, felfrissülve, de a megszokott minőségben köszönthessék, s vele együtt a visszatérő vendégeket is. A Rosenstein tökéletesen mutatja, hogy a vendéglátásban sincsenek véletlenek: a folyamatosan, konzekvensen képviselt minőséget, a szeretetteljes, udvarias vendéglátást, a tényt, hogy azt kapjuk, amire befizettünk, meghálálják a vendégek.

Nem véletlen, hogy 1996-tól járunk hozzájuk perfekt szalontüdőért, szerdai töltött káposztáért, tökéletes borjú bécsiért vagy épp a város egyik legfinomabb sóletjéért.

Alig várjuk, hogy visszatérhessünk a kék ajtó mögé, de addig is, szívből köszönjük az elmúlt harminc évet, a Rosenstein nélkül nem lett volna ugyanaz.

Rosenstein Vendéglő via

Rosenstein Vendéglő

Budapest, Mosonyi utca 3.

Gundel Étterem

A Gundel fogalom, nyilván nem véletlenül. Az elefántoktól őrzött étterem több mint száz éve várja vendégeit, és bár tagadhatatlan, hogy a hosszú évek során voltak fénylőbb és kevésbé fénylő időszakok is, az elmúlt években az étterem megújulása visszavezette a Gundelt ahhoz a magas színvonalú vendéglátáshoz, amit a kezdetektől hivatott képviselni. Gundel Károly a maga idejében, igazi úttörőnek számított azzal, hogy igyekezett kirántani a magyar gasztronómiát a zsír-hagyma-paprika hármas által alkotott kátyúból, és olyan ételeket próbált főzni, hogy a svéd nagykövet felesége se kapjon epegörcsöt, ha nála vacsorázik, ahogy Saly Noémi szokta mondogatni. A Gundel, ami séfek generációit nevelte ki, újra régi fényében tündököl, csodálatos kerthelyiséggel, és stabil, jó ízléssel kialakított étlappal.

Bevezették a vasárnapi ebédmenüt választható levessel, egy teljes rántott csirkével, amihez elkészítik a máját is, desszertnek pedig császármorzsával és túrógombóccal.

Tökéletes családi összejövetelekhez, vagy csak akkor, ha úgy igazán megünnepelnénk egy dolgos hét végét és egy ragyogó vasárnapot.

Gundel Étterem via

Gundel Étterem

Budapest, Gundel Károly út 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

Két Szerecsen

A kétezres évektől, tehát közel harminc éve van velünk a Két Szerecsen a Nagymező utcában. Hozzánőtt a belvároshoz, amolyan intézménnyé vált, egy elegáns, kellemes, de sosem merev vacsorához, kényelmes villásreggelihez, gyors, de nem kapkodó ebédhez egyaránt tökéletes választás.

Mindig ott van, mindig vár minket, és hacsak el nem csábít a séfajánlat, csirkepörköltet szoktam itt enni petrezselymes galuskával. Vagy, ha reggelizni jövünk, akkor bundás kenyeret, ugyanis a Két Szerecsené egész biztos, hogy előkelő helyen szerepel Budapest tíz legjobb bundás kenyere között.

Egy szó, mint száz, van valami megnyugtató abban, hogy akadnak helyek, amik szép csendben kísérik életünk fontos állomásait, amik kicsit őrzik az emlékünket, és egy tál finom étellel, néhány kedves szóval felidézik az összes alkalmat, amikor náluk kerestünk vigaszt, ünnepeltünk nagy pillanatokat, vagy beszélgettünk órákon keresztül.

Két Szerecsen via

Két Szerecsen

Budapest, Nagymező utca 14.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.30-23.30, szombat-vasárnap 9.00-23.30

Maros kertvendéglő

Ma Maros kertvendéglő, de volt Maros söröző is, sőt legegyszerűbben csak „a Maros”, a hely, ahol a házias ízek mellett Bereményi Gézát is könnyűszerrel meg lehetett találni. A Maros utca 16-ban már az 1960-as évektől vendéglátóhely üzemel, és úgy látszik, ez már így is marad, hiszen a hely felújítása után, immár Maros kertvendéglőként újranyitottak, megtartva a budai vendéglőhangulatot, megőrizve a házias ízeket.

Egyebet ne mondjak, főtt-füstölt csülök sztrapacskával is szerepel a kínálatban, én ennél sörözőbarátabb ételt keveset tudok elképzelni. Legendás hely, séfektől kezdve újságírókon írókon át színészekig megannyi élettörténetben helyet kapott már, bízzunk benne, hogy még sokáig így lesz.

Maros kertvendeglő via

Maros kertvendéglő

Budapest, Maros utca 16.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.30-22.00, szombat-vasárnap 12.00-17.00

Róma Ételbár

A Csalogány utca 20-ban hosszú ideje zajlik vendéglátás, de az aranykor akkor jött el, mikor 1987-ben Sebestyénné Földes Ilona, vagyis Cica néni átvette a helyet. Azóta számít a Róma annak, ami. Cica néni kicsit mindenki anyukája volt, viharvert lelkek, éhes vándorok egyaránt vígaszra találtak nála, és még jól is lakhattak közben. A hely üzemeltetéséért azóta már más felel, és olyan, mint Cica idejében volt, már sosem lesz (ezt nem is lehet elvárni), de azért a Róma még mindig őrzi azt a házias, otthonos hangulatot, amiért szeretünk odajárni.

Még mindig készítenek töltött paprikát, bácskai rizses húst, van túrógombóc, túrós csusza, málnaszörp. Valami a régi időkből, valami abból a ritka nyugalomból, amire óriási szükségünk van egy ennyire gyorsan változó világban.

Róma Ételbár via

Róma Ételbár

Budapest, Csalogány utca 20.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-16.00

Pinczi hús- és hentesáru

Oké, a Pinczi nem kifejezetten étterem, de lehet náluk meleget enni, szóval idesorolom, már csak azért is, mert ebben a Teréz körúti épületben már az 1800-as években is hentesüzlet működött.

Számomra azok a hentesek, ahol hurkát-kolbászt, sült császárt, friss fasírozottat lehet enni állva, mustárral, savanyúsággal, puha fehér kenyérrel, körülbelül olyan fontos szociális intézmények, találkozási pontok a városi ember számára, mint egy olasz kisvárosban a „Bar”.

A hely, ahova reggel kávéért, este aperitivóért vagy egy pohár borért megyünk, ahol összefut a taxis, a tanár, az építési vállalkozó, a kőműves, a nyugdíjas, egyszóval mindenki, aki épp arra jár. A Pinczi hentesnél falatozva szereztem már telefonszámot lakásfelújításhoz, meghallgathattam, hogy egy derék asszony hogy szidja a vejét, futottam össze rég nem látott ismerőssel, és persze ezen közben mindig nagyon jókat ettem. Igazi talponálló tökéletes, frissensült harapnivalókkal, több mint harminc éve az éhes betérők szolgálatában. Maradjon velünk még sokáig.

Pinczi hús- és hentesáru via

Pinczi hús- és hentesáru

Budapest, Teréz körút 60.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 7.00-16.00

Címlapfotó: Róma Ételbár

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