Mint minden hétfőn, ma is prezentálunk nektek egy heti ajánlót: 7 napra 7 ételt hozunk, csupa-csupa sütőben illetve tepsiben készült húsétellel, melyek változatosak, izgalmasak, kreatívak, és bőven túlmutatnak egy egyszerű sült húson. Lesz itt meleg babsalátával sült fűszeres comb, de görög csirkesaslik, konfitált sertéstarja, nagyiféle egybesült vagdalt, sőt, sült hurka és kolbász is!
7 nap, 7 étel – Hétfőtől vasárnapig sütős-tepsis húsok készülnek a családnak és magunknak
A sütő az egyik legjobb barátunk, hiszen melegen-hívogatóan várja, hogy beletoljuk a tepsinket, jénainkat, római tálunkat, és 1-2 órán belül készre is süti az ebédünket, vacsoránkat. Éppen ezért ezen a héten minden napra változatos tepsis-sütős húsételekkel készültünk nektek!