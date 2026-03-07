Belgyógyász figyelmeztet, hogyan ne használd az alufóliát a konyhában

A konyhai eszközök megválasztása nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi kérdés is lehet. Az alufólia bizonyos feltételek mellett kioldódhat, bele az ételbe, különösen akkor, ha savas vagy erősen sós fogásokról van szó.
A savas és sós fogásokhoz jobb, ha nem használsz alufóliát sütéskor
Ilyen például a citromos, ecetes vagy paradicsomos étel, de a sós pácban érlelt húsok esetében is érdemes óvatosnak lenni. Ha ezek közvetlenül érintkeznek az alufóliával, a reakció esélye nagyobb lehet, különösen hosszabb sütési időnél.
A folyamatot tovább erősítheti a magas hőmérséklet. Ha az ételt 180–220 °C fölött sütjük, az alumínium nagyobb eséllyel kerülhet az ételbe.
TIPP: a savas ételek csomagolásakor vagy pácolt húsok hosszabb sütésekor érdemes inkább más megoldást választani. Az alufólia továbbra is használható fedésre, ha az étellel nem érintkezik közvetlenül.
Így távolítsd el a jeget a fagyasztóból alufóliával
Órákat spórolhatsz ezzel az egyszerű módszerrel, ráadásul ki sem kell kapcsolnod a hűtőt!Németh Orsi
Krumplisütés alufóliában? 5 nyomós ok, miért ne csináljuk
Amikor héjában sült burgonya készítésére kerül sor, a legtöbben már nyúlnak is az alufólia után. Ez viszont nem a legjobb ötlet.Szabó Anna
Itt a pofonegyszerű trükk, amivel szétszedheted az alufóliát
Az alufólia hajlamos rá, hogy összegabalyodjon, most azonban a TikToknak hála egy pofonegyszerű trükkel megoldhatod ezt, és mindössze egy kis gombóc alufóliára lesz szükséged!Szász Nóri
A konyhatechnológia nem csupán gasztronómiai kérdés. Az alkalmazott anyagok – különösen magas hőmérsékleten – kémiai interakcióba léphetnek az étellel. A kérdés tehát nem esztétikai vagy kényelmi, hanem toxikológiai….Nem az egyszeri használat jelenti a problémát, hanem a rendszeres, savas közegben történő, magas hőmérsékletű alkalmazás. A cél nem a pánikkeltés, hanem a kumulatív terhelés csökkentése– hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Dr. Balaicza Erika belgyógyász.
Mikor lehet jobb választás a sütőpapír?
Sokan a sütőpapírt biztonságosabb alternatívának tartják. A szilikonréteggel bevont papír normál sütési hőmérsékleten stabil marad, így jól használható tepsiben vagy sütőtálban.
A természetesebb, barna sütőpapírt sokan előnyben részesítik, de fontos tudni:
- az erősen megégett vagy elszenesedett papírt nem szabad újra felhasználni
- arra is figyelni kell, hogy sütés közben ne érjen a sütő fűtőszálához