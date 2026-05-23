Budapest és a magyar konyha is lenyűgözte az olasz sztárséfet, akit könnyen kiszúrhattatok az elmúlt napokban a fővárosban

Budapesten járt az olasz sztárszakács, Chef Max Mariola, aki több Instagram-posztban is lelkesen mesélt a magyar fővárosról és a hazai gasztronómiáról.

Budapestért és a magyar ízekért is lelkesedik az olasz sztárséf, Max Mariola. A többmilliós követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a fővárosban járt, helyi ételeket kóstolt, fürdőbe ment, és áradozott a város építészetéről is!

A magyar konyháról külön videóban is beszélt. Ebben azt írta, hogy szeret új helyeken helyi ételeket kipróbálni, Budapesten pedig több magyar fogást is megkóstolt.

A videóban rántott puliszka, túrógombóc és San Bei padlizsán is feltűnik, amelyek egytől-egyig elvarázsolták a TikTok-sztárséfet.

„Kellemesen meglepődtem, mert a magyar konyha gazdag és intenzív: füstös ízek, karakteres fűszerezés és lassú főzések hozzák ki igazán az alapanyagok ízét és adják az ételek karakterét. Röviden: teljesen meghódított! 🤤” – összegezte élményeit.

Címlapkép: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)