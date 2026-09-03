Gasztro

2026.09.03.

Szomorú hír: 8 év után véget ér Borbás Marcsi népszerű műsora

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Megszűnik a Duna televízió egyik közkedvelt gasztronómiai műsora, a Borbás Marcsi szakácskönyve. A műsorvezető maga számolt be a hírről, miután az elmúlt időszakban egyre több néző kérdezte, miért marad el a megszokott időpontban a műsor.

A sorozat nyolc éven keresztül volt jelen a képernyőn, ez idő alatt összesen 314 epizód készült. Borbás Marcsi őrségi konyhájában számos ismert séf, cukrász és pék fordult meg, a műsor pedig nemcsak recepteket, hanem személyes történeteket és beszélgetéseket is kínált a nézőknek.

Borbás Marcsi
8 év után véget ér Borbás Marcsi népszerű műsora
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A műsorvezető búcsújában kiemelte, hogy különösen büszke arra, mennyi értékes szakemberrel dolgozhattak együtt az elmúlt években. A forgatások során számtalan recept, kóstolás, nevetés és emlékezetes pillanat született, amelyekből egy különleges televíziós sorozat állt össze.

A bejelentés ugyanakkor nem egyben Borbás Marcsi televíziós szereplésének végét jelenti. Éppen ellenkezőleg: a műsorvezető azt jelezte, hogy a munka folytatódik, és már készül valamire.

Nagy bejelentéssel jövök

– ígérte a közösségi oldalán, ahol arra kérte követőit, hogy szeptember 3-án figyeljék a felületeit.

Hogy pontosan mi lesz a következő lépés, azt egyelőre nem részletezte. A bejelentés alapján azonban úgy tűnik, hogy a Borbás Marcsi szakácskönyve lezárása inkább egy korszak végét, mintsem Borbás Marcsi visszavonulását jelenti.

A műsor megszűnése egyébként nem előzmény nélküli a műsorvezető pályáján: korábban, 2019-ben a Gasztroangyal is véget ért nyolc év után, miközben a Borbás Marcsi szakácskönyve tovább folytatódott.

Most tehát ismét lezárult egy nyoléves televíziós fejezet, de a nézőknek nem kell sokáig találgatniuk: Borbás Marcsi hamarosan elárulja, milyen új tervekkel készül.

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