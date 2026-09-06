Fél csészét tesznek ebből a mosószer mellé a törökök – sokáig puhák maradhatnak tőle a törölközők

A puha, bolyhos törölközőhöz nem feltétlenül kell drága mosószer vagy rengeteg öblítő. Egy egyszerű, filléres háztartási szer is segíthet abban, hogy a textíliák kellemesebb tapintásúak maradjanak.

Aki már megszállt egy jobb szállodában, biztosan ismeri azt az érzést, amikor a fürdés után vastag, puha törölközőbe burkolózhat, az ágynemű pedig friss és kellemes tapintású. Otthon azonban néhány hónapnyi mosás után gyakran éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk: a törölköző egyre keményebb és érdesebb lesz. Ilyenkor sokan még több öblítőért nyúlnak, pedig lehet, hogy éppen ebből használunk túl sokat.

Fél csésze ebből kerülhet a mosószer mellé

Török háztartási praktikákban visszatérő tanács, hogy törölközők mosásakor szódabikarbónát adnak a mosószer mellé. Nagyjából fél csésze is elegendő lehet egy mosáshoz.

A szódabikarbóna nem úgy működik, mint egy hagyományos öblítő. Nem egy puhaságot adó réteget képez a szálakon, hanem segíthet a kellemetlen szagok semlegesítésében, illetve a textíliában felhalmozódott maradványok eltávolításában.

Ez azért lehet fontos, mert a törölközők idővel nemcsak a használattól válnak merevvé. A szálak között mosószermaradványok és a kemény vízből származó ásványi anyagok is felhalmozódhatnak. Minél több marad belőlük az anyagban, annál kevésbé érezzük puhának a törölközőt.

Török háztartási praktikákban visszatérő tanács, hogy törölközők mosásakor szódabikarbónát adnak a mosószer mellé.

A több mosószer nem feltétlenül jobb

Kemény törölköző láttán könnyű arra gondolni, hogy több mosószerrel tisztább, több öblítővel pedig puhább lesz. Csakhogy a túlzásba vitt adagolás éppen ellenkező eredményhez vezethet.

Ha a mosógép nem tudja teljesen kiöblíteni a mosószert, annak egy része a pamutszálak között marad. Ez mosásról mosásra felhalmozódhat, amitől az anyag merevebbé válhat.

Az öblítővel sem árt óvatosnak lenni. Bizonyos összetevői bevonatot képezhetnek a szálakon, ami ugyan kellemes tapintást adhat, de egy törölköző esetében akár a nedvszívó képességet is ronthatja.

Az ecet is segíthet, de van egy fontos szabály

A törölközők felfrissítésére időnként fehér ecetet is használhatunk. Savassága segíthet fellazítani a mosószer- és ásványi lerakódásokat, így az anyag kevésbé lehet merev.

A szódabikarbónát és az ecetet azonban nem érdemes egyszerre összeönteni. Az egyik lúgos, a másik savas, ezért közvetlenül összekeverve nagyrészt semlegesítik egymást. Jobb külön mosási vagy öblítési fázisban használni őket.

Nem csak egyetlen trükkön múlik a puhaság

A szállodai törölközők puhaságát persze nem egyetlen házi praktika magyarázza. Rengeteget számít a textília minősége, a víz keménysége, a mosási hőmérséklet, a mosószer adagolása és a szárítás módja is.

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