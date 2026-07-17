Michelin-csillagos éttermeket keresel Bécsben? Most könnyebben tudsz eligazodni

Új digitális kalauz mutatja be Bécs Michelin-csillagos és különleges éttermeit. Az ivie alkalmazás segítségével most könnyebb felfedezni a város gasztronómiai oldalát.

Bécs egyre meghatározóbb szereplője Európa csúcsgasztronómiájának. Ennek népszerűsítésére a Bécsi Turisztikai Hivatal (Wien Tourismus) új digitális gasztrokalauzt indított a város idegenvezető alkalmazásában az ivie-ben, amelyben Michelin-csillagos és magas színvonalú éttermek világába kalauzolják az érdeklődőket.

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Az ivie alkalmazás Bécs városnéző applikációja, amely vezetett séták segítségével mutatja be a várost. A Wien Tourismussal közösen hozták létre a Fine Dining Guide elnevezésű új tematikus sétát, amely tizenkét kiemelkedő bécsi étterembe kalauzolja el az érdeklődőket.

Fine Dining Guide A klasszikus fine dining éttermek mellett olyan innovatív koncepciókat is bemutatnak, amelyek a bécsi konyha hagyományait kortárs szemlélettel ötvözik.

Az útvonal a belvároson túl kevésbé ismert városrészeket, történelmi borospincéket és helyi gasztronómiai műhelyeket is érint, így a látogatók a megszokott turistaútvonalakon túl is felfedezhetik Bécs kulináris világát.

Az új Fine Dining Guide a város hivatalos ivie alkalmazásában érhető el

A kezdeményezés a Wien Tourismus 2026-os tematikus éve, a "Vienna Bites. Konyha. Kultúra. Karakter." program része, amelynek célja, hogy Bécset Európa egyik meghatározó gasztronómiai úti céljaként pozicionálja.

A program keretében eddig közel száz bécsi étterem, szálloda, manufaktúra és kulturális szereplő mutatkozott be nemzetközi újságíróknak és turisztikai szakembereknek, a kezdeményezés pedig már több mint 1300 nemzetközi sajtómegjelenést eredményezett.

Az új Fine Dining Guide a város hivatalos ivie alkalmazásában érhető el, amely mára Európa egyik legsikeresebb városi turisztikai applikációjává vált. Az alkalmazást eddig több mint kétmillió alkalommal töltötték le, és évente mintegy félmillió aktív felhasználó használja. Az ivie több mint harminc tematikus városi sétát, valamint több mint ezer látnivalót, szolgáltatást és hasznos információt – például ivókutakat, nyilvános illemhelyeket vagy ingyenes WiFi-pontokat – tesz elérhetővé egyetlen alkalmazásban.