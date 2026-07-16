Grillezz!

2026.07.16.

Nosalty Mit főzzek ma? Strandos főétel, hűsítő desszert és ital vár

Nosalty profilképe Nosalty

Étlen-szomjan ma sem marad senki: strandos főétel felturbózva, kanalaznivaló desszert hűsen és egészséges lével lakunk jól.

Lakjatok jól a mai finomságokkal!

Legújabb receptek

brassói

Borsós brassói

Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

olajban sülő lángos
Gasztro

Így készíts otthon strandos lángost úgy, hogy az olajban sütés...

Kedvenc strandos ételeink egy része - hasonlatosan a szezonfüggetlenül imádott rántott húshoz vagy sült krumplihoz - bő olajban sül. Készítsük el őket otthon, hogy házilag is élvezhessük többek közt legnagyobb nyári szerelmünk, a lángos nosztalgikus ízét, és közben tartsuk szem előtt a használt étolaj sorsát is: kezeljük tudatosan, és adjuk le az erre kijelölt gyűjtőpontokon!

Még több cikk

Top Receptek

brassoi-borso
brassói

Borsós brassói

Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept