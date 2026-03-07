Utazás

2026.03.07.

Belgyógyász figyelmeztet, hogyan ne használd az alufóliát a konyhában

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Az alufólia szinte minden konyhában alapvető eszköz: sütéshez, csomagoláshoz és ételmelegítéshez is gyakran használjuk. Kevesen tudják azonban, hogy bizonyos ételeknél és körülmények között nem ajánlott közvetlenül érintkeznie az étellel.

A konyhai eszközök megválasztása nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi kérdés is lehet. Az alufólia bizonyos feltételek mellett kioldódhat, bele az ételbe, különösen akkor, ha savas vagy erősen sós fogásokról van szó.

citromos hal alufólián és tepsin
Savas és erősen sós ételekhez ne használj alufóliát sütéskor

A savas és sós fogásokhoz jobb, ha nem használsz alufóliát sütéskor

Ilyen például a citromos, ecetes vagy paradicsomos étel, de a sós pácban érlelt húsok esetében is érdemes óvatosnak lenni. Ha ezek közvetlenül érintkeznek az alufóliával, a reakció esélye nagyobb lehet, különösen hosszabb sütési időnél.

A folyamatot tovább erősítheti a magas hőmérséklet. Ha az ételt 180–220 °C fölött sütjük, az alumínium nagyobb eséllyel kerülhet az ételbe.

TIPP: a savas ételek csomagolásakor vagy pácolt húsok hosszabb sütésekor érdemes inkább más megoldást választani. Az alufólia továbbra is használható fedésre, ha az étellel nem érintkezik közvetlenül.

A konyhatechnológia nem csupán gasztronómiai kérdés. Az alkalmazott anyagok – különösen magas hőmérsékleten – kémiai interakcióba léphetnek az étellel. A kérdés tehát nem esztétikai vagy kényelmi, hanem toxikológiai….Nem az egyszeri használat jelenti a problémát, hanem a rendszeres, savas közegben történő, magas hőmérsékletű alkalmazás. A cél nem a pánikkeltés, hanem a kumulatív terhelés csökkentése

– hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Dr. Balaicza Erika belgyógyász.

Mikor lehet jobb választás a sütőpapír?

Sokan a sütőpapírt biztonságosabb alternatívának tartják. A szilikonréteggel bevont papír normál sütési hőmérsékleten stabil marad, így jól használható tepsiben vagy sütőtálban.

sütőpapírra pakolt húsok, zöldségek tepsin
A szilikonréteggel bevont sütőpapír normál sütési hőmérsékleten stabil marad

A természetesebb, barna sütőpapírt sokan előnyben részesítik, de fontos tudni:

  • az erősen megégett vagy elszenesedett papírt nem szabad újra felhasználni
  • arra is figyelni kell, hogy sütés közben ne érjen a sütő fűtőszálához

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bableves

Húsvéti bableves gazdagon

A húsvéti sonka főzőlevét igazán vétek lenne kidobni, amikor olyan nagyszerű leveseket lehet készíteni belőle, mint amilyen ez a húsvéti bableves is, ami nem csak maradékmentésnek jó, ...

túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Rizs egy fazékban
Utazás

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept