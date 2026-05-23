2026.05.23.

Ezért használnak egyre többen babérlevelet a kertben – Így hárítja el a veszélyt a kertben

Németh Orsi

A tavaszi-nyári időszakban a növények fokozott tápanyagigénnyel rendelkeznek, ezért minden természetes segítség jól jöhet számukra. A babérlevélből készített oldat egyszerű, olcsó és környezetbarát megoldás lehet a kertben és a lakásban nevelt növények számára egyaránt.

A babérlevelet évszázadok óta használják az ételek ízesítésére, ám kevesen tudják, hogy a kertészkedésben is hasznos szerepet tölthet be. A babérlevelek több olyan ásványi anyagot tartalmaznak, amelyek kedvezően hathatnak a növények fejlődésére.

Kálium-, kalcium- és magnéziumtartalmuk hozzájárulhat az egészséges növekedéshez, miközben a talaj állapotának javításában is szerepet kaphatnak.

A természetes alapanyagok iránt egyre nagyobb az érdeklődés a kertbarátok körében, hiszen sokan szeretnék csökkenteni a vegyszerek használatát. A babérlevél ebből a szempontból is vonzó alternatíva lehet.

Természetes védelem a kártevők ellen

A babérlevél egyik legnagyobb előnye az illóolaj-tartalma. Ezek az aromás vegyületek segíthetnek távol tartani bizonyos rovarokat, miközben kedvezőtlen környezetet teremthetnek egyes penészgombák és baktériumok számára. Bár nem helyettesíti a növényvédelmi kezeléseket, kiegészítő megoldásként hozzájárulhat a növények egészségének megőrzéséhez.

Ennek köszönhetően a babérleveles permet nemcsak tápanyag-utánpótlást jelenthet, hanem a növények természetes ellenálló képességének támogatásában is szerepet játszhat.

Így készíthető el a babérleveles permet

Az oldat elkészítése nem igényel különleges eszközöket

Tegyünk 10–15 darab babérlevelet egy liter forrásban lévő vízbe, majd fedjük le az edényt. A keveréket hagyjuk állni 24 órán keresztül, hogy a hatóanyagok kioldódjanak a levelekből.

Ezt követően szűrjük le az oldatot, majd hígítsuk fel úgy, hogy egy rész babérleveles kivonathoz két rész tiszta vizet adjunk. A kész permetet permetezőflakon segítségével juttathatjuk a növények leveleire.

A kezelést célszerű a késő délutáni vagy esti órákban elvégezni, illetve borult időben alkalmazni, hogy a napsugárzás ne károsítsa a nedves leveleket. Tavasszal hetente akár három alkalommal is megismételhető.

Mely növények profitálhatnak belőle?

A tapasztalatok szerint a paradicsom, a paprika és a padlizsán különösen jól reagálhat a rendszeres kezelésre. A szobanövények közül a fikusz és a muskátli is meghálálhatja a természetes ápolást. A rendszeresen kezelt növények erőteljesebb növekedést, dúsabb lombozatot és erősebb szárakat mutathatnak.

A babérlevél tehát nemcsak a konyhában, hanem a kertben is értékes segítség lehet. Egy egyszerű házi készítésű oldattal támogathatjuk növényeink fejlődését, miközben természetes módon járulhatunk hozzá egészségük megőrzéséhez.

