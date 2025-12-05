Letisztult és érdekes a 2026-os év színe a Pantone választása szerint

A Pantone 2026-ban is kiválasztotta az év színét, ami ezúttal meglepő módon a fehér egyik árnyalata lett.

Az Pantone, azaz a színek, trendek előrejelzése és a márkatanácsadás terén vezető szakértő cég 2026-ban is megválasztotta az év színét, amit idén hullámzó, kiegyensúlyozott árnyalataként írnak le, amely nyugalom érzetét kelti.

A Pantone 2026-os év színe a Cloud Dancer névre keresztelt fehér árnyalat Pantone

A Pantone 2026-ra a „Cloud Dancer” nevű fehér árnyalatot választotta az év színének.

Ahogy a technológia egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi életben, a Cloud Dancer „nyugtató hatást gyakorol a társadalomra, újra felfedezve a megfontolt gondolkodás és a csendes elmélkedés értékét” – nyilatkozta Leatrice Eiseman, az intézet ügyvezető igazgatója a CNN-nek.

Pantone Cloud Dancer

Az év színének kiválasztásához évről évre áttekintik a jelenlegi kulturális, politikai és stílusbeli referenciákat, kiválasztanak egy színcsaládot, majd a pontos árnyalatra koncentrálnak – különös figyelmet fordítva annak nevére is.

A Pantone igazgatója szerint A szín „az új kezdetekkel társul” és „az új kezdet iránti vágyunkat jelképezi”



„A szín neve nagyon fontos. Amint meghallod a színt leíró nevet, azonnal megjelenik előtted egy kép” – mondta Pressman. Hozzátette, hogy ezt a pontos fehér árnyalatot, amely „hűvös és meleg alaptónusok egyensúlyát” tükrözi, gondosan választották ki.

A belsőépítészetben Eiseman a Cloud Dancert úgy írja le, mint „hidegség nélküli tisztaság, szigorúság nélküli szerkezet”, amely jól illeszkedik a fa és a kő természetes anyagaihoz.

Nyugodtan felkészülhetünk rá, hogy a konyhák, étkezők alapszínét, dekorációs tárgyait is dominálni fogja a cloud dancer.

Míg a fehér különböző árnyalatai már régóta jelen vannak a divatban, a Cloud Dancer kifejezetten a hullámzó sziluetteket és a természetes anyagokat, például a tollakat testesíti meg – mondta Eiseman.

Új fehér trendszín

Ezek közül a trendek közül néhány máris megfigyelhető: az idei Met Gálán rengeteg toll volt látható, köztük a legemlékezetesebb Diana Ross rendkívüli fehér ruhájának 5,5 méter hosszú uszályán. Emma Stone Louis Vuitton ruhája a Velencei Filmfesztiválon buborékos szegéllyel volt ellátva, míg az énekes-dalszerző Rosalía a múlt hónapban kritikusok által elismert „Lux” című albumát népszerűsítve a lebegő, letisztult, fehér dizájnokat részesítette előnyben.

A Pantone korábbi év színei között szerepelt a 2025-ös Mocha Mousse, „lágy barna, érzéki és megnyugtató melegséggel”, valamint a 2024-es Peach Fuzz, „egy könnyű, gyümölcsös árnyalat, amely békét és nyugalmat idéz”.

Nektek hogy tetszik az év színe?

Forrásunk volt.