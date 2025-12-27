Kultúrfelvágott: hangolódjatok a Stranger Things utolsó epizódjaira Erica pofonegyszerű vaníliapitéjével

Mert alig valami kell csak hozzá: némi finomliszt, jó adag zsiradék, cukor, tej, keményítő, vanília valamilyen formában és fahéj. Ha kicsit cifráznátok rajta, akkor a tej mellett tejszínt is keverhettek a krémbe, zsiradéknak pedig lehetőleg vajat válasszatok, mert sokat dob az állagon és az ízélményen is.
Hogy került a pite a Stranger Things-be?
Nem mondhatnánk, hogy a legfontosabb gasztronómiai vonatkozású sorozatról beszélünk a Netflix klasszikusa esetében, de azért a legtöbbünk szívesen elmajszolna egy-egy Eggo gofrit vagy pár gombóc Ahoy-fagylaltot egy tematikus sorozatmaraton alatt. Akárcsak előbbiek (gofri és fagyi), úgy ez az édes pite is egy alapvető amerikai édesség, amit a legtöbb háztartásban fogyasztanak, általában készételként vagy félkész alapanyagokból sütve.
Az Erica által sütött pite azonban ezeken kicsit túlmutat annyiban, hogy ez az édes, tejes krémpite a sorozatbeli Hawkins városnak is otthont adó Indiana állam büszkesége. Épp ezért Hoosier-pitének is szokták nevezni: maga a Hoosier kifejezés egy ragadványnév, amit az indanai lakosokra szoktak használni az USA-ban.
Hogyan is készül ez a pofonegyszerű édesség?
Két fő részből áll ez az egyszerű desszert, amit gyakorlatilag bármikor elkészíthetünk, annyira gyors és kisigényű recept.
- Először egy villámgyors vajas tésztát kell gyúrunk - ehhez a legjobb választás az úgynevezett "shortcrust pastry", amiben 3:2 arányban kell lisztet és vajat összedolgozunk egy tojássárgájával és kevés jéghideg vízzel.
- A tésztát rövid hűtőbeli pihentetés után aztán kinyújtjuk, és előzőleg kivajazott piteformába tesszük.
- A hűtési idő alatt készítünk egy egyszerű vaníliapudingot tejből (és tejszínből, ha van otthon), amit némi vajjal is dúsítunk, majd az előkészített pitetésztára kanalazunk.
A tetejére szórjunk pár kanálka fahéjas cukrot és csipegessünk rá vajat, ettől lesz picit karamellás és szép pirult a pite teteje. Ha ezen a ponton egy nagy pastel de nata jut eszünkbe az édességről, akkor nem járunk messze az igazságtól:
ez a pite tényleg olyan, mint a portugál krémes olcsóbb, gyorsabb, leegyszerűsített verziója, azaz olyasvalami, amit szívesen fogyasztunk egy átlagos, borús hétköznap is.
Ha felturbóznátok a pitét:
Készítsétek el ti is a Stranger Things pitét, és ünnepeljétek ezzel a sorozat lezárását!