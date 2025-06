Az endokrinológus szerint ezért veszélyes, ha reggel 9 után reggelizel

Kihirdették Magyarország legjobb éttermeit, az eredményeket a hazai gasztronómiai élet legrangosabb eseményén, a Dining Guide Év Étterme Gálán hozták nyilvánosságra. Az idei legjobbnak az őriszentpéteri Pajta bizonyult, míg a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi.