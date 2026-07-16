Nosalty Mit főzzek ma? Strandos főétel, hűsítő desszert és ital vár

Kedvenc strandos ételeink egy része - hasonlatosan a szezonfüggetlenül imádott rántott húshoz vagy sült krumplihoz - bő olajban sül. Készítsük el őket otthon, hogy házilag is élvezhessük többek közt legnagyobb nyári szerelmünk, a lángos nosztalgikus ízét, és közben tartsuk szem előtt a használt étolaj sorsát is: kezeljük tudatosan, és adjuk le az erre kijelölt gyűjtőpontokon!