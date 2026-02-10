Papírvékony, szétszakadó hússzelet? 5 hiba, amit klopfolás közben sokan elkövetünk

A magyarok és a rántott hús kapcsolata messzire nyúlik vissza, de legalábbis hosszú évtizedekre. Egy valamire való rántott szeletet viszont sütés előtt klopfolni kell, főleg, ha zsírosabb sertésből, és nem szárnyasból készítjük. Azt is jó tudni, hogy sokan minden típusú húst kiklopfolnak panírozás és sütés előtt, még a csirkemellet vagy -combfilét is, és ezzel sincs baj, ha nem esünk túlzásba.
A klopfolást is el lehet rontani
Ha azonban túlzottan belelendülünk, és addig ütjük azt a szegény szelet húst, ameddig el nem fáradunk, akkor bizony egy papírlap vastagságú, széjjel szakadó-eső, azonnal kiszáradó rántott hús lesz a jutalmunk.
Ezért is fontos, hogy szem előtt tartsunk pár tanácsot, hogy a végeredmény egy se nem túl vékony, se nem túl dundi, könnyen átsülő, de szaftos szelet hús legyen
Miért is érdemes klopfolni?
