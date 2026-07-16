Lakjatok jól a mai finomságokkal!
Nosalty Mit főzzek ma? Strandos főétel, hűsítő desszert és ital vár
Étlen-szomjan ma sem marad senki: strandos főétel felturbózva, kanalaznivaló desszert hűsen és egészséges lével lakunk jól.
Étlen-szomjan ma sem marad senki: strandos főétel felturbózva, kanalaznivaló desszert hűsen és egészséges lével lakunk jól.
Lakjatok jól a mai finomságokkal!
Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb ...
Étlen-szomjan ma sem marad senki: strandos főétel felturbózva, kanalaznivaló desszert hűsen és egészséges lével lakunk jól.Nosalty
Nedves füvet nyírni általában nem ajánlott, de van helyzet, amikor mégis érdemes lehet. Mutatjuk, mire figyelj, hogy ne sérüljön a gyep.Nosalty
Az uborkasaláta minden évszakban jól eső kísérője a főételeknek, de talán nyáron mégis egy kicsit több létjogosultsága van, hiszen ekkor kapni a legfinomabb darabokat. Mai Napi Tippünkben elárulunk egy olyat trükköt, amitől finomabb lesz a saláta.Nosalty
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A helyi ízek felfedezése a nyaralás egyik legjobb része, de egy figyelmetlen rendelés könnyen drága meglepetéssel végződhet. Mutatjuk a leggyakoribb éttermi trükköket, és azt is, hogyan kerülheted el, hogy a számla elrontsa a nyaralásod.
Pogácsához mindig kenyérlisztet használok, mert annak magasabb a sikértartalma. Mivel a túró és a vaj szénhidrátmentes, így diéta esetén csak a liszt Ch tartalmát kell számolnunk.
Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb ...
A grillezett csirkemell tésztasalátával igazi könnyed, mégis laktató fogás, ami ebédre és vacsorára is jó választás. A szaftos hús mellé friss, zöldséges tésztasaláta kerül, így ...