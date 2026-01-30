Sok diétás üdítőt iszol? Íme 3 meglepő mellékhatása

A diétás, esetleg zéró cukortartalmú üdítők jó választásnak tűnhetnek, ha odafigyelsz a cukorbeviteledre, de ez csak a látszat, hiszen egyre több kutatás szerint lehet a mesterséges édesítők nagy része károsabb, mint maga a fehér cukor. Íme 3 kedvezőtlen mellékhatás, amiért érdemes megfontolni a mentes üdítők fogyasztását. Olvasd el cikkünket, és döntsd el, neked megéri-e a diétás üdítők kortyolása!

Ha azt gondolnád, kevesebbet ártasz a diétás üdítőkkel magadnak, mint a cukrosokkal, akkor ezt a 3 mellékhatást tudnod kell róluk.

Az édesítőszeres termékek fogyasztása fenntartja a cukor utáni sóvárgást, sőt, fokozott éhségérzet is jelentkezhet a már említett mellékhatásokon túl.

A diétás üdítők semmivel sem jobbak, mint a cukrosak

Korábban már írtunk arról, hogy a diétás üdítők hatása pont az ellenkezője, mint amit várnánk. A tanulmány szerint a diétás italok, mesterséges édesítőszereket (mint aszpartám és szukralóz) tartalmazó üdítők rendszeres fogyasztása nem feltétlenül egészséges alternatíva a cukros üdítőkhöz képest. A vizsgálat 30 évre visszamenőleg kutatta 4654 felnőtt étrendjét és egészségi adatait, és azt találta, hogy azoknál, akik a legtöbb diétás italt fogyasztották, a cukorbetegség kialakulásának esélye 129 %-kal magasabb volt, mint a legkevesebbet fogyasztóknál, hasonlóan, a sok szacharint fogyasztóknál is jelentősen megnőtt a kockázat.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy bár a diétás italok cukormentesek, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy előnyösek az egészségre nézve, sőt hosszú távon akár komolyabb betegségek kockázatát is növelhetik.

