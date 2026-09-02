Gasztro

2026.09.02.

Óriási almahiány várható idén ősszel: így alakulhat a gyümölcs kilós ára

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Soha nem látott nehézségekkel nézhetnek szembe idén a magyar almatermelők. A tavaszi fagyok, az aszály és a nyári hőség együttes hatása miatt az idei termés akár az elmúlt fél évszázad leggyengébbje lehet. A szakértők szerint viszont egyelőre nem biztos, hogy a kevés hazai alma automatikusan drágulást hoz.

Korábban mi is megírtuk, hogy az idei lehet minden idők legrosszabb almaterése Magyarországon. Az aszályos, csapadékmentes időszakok miatt a jelenlegi kilátások szerint az alma mennyisége nagyon-nagyon kevés lesz idén ősszel.

Almafa
Óriási almahiány várható idén ősszel: így alakulhat a gyümölcs kilós ára

Már a szezon előtt is rossz kilátásokkal indult a 2026-os magyar almatermés, az elmúlt hónapok időjárása azonban tovább rontotta a helyzetet.

A FruitVeB friss becslése szerint mindössze 130–140 ezer tonna alma kerülhet le idén a hazai ültetvényekről. Ez még a 2025-ös, nagyjából 170 ezer tonnás történelmi mélypontnál is kevesebb lehet.

A mennyiségből körülbelül 50–60 ezer tonna étkezési, míg 70–80 ezer tonna ipari alma lehet.

Összehasonlításként:

Kedvezőbb években a magyar termelési potenciál elérhetné a 400–500 ezer tonnát is. Vagyis egy normális évhez képest az idei kiesés akár a 70 százalékot is megközelítheti.

A tavaszi fagy adta az első nagy ütést

Az idei terméskiesés egyik legfontosabb oka a tavaszi fagykár. Az áprilisi és májusi fagyok önmagukban is jelentős veszteséget okoztak volna, a későbbi időjárás azonban tovább súlyosbította a helyzetet.

A tartós szárazság, majd a nyári hőség és az erős napsugárzás miatt a fák számára egyre nehezebbé vált a megfelelő termés kinevelése. A nyár végére így már azzal kellett számolni, hogy az eredetileg is gyenge termésbecsléseket ismét lefelé kell módosítani.

A helyzetet jól érzékelteti, hogy egyes termelők gyakorlatilag teljes fagykárról számoltak be. A Bács-Zöldért vezérigazgatója, Bűdi Zsolt korábban úgy fogalmazott, hogy az idei szezon akár az évszázad egyik legrosszabb magyar almatermését is hozhatja.

Almák víz alatt
A tartós szárazság, majd a nyári hőség és az erős napsugárzás miatt a fák számára egyre nehezebbé vált a megfelelő termés kinevelése

Hiába kevés az alma, az árak mégsem szálltak el

Az idei helyzet egyik legfurcsább része, hogy a rendkívül alacsony termés ellenére a termelői árak sem feltétlenül emelkednek. Ennek több oka is van.

A magyar piac egyre nagyobb mértékben támaszkodik importra, miközben a hazai beszállítói rendszer is jelentős versenyt generál. A FruitVeB szerint az áruházláncokba kerülő magyar étkezési almát nagyjából 15 beszállító biztosítja, akik a korlátozott értékesítési lehetőségekért egymással is versenyeznek. Ez pedig lefelé nyomhatja a termelői árakat.

Ráadásul a magyar piac szempontjából kulcsfontosságú lehet, hogy mennyi alma érkezik külföldről, különösen Lengyelországból. Ha az import megfelelő mennyiségben és kedvező áron áll rendelkezésre, az tompíthatja a hazai terméskiesés árhatását.

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Az ipar is komoly bajba kerülhet

Nemcsak a termelőket és a vásárlókat érintheti a rendkívüli helyzet. A hazai feldolgozóipar számára is komoly problémát jelenthet az alapanyaghiány.

Magyarországon mintegy 350 ezer tonna feldolgozókapacitás áll rendelkezésre, miközben az idei ipari alma mennyisége várhatóan csak 70–80 ezer tonna lesz. Ez a rendelkezésre álló kapacitásnak mindössze körülbelül egyötöde-negyede.

Ez azt jelenti, hogy az ipari feldolgozók számára különösen éles lehet a verseny az elérhető alapanyagért.

Mi lesz ősszel az alma árával?

A vásárlók számára természetesen az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyibe kerül majd egy kiló alma az ősszel.

Erre jelenleg nincs biztos válasz. A termés mennyisége ugyan már rendkívül alacsony, de az árakat nem kizárólag a magyar termés határozza meg. Fontos lesz az importalma mennyisége és ára, különösen a lengyelországi termés tényleges alakulása. Emellett az is számít majd, hogy az itthon betakarított alma milyen minőségű lesz, illetve mennyire lesz jól tárolható.

Ezért könnyen előállhat az a szokatlan helyzet, hogy Magyarországon történelmi mélységbe zuhan a termés, miközben a bolti árak nem ugyanilyen mértékben emelkednek.

A vásárlóknak azonban így is érdemes készülniük arra, hogy az ősz folyamán az alma ára jelentősen változhat. A piacot egyszerre mozgatja majd a rendkívül szűk hazai kínálat, az import, valamint az európai termés alakulása.

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