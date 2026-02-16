Család

2026.02.16.

7 nap, 7 étel – Hétfőtől vasárnapig sütős-tepsis húsok készülnek a családnak és magunknak

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A sütő az egyik legjobb barátunk, hiszen melegen-hívogatóan várja, hogy beletoljuk a tepsinket, jénainkat, római tálunkat, és 1-2 órán belül készre is süti az ebédünket, vacsoránkat. Éppen ezért ezen a héten minden napra változatos tepsis-sütős húsételekkel készültünk nektek!

Mint minden hétfőn, ma is prezentálunk nektek egy heti ajánlót: 7 napra 7 ételt hozunk, csupa-csupa sütőben illetve tepsiben készült húsétellel, melyek változatosak, izgalmasak, kreatívak, és bőven túlmutatnak egy egyszerű sült húson. Lesz itt meleg babsalátával sült fűszeres comb, de görög csirkesaslik, konfitált sertéstarja, nagyiféle egybesült vagdalt, sőt, sült hurka és kolbász is!

Csemegeuborka levében pácolt sült csirke zöldfűszeres-uborkás burgonyasalátával
Csemegeuborka levében pácolt sült csirke zöldfűszeres-uborkás burgonyasalátával, receptért katt a képre!
Nosalty/Hering András

Kattintsatok a képre, és nyílik a tepsis húsételek galériája!

souvlaki
Stefánia-vagdalt
Vajas sült csirke meleg babsalátával
konfitált tarja pürével
Chimichurris csirke
Ha pedig édességre vágynátok:

hideg italok

Mentás tamarind koktél

A tamarind hazánkban inkább paszta formájában ismeretes és savanykás-édes íze miatt fűszerként használjuk. A gyümölcséből remek frissítő italt kapunk, ami tele van többek között ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

