2026 húsvétja – Dátumok, ünnepi nyitvatartások és a legjobb húsvéti receptek egy helyen

Idén nem kell sokat várnunk a húsvétra, hiszen épphogy véget ér az első tavaszi hónap, már köszönthetjük is, április első hétvégéjén. Lássuk a legjobb tavaszi-húsvéti recepteket, a boltok nyitvatartását és minden tippet, trükköt, ami jól jöhet a húsvéti készülődés során!

A húsvét mozgóünnepként minden évben más időpontban van, így idén a kereszténység legnagyobb ünnepe, ami egyben egy négy napos pihenés, 2026. április 3-tól 6-ig tart.

Húsvéti asztal
Idén így alakul a húsvéti hosszúhétvége 2026-ban:

  • április 3. nagypéntek: piros betűs ünnepnap
  • április 4. nagyszombat
  • április 5. húsvétvasárnap
  • április 6. húsvéthétfő

A húsvét a keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe, ami a tavaszhoz, az újjászületéshez és a reményhez kapcsolódik. Vallási értelemben Jézus feltámadására emlékeznek, ami a hagyomány szerint Jeruzsálem városához kötődik.

Az ünnep időpontja változó, mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtöltéhez igazodik, ezért március vége és április vége között tartják.

Népszokások és egyéb érdekességek a húsvéttal kapcsolatban

Magyarországon, különösen Magyarország vidéki részein, a húsvéthoz számos népszokás kapcsolódik. A legismertebb a húsvéthétfői locsolkodás, amikor a fiúk és férfiak meglocsolják a lányokat. Régen kútvízzel, ma inkább kölnivel szokás ezt a hagyományt tartani, amit a lányok festett tojással vagy apró ajándékokkal köszöntek meg.

Az ünnephez gazdag étkezési hagyományok is tartoznak.

A nagyböjt után a húsvéti asztal bőséget jelképez: főtt füstölt sonka, főtt tojás, friss reszelt torma és fonott kalács szinte minden családban megjelenik.

Receptajánló:

A tojás az új élet szimbóluma, a torma a keserűséget és az erőt idézi, míg a kalács az ünnep örömét hangsúlyozza. Sok helyen bárányhús vagy különféle sütemények, például rétes vagy kuglóf, is készülnek.

A húsvét így egyszerre vallási, családi és gasztronómiai ünnep: a közös étkezések, a tavaszi hangulat és a hagyományok ápolása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az év egyik legmelegebb hangulatú időszaka legyen.

Receptajánló:

Ami mindig helyet kap a húsvéti asztalon:

A boltok nyitvatartása így alakul

  • nagypéntek: munkaszüneti nap, a legtöbb bolt zárva tart
  • nagyszombat: a szokásos szombati nyitvatartás érvényes
  • húsvétvasárnap: munkaszüneti nap, a boltok zárva lesznek
  • húsvéthétfő: munkaszüneti nap, a boltok zárva lesznek

Érdemes még az aktuális héten is tájékozódni a boltok nyitvatartásáról.

Receptajánló:

Tippek, trükkök a húsvéti készülődéshez

A húsvét nem feltétlen kell, hogy a karácsonyhoz hasonló kimenetellel végződjön, és túlevéssel záruljon az ünnep. A dietetikus tanácsait érdemes megfogadni, például tartsuk a mértéket az asztalnál ülve, és mindenképp adjunk teret minden étkezésnél a zöldségeknek, de ahhoz is vannak tippjeink, hogyan dobd fel a hidegtálat. Ha szeretnél jó előre készülni, akkor keverd be a salátákat, keleszd a tésztát a hűtőben és savanyítsuk a tojásokat, mert így nem kell mindent az utolsó pillanatban elkészíteni, sőt, egy teljes menüsoron is végigvezetünk.

Itt minden húsvéti receptet megtalálsz!

