Indul a Nosalty új videós sorozata: Az 'Így készül' első részében a borkészítés rejtelmeibe avattak be minket

Vajon hány olyan termék van a boltok polcain, amit akár minden héten megvásárolunk, mégsem gondolunk bele, hogyan készülhetett? Hogy hány ember munkája szükséges hozzá, mennyi időt és alapanyagot igényel, mekkora szaktudást fektettek bele az elkészítésébe? Legyen az egy guriga sajt, egy üveg méz vagy egy palack bor - amit mi látunk, az már csak az utolsó (ízletes) állomása egy hosszú és nagyon izgalmas kalandnak.

A kóstolás sem maradhat el, hiszen ízről és illatról lehet megállapítani, milyen a bor

Itt, a Nosaltynál már korábban is bemutattunk nektek egy-egy termelőt - erről szólt Házicsemege című videós sorozatunk. Új, videós anyagainkban ennél egy fokkal kijjebb tekintve azt igyekszünk majd bemutatni, mennyi érdekes és izgalmas tudás van egy-egy késztermék mögött, és hogy milyen tehetséges emberek dolgoznak a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban.

Az első részben a borkészítést járjuk körbe, ebben pedig Hernyák Tamás, az etyeki Hernyák Birtok ügyvezetője lesz segítségünkre, aki végigkalauzol bennünket a szőlőbirtokon és a borkészítés folyamatán.

Ha érdekel, mi teszi a jó bort, mitől különlegesek az etyeki pezsgők, hogyan hat a klímaváltozás a szőlőre, és milyen a jelen borpiaca, akkor nézd meg videónkat!