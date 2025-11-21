Meglepő egészségügyi kockázata lehet a magas fehérjetartalmú étrendnek

A jóból is megárt a sok: erre jutott egy új kutatás, amely a túlzott fehérjebevitel káros hatásait vizsgálta.

A fehérje az utóbbi időben a táplálkozás területén igazi sztárrá vált. Ha felmegyünk a közösségi oldalakra, ömlenek ránk a videók, amikben a magas fehérjetartalmú étrendet dicsérik, az izomépítéstől a fogyáson át az energiafokozásig. Bár a fehérjefogyasztás fontos, nem sok embert fenyeget az a veszély, hogy a túl kevés fehérje miatt valamilyen egészségkárosodás alakulna ki náluk. A valódi probléma, hogy az emberek nem tudják, pontosan mennyi fehérjére lenne szükségük egy nap, így a sok videó és magas fehérjetartalmú termék kereszttüzében könnyen túlzásba esnek. Különösen egy bizonyos kor fölött lehet veszélyes a túlzott fehérjefogyasztás – erre a megállapításra jutott egy új kutatás.

55 év felett a túl sok fehérje árthat a szívnek

A The Journal of Nutrition, Health and Aging folyóiratban megjelent új tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja a fehérjefogyasztás és az életkor közötti összefüggést. A kutatók közel 20 000 résztvevő adatait elemezték, hogy megvizsgálják, hogyan kapcsolódik a magas fehérjetartalmú étrend a szív- és érrendszeri eseményekhez, és hogy az életkor befolyásolja-e ezt az összefüggést.

Mit állapított meg a tanulmány?

A követési időszak alatt 967 súlyos kardiovaszkuláris esemény történt. A különböző kockázati tényezők kiigazítása után magas fehérjebevitel mellett a résztvevőknél 21%-kal magasabb volt a súlyos kardiovaszkuláris esemény kockázata, mint azoknál, akik alacsonyabb mennyiségű fehérjét fogyasztottak.

A magas fehérjetartalmú étrend esetén 43%-kal magasabb volt a szívelégtelenség kockázata, 50%-kal magasabb volt a szívroham kockázata, és 73%-kal magasabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata, továbbá 39%-kal magasabb volt magasabb a bármely okból bekövetkező halálozás kockázata.

A legfontosabb megállapítás: az életkor jelentős különbséget jelent

Az 55 éves és idősebb résztvevők körében a magas fehérjebevitel 36%-kal magasabb kockázattal járt a súlyos kardiovaszkuláris események tekintetében.

Az 55 év alattiak körében nem volt szignifikáns összefüggés

A tanulmánynak voltak korlátai: a minta túlnyomórészt fehér (több mint 90%) és alapvetően egészséges emberből állt. Az étrendi információkat a résztvevők maguk adták meg, és a résztvevők körülbelül 36%-a csak egy kérdőívet töltött ki. Megfigyeléses tanulmányként nem bizonyíthatja az ok-okozati összefüggést, csak az összefüggést.

Mit jelentenek ezek az eredmények a való életre nézve?

Ha eddig azért fogyasztottál sok fehérjét, mert azt hallottad, hogy annál jobb, minél többet eszel belőle, akkor ez a kutatás a jel, hogy talán ideje átgondolni ezt a kijelentést.

A kutatók szerint az összefüggésnek több oka is lehet: a magas fehérjetartalmú étrend növelheti az elágazó láncú aminosavak mennyiségét, amelyek a gyulladásokkal és oxidatív stresszel állnak összefüggésben. A fehérjeanyagcsere során trimetil-amin-N-oxid (TMAO) nevű vegyület is keletkezik, amely összefüggésbe hozható az érelmeszesedéssel. A TMAO szintje az életkor előrehaladtával emelkedik, és az idősebbeknél nehezebb csökkenteni a mennyiséget.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy félni kellene a fehérjétől

Az öregedéssel együtt továbbra is elengedhetetlen az izomtömeg és az erő fenntartásához. De úgy tűnik, hogy vannak felső korlátai az előnyöknek, különösen az 55 év feletti felnőttek esetében. Így, ha naponta több mint 1,8 gramm fehérjét fogyasztasz testkilogrammonként, és 55 évnél idősebb vagy, mindenképp konzultálj erről szakemberrel.

A 0,8–1,0 gramm/kilogramm standard ajánlás a legtöbb felnőtt számára megfelelő, idősebb felnőtteknek azonban néha ennél valamivel magasabb bevitel (1,0–1,2 gramm) javasolt az izomzat megőrzése érdekében.

Figyelj a fehérje minőségére is!

Óvja a szívet, ha az állati fehérje mellett több babot, lencsét, diót és magot is fogyasztasz. Ne feledd, a fehérje csak egy része a szív- és érrendszeri egészségnek: a rendszeres testmozgás, az egészséges testsúly fenntartása és a vérnyomás szabályozása is fontos.

Forrásunk volt.