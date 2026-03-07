Belgyógyász figyelmeztet, hogyan ne használd az alufóliát a konyhában

Az alufólia szinte minden konyhában alapvető eszköz: sütéshez, csomagoláshoz és ételmelegítéshez is gyakran használjuk. Kevesen tudják azonban, hogy bizonyos ételeknél és körülmények között nem ajánlott közvetlenül érintkeznie az étellel.

A konyhai eszközök megválasztása nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi kérdés is lehet. Az alufólia bizonyos feltételek mellett kioldódhat, bele az ételbe, különösen akkor, ha savas vagy erősen sós fogásokról van szó.

Savas és erősen sós ételekhez ne használj alufóliát sütéskor

A savas és sós fogásokhoz jobb, ha nem használsz alufóliát sütéskor

Ilyen például a citromos, ecetes vagy paradicsomos étel, de a sós pácban érlelt húsok esetében is érdemes óvatosnak lenni. Ha ezek közvetlenül érintkeznek az alufóliával, a reakció esélye nagyobb lehet, különösen hosszabb sütési időnél.

A folyamatot tovább erősítheti a magas hőmérséklet. Ha az ételt 180–220 °C fölött sütjük, az alumínium nagyobb eséllyel kerülhet az ételbe.

TIPP: a savas ételek csomagolásakor vagy pácolt húsok hosszabb sütésekor érdemes inkább más megoldást választani. Az alufólia továbbra is használható fedésre, ha az étellel nem érintkezik közvetlenül.

A konyhatechnológia nem csupán gasztronómiai kérdés. Az alkalmazott anyagok – különösen magas hőmérsékleten – kémiai interakcióba léphetnek az étellel. A kérdés tehát nem esztétikai vagy kényelmi, hanem toxikológiai….Nem az egyszeri használat jelenti a problémát, hanem a rendszeres, savas közegben történő, magas hőmérsékletű alkalmazás. A cél nem a pánikkeltés, hanem a kumulatív terhelés csökkentése – hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Dr. Balaicza Erika belgyógyász.

Mikor lehet jobb választás a sütőpapír?

Sokan a sütőpapírt biztonságosabb alternatívának tartják. A szilikonréteggel bevont papír normál sütési hőmérsékleten stabil marad, így jól használható tepsiben vagy sütőtálban.

A szilikonréteggel bevont sütőpapír normál sütési hőmérsékleten stabil marad

A természetesebb, barna sütőpapírt sokan előnyben részesítik, de fontos tudni:

az erősen megégett vagy elszenesedett papírt nem szabad újra felhasználni

nem szabad újra felhasználni arra is figyelni kell, hogy sütés közben ne érjen a sütő fűtőszálához

