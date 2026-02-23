Család

Heti Horoszkóp – Ez az egyszerű és laktató egytálétel a csillagjegyed kívánsága

A csillagok nem hagynak jóslat nélkül a héten sem: egytálételek kerülnek a fókuszba, amik egyszerűen készülnek, cserébe kellőképpen laktatóak.

Egyszerű és laktató egytálételekkel zsonglőrködünk a konyhában, amik között sajtos, darált húsos, vega és vegán, sokzöldséges, klasszikus és újszerű fogások is felsorakoznak. Lássuk, kinek milyen egytálételt küldenek a csillagok!

Noky&cheese
Kattints a képre, és nézd meg, mit kíván a csillagjegyed!

Mindenki szereti a gyors, egyszerű és laktató recepteket, és valljuk be őszintén, hétköznaponként pont ilyenekre van szükségünk. Az egytálételek végtelen és végtelenül variálható világa tökéletes arra, hogy akár több napra „ki legyen pipálva" a sütés-főzés, és ne kelljen egész héten a konyhában robotolni.

