Az édesítőszerek eddig nem ismert hatását mutatta ki egy új kutatás

Az édesítőszeres termékek jó választásnak tűnnek, azonban koránt sem biztos, hogy érdemes ezeket választani a cukros verzió helyett. Már igen sok tanulmány látott napvilágot, miszerint a diétás és cukormentes termékeknek több hátulütője lehet, mint amennyi előnye.
Miről szól a kutatás?
Chilei egereken végzett tanulmány különös felismerést tett a népszerű édesítőszerek, mint például a szukralóz és a stevia körében.
Ugyanis genetikai szinten felelősnek tűnnek a következő generációkban rejlő változásokért.
A kutatók azt vizsgálták, mi történik, ha az egerek édesítőszeres termékeket fogyasztanak.
Érdekes, hogy az alacsony kalóriatartalmú cukoralternatívák használata növekszik, miközben az elhízás és az anyagcsere-problémák nem csökkennek. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az édesítőszerek az okai, de felveti a kérdést, hogy vajon olyan módon befolyásolják-e az anyagcserénket, amelyeket még nem értünk– mondja Francisca Concha Celume kutató.
Két egymást követő nemzedéket is vizsgáltak. A kutatók három csoportra osztották a laboratóriumi egereket: az egyik csak tiszta vizet kapott, a másik kettő viszont szukralózzal, illetve steviával édesített vizet, az emberi fogyasztásnak megfelelő dózisban. Ezután az állatokat két generáción keresztül szaporították, miközben az utódok már kizárólag normál vizet ittak.
Ezzel a módszerrel azt akarták kideríteni, hogy az édesítőszerek hatásai öröklődnek-e. A vizsgálatok során részletesen elemezték az egerek bélmikrobiótáját, a génműködést, valamint glükóztolerancia-tesztekkel mérték az inzulinérzékenységet is, így átfogó képet kaptak a szervezetükben zajló változásokról.
Vannak eltérések
Bár a kísérlet nem tárt fel közvetlen betegségeket, az egészségi mutatókban jól látható elmozdulások jelentkeztek. Az édesítőszert rendszeresen fogyasztó egerek utódainál módosult az anyagcsere, és változások jelentek meg a gyulladással összefüggő gének működésében.
Amit észleltünk, az inkább korai biológiai jelzés. Nem konkrét cukorbetegségről van szó, hanem finom eltolódásokról a génaktivitásban és a glükózszabályozásban– mondja a kutató.
A kutatókat különösen meglepte, hogy ezek a hatások olykor még a következő generációban is kimutathatók voltak, noha ezek az állatok már nem találkoztak édesítőszerekkel.
A vizsgálat szerint a különböző édesítőszerek eltérően hatnak: a szukralóz erősebb és tartósabb változásokat okozott, míg a stevia hatásai enyhébbek és rövidebb ideig fennállók voltak. A szukralózt fogyasztó egerek utódainál már az első generációban romlott a glükóztolerancia, és ez a második generációban is megmaradt.
Emellett a bélmikrobiom összetétele is kedvezőtlen irányba változott, különösen szukralóz esetén.
A hatások valószínűleg epigenetikai módosulásokon keresztül öröklődhetnek, vagyis a génműködés változik meg a DNS átalakulása nélkül. Bár az eredmények nem bizonyítják, hogy ugyanez embereknél is így történik, a kutatók óvatosságot és további vizsgálatokat javasolnak.