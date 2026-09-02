Óriási almahiány várható idén ősszel: így alakulhat a gyümölcs kilós ára

Korábban mi is megírtuk, hogy az idei lehet minden idők legrosszabb almaterése Magyarországon. Az aszályos, csapadékmentes időszakok miatt a jelenlegi kilátások szerint az alma mennyisége nagyon-nagyon kevés lesz idén ősszel.
Már a szezon előtt is rossz kilátásokkal indult a 2026-os magyar almatermés, az elmúlt hónapok időjárása azonban tovább rontotta a helyzetet.
A FruitVeB friss becslése szerint mindössze 130–140 ezer tonna alma kerülhet le idén a hazai ültetvényekről. Ez még a 2025-ös, nagyjából 170 ezer tonnás történelmi mélypontnál is kevesebb lehet.
A mennyiségből körülbelül 50–60 ezer tonna étkezési, míg 70–80 ezer tonna ipari alma lehet.
Összehasonlításként:
A tavaszi fagy adta az első nagy ütést
Az idei terméskiesés egyik legfontosabb oka a tavaszi fagykár. Az áprilisi és májusi fagyok önmagukban is jelentős veszteséget okoztak volna, a későbbi időjárás azonban tovább súlyosbította a helyzetet.
A tartós szárazság, majd a nyári hőség és az erős napsugárzás miatt a fák számára egyre nehezebbé vált a megfelelő termés kinevelése. A nyár végére így már azzal kellett számolni, hogy az eredetileg is gyenge termésbecsléseket ismét lefelé kell módosítani.
A helyzetet jól érzékelteti, hogy egyes termelők gyakorlatilag teljes fagykárról számoltak be. A Bács-Zöldért vezérigazgatója, Bűdi Zsolt korábban úgy fogalmazott, hogy az idei szezon akár az évszázad egyik legrosszabb magyar almatermését is hozhatja.
Hiába kevés az alma, az árak mégsem szálltak el
Az idei helyzet egyik legfurcsább része, hogy a rendkívül alacsony termés ellenére a termelői árak sem feltétlenül emelkednek. Ennek több oka is van.
A magyar piac egyre nagyobb mértékben támaszkodik importra, miközben a hazai beszállítói rendszer is jelentős versenyt generál. A FruitVeB szerint az áruházláncokba kerülő magyar étkezési almát nagyjából 15 beszállító biztosítja, akik a korlátozott értékesítési lehetőségekért egymással is versenyeznek. Ez pedig lefelé nyomhatja a termelői árakat.
Ráadásul a magyar piac szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy mennyi alma érkezik külföldről, különösen Lengyelországból. Ha az import megfelelő mennyiségben és kedvező áron áll rendelkezésre, az tompíthatja a hazai terméskiesés árhatását.
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Az ipar is komoly bajba kerülhet
Nemcsak a termelőket és a vásárlókat érintheti a rendkívüli helyzet. A hazai feldolgozóipar számára is komoly problémát jelenthet az alapanyaghiány.
Magyarországon mintegy 350 ezer tonna feldolgozókapacitás áll rendelkezésre, miközben az idei ipari alma mennyisége várhatóan csak 70–80 ezer tonna lesz. Ez a rendelkezésre álló kapacitásnak mindössze körülbelül egyötöde-negyede.
Ez azt jelenti, hogy az ipari feldolgozók számára különösen éles lehet a verseny az elérhető alapanyagért.
Mi lesz ősszel az alma árával?
A vásárlók számára természetesen az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyibe kerül majd egy kiló alma az ősszel.
Erre jelenleg nincs biztos válasz. A termés mennyisége ugyan már rendkívül alacsony, de az árakat nem kizárólag a magyar termés határozza meg. Fontos lesz az importalma mennyisége és ára, különösen a lengyelországi termés tényleges alakulása. Emellett az is számít majd, hogy az itthon betakarított alma milyen minőségű lesz, illetve mennyire lesz jól tárolható.
Ezért könnyen előállhat az a szokatlan helyzet, hogy Magyarországon történelmi mélységbe zuhan a termés, miközben a bolti árak nem ugyanilyen mértékben emelkednek.
A vásárlóknak azonban így is érdemes készülniük arra, hogy az ősz folyamán az alma ára jelentősen változhat. A piacot egyszerre mozgatja majd a rendkívül szűk hazai kínálat, az import, valamint az európai termés alakulása.