Papírvékony, szétszakadó hússzelet? 5 hiba, amit klopfolás közben sokan elkövetünk

Lapos, szálakra szakadó, papírlap vékonyságú hús, mely hamar kiszárad sütés után? Lássuk, mik azok a sarkalatos pontok, melyek mentén sokunknál elcsúszhat a hús klopfolása, illetve maga a végeredmény.

A magyarok és a rántott hús kapcsolata messzire nyúlik vissza, de legalábbis hosszú évtizedekre. Egy valamire való rántott szeletet viszont sütés előtt klopfolni kell, főleg, ha zsírosabb sertésből, és nem szárnyasból készítjük. Azt is jó tudni, hogy sokan minden típusú húst kiklopfolnak panírozás és sütés előtt, még a csirkemellet vagy -combfilét is, és ezzel sincs baj, ha nem esünk túlzásba.

A klopfolást is el lehet rontani

Ha azonban túlzottan belelendülünk, és addig ütjük azt a szegény szelet húst, ameddig el nem fáradunk, akkor bizony egy papírlap vastagságú, széjjel szakadó-eső, azonnal kiszáradó rántott hús lesz a jutalmunk.

Ezért is fontos, hogy szem előtt tartsunk pár tanácsot, hogy a végeredmény egy se nem túl vékony, se nem túl dundi, könnyen átsülő, de szaftos szelet hús legyen

Miért is érdemes klopfolni? A klopfolás a pácolás mellett egy bevett módszer a hús puhítására. Az ütögetés hatására fellazulnak az izomrostokat összekötő kollagénszálak, így a hús puhábbá, könnyebben rághatóvá és emészthetővé válik - írja a Sokszínűvidék cikke.

