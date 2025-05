Ezt gyúrd tojás helyett a fasírt masszájába kötőanyagként

Ne hidd, hogy fasírtot csak a régi jó, nagyiféle módszer szerint lehet sütni, tojással. Több ötletet is mutatunk a tojás helyett, és mindegyik arra hivatott, hogy egyben tartsa a masszát! Napi Tippünk következik.

Mi is kell egy átlagos, mezei, retró fasírtba? Darált hús, fűszerek, dinsztelt hagyma, zúzott fokhagyma, tojás, zsemlemorzsa (vagy áztatott kenyér). Ez egy igen egyszerű, jól ismert receptúra, nincs benne nagy meglepetés. De mi van akkor, ha nem ehetünk tojást, nincs otthon, vagy nem szeretjük? Kiválthatjuk tojáspótló praktikákkal és alapanyagokkal, melyek szintén kiváló kötőanyagként funkcionálnak, a fasírtban is - egyébiránt a zsemlemorzsának is ez a feladata.

Tojás helyett gyúrj zabpelyhet a fasírt masszájába

Faírtba, vagdaltba, de süteménybe is jó lehet, ha az alábbiakból választunk - lássuk, mit használhatunk kötőanyagként!

Fontos, hogy minden felsorolt adag egy darab tojást vált ki.

1 evőkanál őrölt lenmag + 3 evőkanál víz

1 evőkanál chiamag + 3 evőkanál víz

+ 3 evőkanál víz 2 evőkanál őrölt zabpehely

100 gramm főtt, pürésített bab vagy krumpli

1 evőkanál csicseriborsóliszt

1 teáskanál étkezési keményítő

Tippek, hogy jól sikerüljön a tojáshelyettesítés:

mindegyik alapanyagot áztassuk be , hogy az állaguk nedves, tojásszerű legyen

, hogy az állaguk nedves, tojásszerű legyen a chia- és a lenmag híresen jó tojáspótlók (főleg vegán étrendben), ők zselés állagot vesznek fel vízben

a zabpehely és a keményítő pedig ragacsos lesz, ha áztatjuk

+ tipp: beszínezhetjük a masszát kurkumával, curryporral, sáfránnyal, ha a tojás sárga színét hiányoljuk!

