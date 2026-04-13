2026.04.13.

Az édesítőszerek eddig nem ismert hatását mutatta ki egy új kutatás

Sokan nyúlunk a cukormentes, édesítőszerrel készült ételekhez és italokhoz, hiszen ugyanazt az élvezeti értéket adják, kevesebb kalóriával. Ennek ellenére kutatások sora kezd rámutatni arra, hogy az édesítőszeres termékek többet érthatnak, mint amennyi előnyük van.

Cukormentes üdítőital
Miről szól a kutatás?

Chilei egereken végzett tanulmány különös felismerést tett a népszerű édesítőszerek, mint például a szukralóz és a stevia körében.

Ugyanis genetikai szinten felelősnek tűnnek a következő generációkban rejlő változásokért.

A kutatók azt vizsgálták, mi történik, ha az egerek édesítőszeres termékeket fogyasztanak.

Érdekes, hogy az alacsony kalóriatartalmú cukoralternatívák használata növekszik, miközben az elhízás és az anyagcsere-problémák nem csökkennek. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az édesítőszerek az okai, de felveti a kérdést, hogy vajon olyan módon befolyásolják-e az anyagcserénket, amelyeket még nem értünk

– mondja Francisca Concha Celume kutató.


Két egymást követő nemzedéket is vizsgáltak. A kutatók három csoportra osztották a laboratóriumi egereket: az egyik csak tiszta vizet kapott, a másik kettő viszont szukralózzal, illetve steviával édesített vizet, az emberi fogyasztásnak megfelelő dózisban. Ezután az állatokat két generáción keresztül szaporították, miközben az utódok már kizárólag normál vizet ittak.

Ezzel a módszerrel azt akarták kideríteni, hogy az édesítőszerek hatásai öröklődnek-e. A vizsgálatok során részletesen elemezték az egerek bélmikrobiótáját, a génműködést, valamint glükóztolerancia-tesztekkel mérték az inzulinérzékenységet is, így átfogó képet kaptak a szervezetükben zajló változásokról.

Vannak eltérések

Bár a kísérlet nem tárt fel közvetlen betegségeket, az egészségi mutatókban jól látható elmozdulások jelentkeztek. Az édesítőszert rendszeresen fogyasztó egerek utódainál módosult az anyagcsere, és változások jelentek meg a gyulladással összefüggő gének működésében.

Amit észleltünk, az inkább korai biológiai jelzés. Nem konkrét cukorbetegségről van szó, hanem finom eltolódásokról a génaktivitásban és a glükózszabályozásban

– mondja a kutató.

A kutatókat különösen meglepte, hogy ezek a hatások olykor még a következő generációban is kimutathatók voltak, noha ezek az állatok már nem találkoztak édesítőszerekkel.

A vizsgálat szerint a különböző édesítőszerek eltérően hatnak: a szukralóz erősebb és tartósabb változásokat okozott, míg a stevia hatásai enyhébbek és rövidebb ideig fennállók voltak. A szukralózt fogyasztó egerek utódainál már az első generációban romlott a glükóztolerancia, és ez a második generációban is megmaradt.

Emellett a bélmikrobiom összetétele is kedvezőtlen irányba változott, különösen szukralóz esetén.

A hatások valószínűleg epigenetikai módosulásokon keresztül öröklődhetnek, vagyis a génműködés változik meg a DNS átalakulása nélkül. Bár az eredmények nem bizonyítják, hogy ugyanez embereknél is így történik, a kutatók óvatosságot és további vizsgálatokat javasolnak.

