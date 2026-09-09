7 hibátlan tapas-bár Budapesten, ha a spanyol konyha legjavából csipegetnél

Patatas bravas, egy kis chorizo, sonka, olajbogyó, spanyol juhsajt, megannyi finomság, amiket jólesik elcsipegetni, miközben a barátainkkal beszélgetünk, eltöltünk egy hangulatos estét a kedvesünkkel, vagy csak leülünk egy teraszra megpihenni munka után. Spanyolországot ugyan nem tudjuk idehozni, de tudunk ajánlani hét éttermet Budapesten, ahol az autentikus ízeket megtalálhatjátok.

Pata Negra Tapas Bar & Asador

Sok éve, egy meglehetősen álmos január elseje a Frankel Leó utcai Pata Negra egyik asztala mellett ért, és bár az egész város csupa köd és szürkeség volt, a fejem meg sajgott, ez mégis az egyik legkedvesebb emlékeim közé tartozik. Isteni volt a vörösboros chorizo, a chilis-fokhagymás rák, és itt estem örök szerelembe a patatas bravas-szal is. A legkiválóbb sonkát adó ibériai sertés, aminek patája fekete, lett a hely névadója, úgyhogy a sonkakóstolást ne hagyjátok ki, ha ellátogattok hozzájuk. Húsz éve várják vendégeiket a Kálvin téren és Frankel Leó utcában, az ország első, autentikus spanyol éttermeként stabil helyük van a főváros gasztrotérképén, meg az én kedvenceim között is. Ha van olyan tapas, amit Spanyolországban megszerettetek, azt itt is kóstoljátok meg, ha bizonytalanok vagytok, kérjetek ajánlást, nem fogjátok megbánni.

Isteni náluk a salmorejo cordobés, az andalúz térség krémes paradicsomlevese, az albondigas de carne, vagyis a paradicsomos húsgolyó is megállná a helyét bármelyik spanyol tapasozóban, zárásnak pedig érkezhet a katalán krém.

Pata Negra Tapas Bar & Asador forrás

Pata Negra Tapas Bar & Asador

Budapest, Frankel Leó út 55.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00

La Nube

Valahányszor elsétálunk a La Nube terasza mellett, Artúr kutyám mindig vágyakozó tekintettel szemléli a finomságokkal megpakolt asztalokat. Ez a hely tökéletes választás, ha egy-két pohár bor mellé rendelnétek pár falatot, a felvágottak, a friss kenyér, az olajbogyó-válogatás pont jó kísérői egy kellemes beszélgetésnek. Érkezhettek nagyobb társasággal is, bőven vannak megosztható fogások, de egy laza hétvégi ebédet, romantikus vacsorát is érdemes ideszervezni. Az étlapon vannak előételek, sajtok, érlelt sonkák és kolbászok, húsos, halas és zöldséges fogások, no meg persze desszertek.

A rozmaringos narancsos ibérico sertérskaraj zseniális, ahogy a nádmézes, sült padlizsánrudak is, de a klasszikusok kedvelőinek sem kell aggódni, a padron paprika, a paradicsomos aiolis kenyér, az andalúz tintahal mindig elérhető náluk.

Nyugis, jól megközelíthető hely, ezeken az ősz eleji, kellemes estéken fantasztikusan lehet majd üldögélni náluk.

La Nube forrás

La Nube

Budapest, Bartók Béla út 41.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17.00-23.00, péntek-vasárnap 12.00-23.00

Ultramarinos Martínez

Az Ultramarinos nemcsak tapas bar, de delikátüzlet is, úgyhogy, aki szeretne haza is vinni néhány falat Spanyolországot, például az isteni paradicsomlekvárt, tonhalat vagy olajbogyót, térjen be hozzájuk válogatni. Ami az ételeket illeti, az állandó ajánlat mellett (sajt- és sonkaválogatás, vegyestál, patatas bravas, pirított kenyér különböző feltéttel) mindig érdemes érdeklődni a séfajánlat felől is, ami rendszeresen változik. Én a legutóbb lemaradtam a fuet (katalán szalámi) tatárról, de ameddig étlapon van, kóstoljátok meg, az egy csodálatos dolog, garantáltan függőséget okoz.

Felvágottakból tálat 2,4 és 6 főre készítenek, a sajtokból pedig 2,3 és 6 fős elérhető. Én mindenkinek ajánlom a vegyestálat, 4 féle felvágott és 3 féle sajt, kis ropogtatnivalók, zöldségek, hibátlan összeállítás, és épp mindenből lehet kóstolni egy kicsit.

Szeretek ide eljönni, ha hiányzik a spanyol hangulat, próbáljátok ki ti is!

