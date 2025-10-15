Természetes édesítőszer nyújthat megoldást a hajhullásra

Egy új kutatás szerint a sztívia növényből származó természetes édesítőszer, a sztviziolid fokozhatja a minoxidil hatékonyságát az androgén eredetű hajhullás kezelésében. A módszert egyelőre állatkísérletekben tesztelték, de a korai eredmények biztatóak: a haj növekedése gyorsabb és intenzívebb volt, mint a hagyományos kezeléseknél.

Az androgén eredetű hajhullás – más néven férfias típusú kopaszodás – a leggyakoribb hajvesztési forma, amely kialakulásában elsősorban a genetikai hajlam és a hormonális egyensúly változásai játszanak szerepet. Egy nemrégiben publikált tanulmány szerint azonban a stevia növényből (Stevia rebaudiana) kivont természetes édesítőszer, a szteviozid új távlatokat nyithat a kezelésben – írta a Science Alert.

A jelenlegi terápiák közül az egyik legismertebb a minoxidil, amelyet helyileg, a fejbőrre felvíve alkalmaznak a hajhagymák aktivitásának serkentésére és a mikrokeringés javítására.

Bár a szer hatásosnak bizonyult, felszívódása a bőrön keresztül gyakran nem elégséges ahhoz, hogy maximális eredményt hozzon.

Ezen próbált javítani egy kínai–ausztrál kutatócsoport, amely azt vizsgálta, miként befolyásolja a szteviozid a minoxidil oldhatóságát és hatékonyságát. A kutatás szerint ez a természetes anyag fokozza a minoxidil vízoldékonyságát, ezáltal javítja a bőrbe való bejutását is.

A tudósok mikrotűs tapaszokat fejlesztettek ki, amelyek segítségével a hatóanyag közvetlenül a fejbőr mélyebb rétegeibe juttatható. A módszert haj- illetve szőrhullásra hajlamos, genetikailag módosított egereken tesztelték, és az eredmények minden várakozást felülmúltak.

A Advanced Healthcare Materials szakfolyóiratban megjelent tanulmány adatai szerint a hagyományos minoxidil-oldattal kezelt csoportnál a szőrnövekedés 35 nap alatt a kezelési terület mintegy 25,7 százalékán indult újra. Ezzel szemben azoknál az egereknél, amelyek sztevioziddal kombinált mikrotűs tapaszt kaptak, már 67,5 százalékos területnövekedést figyeltek meg – vagyis több mint kétszer akkora hajvisszanövést.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az új eljárás nemcsak gyorsabb növekedést idézett elő, hanem a hajhagymák aktív fázisba való visszatérését is felgyorsította.

Mindez arra utal, hogy a szteviozid a jövőben fontos szerepet kaphat a hajhullás elleni terápiák hatékonyságának növelésében.

A tudóscsoport ugyanakkor hangsúlyozta: az eredmények egyelőre csak állatkísérletekből származnak, így emberi klinikai vizsgálatokra még szükség lesz, mielőtt a módszer széles körben alkalmazhatóvá válhatna. A kutatók következő lépése a biztonság és a hatásosság hosszú távú tesztelése, hogy kiderüljön, a mikrotűs, szteviozidos tapasz valóban új fejezetet nyithat-e a hajhullás kezelésében.