Ultramarinos Martínez forrás

Ultramarinos Martínez

Budapest, Bartók Béla út 16.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17.00-23.00, péntek – vasárnap 12.00-23.00

Pintxo Budapest

A pintxo a baszk konyha csodája. Kenyérre helyezett finomságok, egy apró falat, tökéletes ízek. A név a pincho (jelentése: átszúrni) szóból ered, és a kis pálcikára utal, ami a kenyérszeletet és a feltéteket összetartja. A belvárosi Pintxo ezt és a tapas-kultúrát hozza össze, a tulajdonosok spanyolországi útjaik során gyűjtött tapasztalataik alapján igyekeznek minél autentikusabb élményt nyújtani a vendégeknek. Az étlap rendszeresen változik, tradicionális katalán, baszk és spanyol fogások váltják egymást.

Van sonkás krokett, van isteni madridi pacal (kevés helyen csinálják jól, úgyhogy a pacalrajongóknak mondom, hogy itt érdemes kipróbálni), bagett mallorcaio kolbásszal, mézzel és kecskesajttal (a spanyol kecskesajt páratlan) és bundázott tintahal petrezselymes, fokhagymás aiolival.

Fantasztikus hangulatú környéken egy autentikus spanyol étterem, tegyetek egy sétát a belvárosban, aztán harapjatok náluk valamit!

Pintxo Budapest forrás

Pintxo Budapest

Budapest, Henszlmann Imre utca 1.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök 18.00-23.00, péntek-szombat 17.00-23.00

Saboré

Azokhoz szólok, akik vagy maguk küszködnek gluténallergiával, vagy szoros kapcsolatban állnak valakivel, akinek ilyen gondja van. A Saboré nem egyszerűen tapas bar, hanem gluténmentes tapas bar. Nem egyszerűen van gluténmentes opció, itt minden az, úgyhogy senkinek nem kell lemondani a legjobb mediterrán falatokról. Az étterem koncepciója a tapasokra épül, de az ízekben öt kontinens stílusjegyei találkoznak, úgyhogy akinek egy-egy harapás után nemcsak a spanyol vidék, de egy ázsiai piac hangulata vagy Marokkó nyüzsgő utcái is eszébe jutnak, az nem téved. Ezek az ételek megannyi utazás emlékeit sűrítik magukba.

A manchego birsalmasajttal tökéletes őszi falat, attól pedig rögtön duplán ver a szívem, hogy lehet náluk gildat is rendelni. A gilda alapvetően a fogpiszkálóra szúrt olajbogyó, ecetes paprika és szardella hármasa, de mostanra már sokféle változata kóstolható, ami csak passzol az olajbogyóhoz, minden pálcikára kerülhet.

Kacsamáj, borjúpofa, gazpacho, cékla-carpaccio, sült káposzta currymártással…Tényleg végtelen az ízek skálája, érdemes mindenfélét kóstolni, és élvezni, hogy mennyi minden elférhet egyetlen tányéron.

Saboré forrás

Saboré

Budapest, Falk Miksa utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17.30-23.00, péntek-szombat 12.00-0.00, vasárnap 12.00-23.00

Padron Tapas Bar

Az egyik legrégebbi kedvencem Budapesten. Mindent szeretek a Padronban. A hangulatot, a kiszolgálást, a vermutot, a sült apróhalat, a spanyol véreshurkát, a bárányt narancsos fügelekvárral és kecskesajttal.

Szeretem, hogy itt nemcsak úgy csinálnak, mintha ez egy kötetlen és laza hely lenne (aminél nincs erőltetettebb dolog a világon), hanem tényleg elengedhetjük magunkat. Ülhetünk a pultnál, félre lehet húzódni egy asztalhoz, de ha a szomszéd társaság szimpatikus, szóba is elegyedhetünk velük. Minden megvan, amit a spanyol vendéglátásban szeretek, és bár szeretném, ha örökké az én legkedvencebb helyem maradna, azért ismerjétek csak meg ti is, ha még nem jártatok náluk.

Padron Tapas Bar forrás

Padron Tapas Bar

Budapest, Horánszky utca 10.

Nyitvatartás: kedd-szombat 17.00-23.00

Vas Manci

A belvárosi Vas Manci különleges szereplője ennek a listának. Alapvetően a spanyol tapas-kultúra inspirálta őket, de a mediterrán térség többi konyhája is hatással volt rájuk.

Van hummus, krétai favakrém, labneh, vagy épp a brazil konyha által ihletett, sajttal töltött tápiókazsemle. Ezen kívül sok a vegán fogás, és erősen zöldséghangsúlyos az étlap, ami nekem nagyon tetszik, mert elképesztően kreatív összeállításokkal és ízekkel dolgoznak.

Az étlapot a szezonban elérhető alapanyagokhoz igazítják, ezért rendszeresen változik, de aki még elcsípné itt a nyár utolsó ízeit, még most menjen hozzájuk.

Vas Manci forrás

Vas Manci

Budapest, Vas utca 3.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 16.00-22.00

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Címlapfotó: Padron Tapas Bar